'Sempre me joguei e fui com o coração', afirmou Fátima Bernardes em despedida do 'Encontro'

Tranquilidade de julho

Com a chegada das férias, Belém fica mais vazia e o trânsito menos intenso nas principais vias da capital.



Tempo de vacinas

Hoje e amanhã é dia de vacinação em Belém. Haverá aplicação de doses contra a covid-19, gripe e sarampo.



Fátima Bernardes (J. Bosco)



"Sempre me joguei e fui com o coração.”

Foi o que afirmou a apresentadora Fátima Bernardes ao se despedir, ontem, do programa “Encontro”, da Globo, que esteve sob o comando dela nos últimos dez anos. Agora, Fátima se prepara para apresentar o “The Voice Brasil”. E o “Encontro” terá Patrícia Poeta e Manoel Soares como novos apresentadores.

ASSENTAMENTO

Histórico



O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) publicou, ontem, a portaria que cria o assentamento “Irmã Dorothy Stang”, no município de Anapu, no sudoeste paraense. O assentamento ocupará dois lotes na chamada “Gleba Bacajá”, a localidade onde a missionária foi assassinada há 17 anos. Comemorado por movimentos sociais que atuam na defesa da reforma agrária, a portaria destina os lotes 96 e 97 para o assentamento que vai abrigar 73 famílias.

MARAJÓ

Passageiros



A redução no número de embarques e desembarques de passageiros pelo porto do Camará, no município marajoara de Salvaterra, virou debate entre os moradores e as empresas de navegação que exploram as linhas com a capital paraense. Os usuários reclamam que a principal empresa de navegação que opera a linha estaria comprometendo a qualidade do serviço ofertado pelo porto, devido às péssimas condições das suas embarcações, aumentando o tempo de viagem e com registros de panes durante os deslocamentos. Eles ameaçam parar o porto para cobrar do poder público que outras empresas possam ser autorizadas a operar na linha, principalmente agora com a alta temporada das férias de julho.

MERCÚRIO

Estudo



O Laboratório de Epidemiologia Molecular (Lepimol) selecionou 25 voluntários, entre alunos de graduação e profissionais formados na área da saúde, para atuarem em atividades de campo do projeto de pesquisa “Perfil epidemiológico, clínico e molecular de populações ambientalmente expostas ao mercúrio na região do Baixo Amazonas”, sob supervisão da professora Heloisa Meneses, do Instituto de Saúde Coletiva (Isco). As atividades de campo começam em agosto na região do Baixo Amazonas, e deve apurar em nível mais aprofundado os impactos da contaminação nessas populações.

GUERRA

Impactos



Doutor em Economia, o professor Mário Ramos Ribeiro, da Universidade Federal do Pará (UFPA), será o moderador do webinário “A invasão da Ucrânia e seus efeitos na economia mundial e brasileira”, promovido para avaliar o chamado “efeito bumerangue” sobre o Ocidente por causa das sanções contra a Rússia. O evento on-line terá participação de renomados economistas brasileiros como Octaviano Canuto, da Universidade de Campinas (Unicamp), que será o expositor do tema central do seminário, realizado pela organização Conhecimento, Integração e Inovação Econômica para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Cidam).

FEDERAÇÃO

Olímpica



A Federação Paraense de Breaking (FPAB), modalidade que recentemente foi inserida nos jogos olímpicos, dá hoje um passo decisivo para a sua fundação. A coordenação da comissão da entidade, conduzida pelo produtor cultural Ivan Pires, um dos precursores do movimento hip hop no Pará, faz chamamento público para dar legitimidade ao processo de instalação. No evento, que ocorrerá nos formatos presencial e on-line, um dos principais atrativos é a participação de importantes dirigentes das federações da modalidade de São Paulo, Rio Grande do Sul e Piauí, por meio da plataforma Zoom. O breaking vai debutar nos Jogos de Paris em 2024, e o Pará já tem, no momento, quatro integrantes na seleção brasileira.



Formato



O evento de hoje ocorrerá a partir das 16 horas, na Escola de Ensino Fundamental e Médio “Professora Anésia”, no bairro Curió-Utinga, em Belém. A programação tem na pauta esclarecimentos acerca da atribuição da própria comissão e da futura federação, rodada de perguntas e respostas, além da realização do “Amazon Hip Hop Cypher Battle”, disputa com o formato europeu de julgamento, ou seja, feito pelos próprios competidores. Após o chamamento, os próximos passos serão a publicação de edital de convocação, assembleia geral e cerimônia de posse da nova federação.

DOENÇA DE CHAGAS

Registros



A oeste paraense tem concentrado os novos casos de Doença de Chagas. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública, de janeiro a junho deste ano, o Pará já registrou 62 casos. As ocorrências foram em Itaituba, Mojuí dos Campos, Santarém e Monte Alegre. Não houve mortes. Os números estão dentro da média de casos para o período. No ano passado, foram 65 entre janeiro e junho.

Em Poucas Linhas

▶ O governo antecipou a publicação da emenda constitucional que altera o teto remuneratório dos servidores públicos do Estado. Prevista para ser publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Estado, a mudança na Constituição foi publicada em edição extraordinária na noite do último dia 30.



▶ O verão do município de Tucuruí, no sudeste paraense, promete ser agitado. Até o fim deste mês estão agendadas apresentações de bandas regionais durante os finais de semana. Mas, a maior atração promete ser o Carnaval fora de época. A prefeitura garante que o chamado “Carnaré 2022”, suspenso em fevereiro deste ano, vai contar com atrações nacionais em trios elétricos nos dias 29 a 31 deste mês.



▶ A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), em Belém, promoverá, hoje, o “Summit RH 2022”. O evento, que será presencial, terá palestras sobre temas que envolvem o desenvolvimento e o engajamento no ambiente tecnológico, além da importância que tem a gestão de pessoas no ambiente organizacional.



▶ O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) convocou, ontem, mais 32 aprovados no seu último concurso público para o cargo de juiz substituto.



▶ Teve ampla repercussão a cobertura feita por O LIBERAL no site e redes sociais ao longo de ontem sobre as prisões, em Portugal, de dois paraenses acusados de tráfico internacional de drogas. Eles foram presos quando recebiam uma carga de cocaína que estava escondida em contêiner com açaí congelado. A apuração da equipe de reportagem teve contatos diretos em Barcarena - onde um dos presos, Marco Antonio Faria Jr., tem negócios - e em Portugal, com informações diretamente da polícia portuguesa. O outro detido é o tenente da Polícia Militar do Pará, Aderaldo Pereira de Freitas Neto. A autoridade portuguesa confirmou, inclusive, que prossegue com as investigações e que mais nomes estão envolvidos no esquema.