'Só Deus que impediu o impensável de acontecer', diz Trump após ser vítima de atentado

Novos milionários

Até 2028, 83 mil brasileiros devem entrar na seleta lista de pessoas com patrimônio líquido igual ou superior a US$ 1 milhão.

Turismo em 2024

CNC revisa para cima a expectativa para o turismo e agora prevê alta de 2,9%. Estrangeiros já deixaram US$ 3 bilhões no país.

Donald Trump (J. Bosco)

"Só Deus que impediu o impensável de acontecer.”

Donald Trump, ex-presidente e candidato republicano às eleições presidenciais, sobre o atentado sofrido neste sábado, 13, durante um comício de campanha na Pensilvânia.



O atentado sofrido pelo ex-presidente e candidato republicano às eleições presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um comício de campanha teve grande repercussão no meio político. No Pará, o governador Helder Barbalho se manifestou e repudiou o ataque. “Extremismo e violência devem ser combatidos com toda a força da paz e da democracia” disse o governador, em fala alinhada à declaração do presidente Lula, que também classificou o atentado contra Trump como um “ato inaceitável” e que deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política.



Políticos de direita paraenses também se manifestaram contra o atentado. O deputado federal Delegado Éder Mauro, pré-candidato à prefeitura de Belém pelo Partido Liberal (PL), reforçou que o derramamento de sangue não será tolerado. “Não vamos aceitar o derramamento de sangue daqueles que mostram a verdade e levantam multidões pelos valores que defendem. Não vão calar a gigante e conservadora direita”, declarou o deputado.



O ex-presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, declarou apoio a Trump e comparou o ataque sofrido pelo republicano à facada que levou em 2018, também durante ato de campanha. “Foi um milagre eu ter sobrevivido”, disse Bolsonaro, creditando a sobrevivência de Trump a “algo que vem de cima”.



OCEANOGRAFIA

Na 76ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada na Universidade Federal do Pará (UFPA), uma barraca chamou atenção entre o público da SBPC Jovem. Estudantes do curso de Oceanografia expuseram peixes de plástico devidamente precificados aos frequentadores do espaço.



Isso para demonstrar os efeitos da poluição dos rios da Amazônia. Neste período de férias, durante o qual muitos veranistas se desfazem do lixo nas águas e areias de praias e igarapés, o alerta vem bem a calhar.



VOZ

Tripulantes da Expedição Científica “Voz dos Oceanos” falarão à imprensa nesta segunda-feira, 15, em Belém. Participam da coletiva as biólogas marinhas Marília Nagata e Jessyca Lopes, a oceanógrafa Katharina Grisotti e a jornalista Thamys Trindade, além dos líderes do projeto, Vilfredo e Heloísa Shürmann.



Em Belém, eles pretendem compartilhar detalhes da jornada e os próximos passos para a conclusão da pesquisa, que será apresentada na COP 30, em 2025. A iniciativa, liderada pela Família Schürmann, percorreu 20 cidades do litoral brasileiro nos últimos dois meses para detectar a presença de microplásticos em peixes, ostras e mexilhões consumidos pela população.



COZINHA

Além das muitas atrações do 46º Festival Folclórico do Município de Curuçá, município do nordeste paraense, o chef Léo Modesto, natural da cidade, realizou mais uma vivência de agricultura e culinária familiar no Sítio Mearim, de sua família. O início da vivência é a experiência do café imersivo no sítio, mostrando a cultura alimentar com o cultivo da mandioca e o turismo de experiência com as histórias por trás do “Café Ferrado”, receita que está há anos na família do chef. O ponto alto é a culinária interativa do próprio Léo Modesto, que demonstra aos visitantes o passo a passo do preparo do peixe “avoado moqueado”. O prato é cercado por ostras produzidas na região.



TETRA

Essa semana será de nostalgia nos canais esportivos, com programas especiais para homenagear o tetracampeonato mundial conquistado pela seleção brasileira de futebol. O título completa 30 anos nesta quarta-feira, dia 17. Foi nesta data que o time canarinho derrotou a Itália nos pênaltis e venceu a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O dia 17 também é de festa pelo nascimento de Carlos Alberto Torres, conhecido como o “Capitão do Tri”. Torres, que faleceu em 2016, foi quem levantou a taça naquele mundial de 1970, após marcar um dos gols da final que, por coincidência, também foi contra a Itália. O episódio foi contado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro e pela TV Brasil em 2016.

Em Poucas Linhas

- A onda de golpes on-line atingiu também a Unimed Belém. A cooperativa publicou comunicado informando que nem a instituição nem seus médicos cooperados realizam a cobrança de exames ou consultas de dados pessoais via aplicativo de mensagens ou ligação telefônica.



- A operadora de saúde alerta que, em caso de dúvida, os usuários devem procurar o setor de atendimento ao cliente nas unidades assistenciais ou ainda a ouvidoria da cooperativa, a partir dos telefones disponibilizados no site da Unimed Belém.



- Miriam Andrade, coordenadora do Sindsaúde-PA na área de Políticas Sindicais, concedeu uma entrevista à GloboNews abordando os desafios da saúde na capital paraense. A reportagem completa será exibida em setembro e pretende mostrar a realidade da saúde nas capitais brasileiras.



- Em Marapanim, o projeto “Formando Leitores” está apoiando a criação da primeira biblioteca comunitária na comunidade Vista Alegre, que será instalada em um espaço da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Marieta Nunes.



- O espaço foi totalmente reformado e equipado pela empresa Barra do Pará, realizadora do projeto social, que firmou parceria com a escola em 2022.



- Mesmo sem confirmação do Partido Liberal (PL), Coronel Neil informou que pretende disputar a Prefeitura de Ananindeua nas eleições deste ano pela legenda. O deputado já ofereceu seu nome para que seja considerado como pré-candidato.



- O deputado disse que encaminhou sua solicitação à comissão provisória do partido.



- A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, fará hoje visitas técnicas às obras da nova Doca e do canal da avenida Gentil Bittencourt, em Belém, a partir de 9h30.



- Os trabalhos de urbanização e sustentabilidade na nova Doca, no bairro do Reduto, avançam para o terceiro módulo. Tanto a Doca quanto a Gentil recebem serviços de reestruturação como parte do legado da COP 30.