Sergio Moro comenta cassação de Dallagnol: 'Estou estarrecido. Perde a política'

Alimentação biodiversa

A UFPA e 5 instituições estudam o consumo de alimentos biodiversos no Brasil. Ricos na região, eles podem reduzir a fome no País.

Violência obstétrica

Comissão das Mulheres Advogadas da OAB exibe dia 31 o documentário “A dor do parto que eu não tive”, e faz debate sobre o tema.

Sergio Moro (J. Bosco)

“Estou estarrecido. Perde a política”.

SERGIO MORO, senador e ex-juiz ligado à Lava Jato, após o resultado do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral que decidiu, por unanimidade, pela cassação do mandato de Deltan Dallagnol como deputado federal.

ELEIÇÕES

PTB

Sob o comando do ex-deputado Márcio Miranda, o PTB, que recebeu na sexta-feira a filiação do delegado Everaldo Eguchi, se organiza para disputar a prefeitura de Belém no ano que vem. Eguchi foi o segundo colocado na corrida municipal da capital em 2020 e tem planos de voltar à disputa em 2024, tendo como vice um nome indicado pelo PL. Para ser candidato, porém, o delegado terá que vencer uma outra disputa, interna, com o deputado estadual Bob Fllay e com o próprio Miranda - já que ambos também avaliam possíveis candidaturas.

AVANTE

Já o deputado estadual Wescley Tomaz é o novo presidente do partido Avante no Pará, em substituição a Hilton Aguiar. Tomaz foi liberado para buscar outros caminhos partidários depois da fusão do PSC com o Podemos - e foi convidado pelo presidente nacional do Avante, deputado federal Luis Tibé (MG), para assumir o comando do partido no Pará. Ele deverá ser candidato a prefeito de Itaituba nas eleições do ano que vem.

JAMANXIM

CONSULTA

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, pediu à Advocacia-Geral da União (AGU) que se manifeste em ação que tramita no STF contra a mudança nos limites do Parque Nacional do Jamanxim, no Pará. A diminuição da área busca abrir espaço para a Ferrogrão, que deve ligar Sinop (MT) a Miritituba (PA). Produtores rurais do Centro-Oeste defendem a construção da ferrovia, que facilitaria o transporte da produção pelo Norte do País. Ambientalistas, porém, afirmam que a obra prejudicaria ecossistemas da região.

TRANSPORTE

DEBATE

A Câmara de Vereadores de Belém fará na terça (23) sessão especial, presidida pelo vereador Igor Andrade, para debater o transporte público municipal.

ÔNIBUS

Entre os itens em pauta estão a implantação de novos ônibus com ar condicionado, a partir da cooperação entre a Prefeitura de Belém e o governo do Estado. O transporte público é apontado hoje como um dos principais problemas da capital paraense e o desafio é melhorar o sistema até 2025, quando Belém pretende sediar a Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas, evento que poderá atrair mais de 100 mil visitantes para a cidade.

BANCO

PRESIDENTE

Nem gaúcho, nem amazônida, o novo presidente do Banco da Amazônia, Luiz Cláudio Moreira Lessa, é fluminense da cidade de Itaperuna. Aos 55 anos, ele teve passagem pelo Banco do Brasil, onde chegou a ser vice-presidente de varejo e canais de distribuição. A indicação, confirmada em fato relevante divulgado pelo banco aos acionistas, na última sexta--feira, ainda será analisada pelo conselho de administração. Nos bastidores, as informações são de que Luiz Cláudio chega ao cargo com o aval do senador do Amazonas Eduardo Braga (MDB).

EMPREENDEDORES

SEMANA

Será aberta nesta segunda-feira a 14ª Semana do Microempreendedor Individual. O evento, realizado pelo Sebrae no Pará, segue até dia 26 e oferecerá programação online e presencial em 71 municípios. Em Belém, as atividades serão concentradas no Centur. No interior do Estado, a semana ocorrerá nas agências regionais do Sebrae e nos municípios onde existem Salas do Empreendedor. Serão disponibilizados atendimentos como formalização, emissão de documentos, orientações especializadas, alteração e atualização de cadastros, baixa de MEI, desenquadramento, negociações de dívidas e Declaração Anual do Simples Nacional. Existem cerca de 15 milhões de microempreendedores individuais no Brasil. No Pará, eles são 326.031, sendo que 99.923 desses estão apenas em Belém.

SUÍÇA

DELEGAÇÃO

Delegação suíça liderada pelo Presidente da Câmara dos Deputados e da Assembleia Federal do país, Martin Candinas, acompanhado por Pietro Lazzeri (Embaixador no Brasil) e Bernhard Gurgel (Cônsul--Geral), inicia hoje visita oficial ao Brasil. A primeira parada: Museu Goeldi, onde serão recebidos pelo diretor Nilson Gabas. A visita ao País é até dia 25 e trata de relações bilaterais e comerciais do EFTA e Mercosul, e de proteção e sustentabilidade na Amazônia. O museu é legado suíço à ciência na região.

EM POUCAS LINHAS

A Vale mobilizou mais de 250 trabalhadores e cerca de 50 empresas para a construção do Hospital Regional da Rodovia PA-279, em Ourilândia do Norte, inaugurado na semana passada.

Além de executar as obras, a mineradora foi responsável por equipar a unidade que vai oferecer atendimento médico em mais de 16 especialidades. A gestão, operação e manutenção serão feitas pelo Estado, via SUS.

Foi protocolada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e deve ser votada esta semana uma moção requerendo que a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) prorrogue até o final do mês de junho as datas da campanha anual de vacinação contra a febre aftosa nos municípios que compõem a Calha Norte, na região Oeste do Pará.

O pedido, de autoria do deputado Angelo Ferrari (MDB), foi feito em razão das condições climáticas e das fortes chuvas que atingem aquela região, dificultando a locomoção dos rebanhos, por conta da lama, e causando até a morte de alguns animais. Ferrari afirmou que defende a prorrogação por uma questão de bom senso e compreensão para com os produtores rurais da região.

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) fará dia 24 treinamento presencial para prefeituras e câmaras de vereadores dos 144 municípios paraenses, sobre as novas regras do Programa Nacional de Transparência Pública.

Dados atualizados da transparência paraense, publicados na área “Raio-x dos Municípios”, do portal TCMPA, revelam queda no percentual médio de atendimento às legislações vigentes.

A Assembleia Paraense, um dos clubes mais tradicionais do Pará, passou por auditoria e receberá em breve os ISOs 9001 e 14001. O primeiro diz respeito à qualidade dos serviços e o segundo atesta a boa gestão ambiental do clube.

Será a primeira vez que um clube social do Estado receberá esse tipo de certificação, reconhecido internacionalmente