'Só falta o PDT aqui para compor esse campo totalmente', diz Lula sobre aliança para eleições 2022

Proteção da riqueza florestal

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade debaterá, hoje, os dez anos do Código Florestal Brasileiro.



Infração no trânsito

Motociclistas trafegam pelas calçadas para fugir dos congestionamentos em Belém e colocam em risco a vida dos pedestres.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Só falta o PDT aqui para compor esse campo totalmente.”

Foi o que disse, ontem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma reunião com líderes dos sete partidos (PT, PSB, Solidariedade, PV, PSOL, PCdoB e Rede) que formam a aliança de apoio a ele para a eleição de 2022. Apesar da fala de Lula sobre o PDT, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, negou que a aliança esteja conversando com lideranças do partido de Ciro Gomes para forçar uma desistência dele da corrida eleitoral.

DORIA

REPERCUSSÃO



Anunciada na manhã de ontem, a desistência do ex-governador de São Paulo João Doria Junior da disputa à Presidência da República pelo PSDB não terá impacto sobre o quadro de alianças no Estado do Pará, onde os tucanos já fecharam posição e vão apoiar o governador Helder Barbalho (MDB) na busca pela reeleição. Em conversa com a coluna, o presidente estadual do PSDB, deputado federal Nilson Pinto, disse lamentar a decisão de Doria: “Lamento, mas compreendo as razões.”



RUMOS



O parlamentar paraense defende que, a partir de agora, os tucanos comecem a busca por outro candidato que, segundo ele, possa defender as teses do partido. “O PSDB tem uma linha social democrática de atuação, substancialmente, diferente do que defende o PT (de Lula) e do que pratica o PL (de Jair Bolsonaro)”. Nilson Pinto diz que a prioridade deve ser buscar um novo nome dentro do próprio PSDB, mas não descarta alianças com outras legendas.

SALÁRIO

REIVINDICAÇÃO



A Câmara Municipal de Belém aprovou, ontem, um reajuste salarial de 5% para os 247 servidores ativos da Casa. Durante a sessão, o vereador Pablo Farah (PL) apontou que é importante discutir o salário dos vereadores também. “Não quero só defender os outros e deixar o meu direito sendo violado. Acho que a gente tem que ter coragem de chegar aqui e falar. Hoje um vereador ganha R$ 15 mil e quando tira o líquido são R$ 10 mil. Vá fazer vereança com R$ 10 mil”, disse.

VETADO



Em dezembro de 2020, os vereadores chegaram a aprovar um projeto que elevaria os salários deles próprios para R$ 19 mil, mas o texto foi vetado pelo então prefeito Zenaldo Coutinho (PSDB).

CARDIOLOGIA

INOVAÇÃO



Diretamente de São Paulo para o Hospital Beneficente Portuguesa, e, pela primeira vez em Belém, o médico cardiologista intervencionista Dr. Fábio Sandoli Jr. trouxe mais inovação em procedimentos de alta complexidade com a chamada Tavi, que é a instalação de válvula cardíaca, realizada sem necessidade de intervenção de peito aberto. A cirurgia ocorreu no último domingo, 22, junto à equipe médica do Serviço de Hemodinâmica da Beneficente Portuguesa, com os doutores Bruno Faillace, Pedro Teixeira, Cleyton Ramos, Chehden Bitar e Caio Maneschy.

MÁSCARA

MUDANÇA



O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSol), surpreendeu e, no início da noite de ontem, anunciou em seu perfil nas redes sociais o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados na capital paraense. Pessoas com sintomas gripais, maiores de 70 anos, com doenças crônicas, imunossuprimidas e grávidas devem continuar usando o acessório. O mesmo vale para quem usa os serviços de transporte. Segundo o prefeito, a medida foi tomada em razão da queda vertiginosa nos registros de casos de covid-19 em Belém. Em janeiro, foram cerca de 30 mil casos. Neste mês, foram 47 até o momento.

MARAJÓ

TRANSPORTE



Foi realizada ontem, no município de Salvaterra, uma audiência pública para debater a situação dos serviços de transporte para o Arquipélago do Marajó. Mas, a ausência mais sentida foi a dos fiscais da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará. O motivo da ausência reforça ainda mais a necessidade de melhoria nos serviços. Isso porque os fiscais teriam saído de Belém para o Marajó, mas o navio onde o grupo estava ficou à deriva na costa marajoara pouco antes de chegar a Salvaterra. Os fiscais tiveram que ser resgatados por outro navio, mas não houve tempo hábil para que participassem da audiência.

ÓLEO

RECICLAGEM



Prosseguirá até hoje a campanha de coleta de garrafas PET e óleo de cozinha usado feita pela Prefeitura de Belém, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben). A entrega pode ser feita num posto da avenida Bernardo Sayão, onde era o antigo Iate Clube, ou na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nestor Nonato, no bairro da Condor. Todo o óleo de cozinha arrecadado será destinado para a fabricação de sabão em uma oficina de reaproveitamento que o Promaben realizará na sexta-feira, 27.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) de Ananindeua anunciou que, a partir de agora, o atendimento ao público será realizado em sua nova sede, à avenida Mário Covas.



► Já está pronta para ser inaugurada a primeira praça adaptada de Ananindeua, com brinquedos inclusivos. Localizada no bairro Guajará, a novidade conta com um espaço destinado às crianças cadeirantes. A praça foi batizada de “Paulo Ferreira”, em homenagem e memória a um dos primeiros moradores da área, que lutava por igualdade, melhorias e a construção de um espaço de lazer para as famílias do bairro. O vereador Breno Mesquita (PV), autor da lei municipal que prevê a acessibilidade nas praças, sancionada em 5 de abril, já está pedindo uma “brecha” na agenda do prefeito Daniel Santos para inaugurar o logradouro.



► A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa) fará, amanhã, o lançamento da “Estatística Municipal 2022”, estudo que apresenta informações numéricas detalhadas sobre os 144 municípios paraenses. No evento, marcado para as 9h, na Estação Gasômetro, a “Importância da informação estatística para as políticas públicas no Pará” será tema de mesa-redonda.



► O fotógrafo Salim Wariss é o convidado deste ano pela Diretoria da Festa de Nazaré para fazer a fotografia oficial da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Salim é membro da Guarda de Nazaré, advogado e servidor público do Tribunal de Justiça do Pará. A ilustração do fundo do cartaz é do artista paraense José Fernandes Fonseca Neto, o “Zocca”. O cartaz do Círio 2022 será apresentado neste domingo, 29, a partir das 19h30, na Praça Santuário.