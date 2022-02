Espaço cultural

Após reformas, o “Museu do Marajó”, em Cachoeira do Arari, será entregue, amanhã, pelo Governo do Pará.

Ajuda financeira

Será realizada, hoje, a plenária do programa “Bora Belém”, que completa um ano. Vai ser às 18h30, no ginásio “Mangueirinho”.

A cantora Anitta (J. Bosco)

"Alguém me disse que, para os brasileiros, era impossível atravessar as fronteiras. E, sempre que eu ouço a palavra ‘impossível’, eu quero seguir nessa direção.”

Foi o que disse Anitta ao participar do programa estadunidense “The Tonight Show”, comandado por Jimmy Fallon. A cantora comentou sobre a busca de se tornar uma artista internacional. Anitta contou que começou a cantar em espanhol há quatro anos e em inglês há cerca de um ano.

ALEPA

Abertura

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) abrirá, hoje, os trabalhos da quarta sessão legislativa da 19ª legislatura. Conduzida pelo presidente da Casa, deputado Francisco Melo, o Chicão (MDB), a sessão solene terá a presença do governador Helder Barbalho. Ele vai apresentar ao Legislativo a mensagem com as metas de gestão para 2022. Como reza o protocolo, um representante da oposição e outro da base aliada escolhidos previamente farão seus pronunciamentos sobre a mensagem apresentada pelo governador que, se achar necessário, poderá se pronunciar novamente. Presencial, a sessão terá transmissão em tempo real pela TV, rádio web e canal da Alepa no YouTube.

ELEIÇÕES 2022

Apelos

No Supremo Tribunal Federal (STF), a abertura dos trabalhos ocorreu ontem e, na sessão solene, diversos pronunciamentos alertaram sobre o tensionamento político por conta das eleições deste ano, com pedidos para que a tolerância de visões distintas seja uma regra. Presidente do STF, ministro Luiz Fux destacou que a democracia não comporta disputas baseadas no “nós contra eles”. Fux também destacou a importância da liberdade de imprensa e de expressão, onde todos podem divergir publicamente, “sem medo de censuras e retaliações”.

REPÚDIO

Na mesma linha, o procurador-geral da República, Augusto Aras, reforçou a importância dos espaços de divergência e comunicação na política. Para ele, o discurso do ódio deve ser repudiado com veemência. O tema eleitoral também foi abordado pelo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, que deixou o cargo ontem, após três anos à frente da entidade de classe. Ele destacou a necessidade de vigilância da sociedade para que a disputa ocorra com lisura, transparência e debate.

PRONAF

Recorde

O balanço de 2021 do Banco da Amazônia aponta que a instituição financeira bateu o recorde de contratações para a agricultura familiar no Estado do Pará. Foram mais de R$ 235,8 milhões para mais de 8,6 mil agricultores atendidos pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os recursos foram aplicados por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e o volume foi considerado um recorde nos últimos seis anos. Além disso, o valor é quase o dobro do que foi aplicado em 2020, que teve um total de R$ 125,3 milhões.

LEITOS

Reajuste

A partir de 1º de março, o Ministério da Saúde vai aumentar os valores repassados para o custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O reajuste de novas diárias de UTIs convencionais, que atendem todas as especialidades, vai fortalecer essas instalações hospitalares em toda a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) do País, incluindo os leitos conveniados. O aumento no valor das diárias sofrerá um novo acréscimo seis meses após a iniciativa entrar em vigor. Para se ter uma ideia do impacto com a medida, o custeio diário, por exemplo, de uma UTI Adulto III vai de R$ 508,63 para R$ 700. Já em UTI especializada, como a de queimados, o impacto é bem maior. O valor passa dos atuais R$ 322,22 para R$ 700.

REIVINDICAÇÃO

A iniciativa é uma demanda antiga de Estados e municípios e foi pactuada na reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), que integra o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. A medida será implementada por meio de portaria que deve ser publicada nos próximos dias e, segundo o Ministério da Saúde, os números podem passar por atualizações.

CENSO

Acompanhamento

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já está em contagem regressiva para a realização do Censo 2022, cuja coleta de dados começará em 1º de agosto. Para cronometrar o tempo até o início da coleta, o IBGE lançou, ontem, um relógio que vai permitir que a população acompanhe a organização em tempo real e receba mensagens motivadoras para participar do levantamento censitário, que terá visitas aos mais de 70 milhões de domicílios do País. O equipamento é a primeira das ações que constava no orçamento do Censo 2022, de R$ 2,2 bilhões, já aprovado e sancionado no mês passado.

EM POUCAS LINHAS