'Sem saúde, não há economia', diz Paulo Guedes ao defender a vacinação em massa

Mudança de data

A nona edição do Rock in Rio, que aconteceria neste ano, foi adiada para setembro de 2022 por causa da pandemia de covid-19.

Sem presencial

A Defensoria Pública do Estado suspendeu o atendimento presencial por sete dias. Motivo: o avanço do coronavírus no Pará.

Ministro Paulo Guedes (J. Bosco)

"Sem saúde, não há economia."

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu em vídeo divulgado, ontem, vacinação em massa contra a covid-19 para que a atividade econômica volte a ficar aquecida no Brasil.

UNIVERSIDADES

Censura

Professores de universidades federais começaram a receber um comunicado oficial para que se abstenham de fazer qualquer tipo de manifestação que possa ser considerada contrária ao governo federal. O comunicado traz em anexo uma recomendação assinada pelo procurador federal Ailton Benedito de Souza, datada de junho do ano passado. Um dos trechos do documento de 20 páginas, enviado às reitorias e que começa a chegar às contas de e-mails dos docentes, afirma que “são ilícitos atos políticos partidários mediante uso de patrimônio material e imaterial, por exemplo, espaços físicos, equipamentos, redes de comunicação, imagens e símbolos institucionais; favoráveis ou contrários ao governo”.

Inconstitucional

O reitor da Universidade Federal do Pará, Emmanuel Tourinho, confirmou à coluna que recebeu documento nesse sentido e informou que repassou o caso para a análise da procuradoria-geral da instituição. Em 2018, o governo federal já havia tentado interferir nas universidades, mas, à época, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou ser inconstitucional qualquer “ato contra a liberdade de expressão de alunos e professores e tentativas de impedir a propagação de ideologias ou pensamento dentro das universidades”. Entre os reitores, o entendimento é de que a recomendação não deve ser considerada uma vez que prevalece a decisão do STF.

MULHER

Repúdio

O deputado estadual Carlos Bordalo (PT) divulgou, ontem, uma nota de repúdio contra a promotora de Justiça do município de Igarapé-Açu, Marcela Christine Ferreira de Melo, que solicitou por meio de ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social, esclarecimentos sobre o uso de “símbolos” da doutrina marxista e comunista.

Simbolismo

O material a que se refere a promotora é um convite para as celebrações pelo Dia Internacional da Mulher, nesta segunda-feira, 8. O material traz o desenho de um punho cerrado, cercado por flores, usado como símbolo de força e solidariedade por movimentos sociais como o grupo “Panteras Negras”, dos Estados Unidos. Na última quarta-feira, a corregedoria do Ministério Público do Pará já havia divulgado que o caso será alvo de procedimento disciplinar preliminar.

ALEPA

Medidas

Depois de uma explanação sobre o delicado cenário da covid-19 no Estado, feita pela médica infectologista Helena Brígido, a portas fechadas com os deputados estaduais, o presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), Francisco Melo, o Chicão (MDB), assinou ato, na noite de quarta-feira, restringindo a quantidade de pessoas na Casa. A determinação é para que apenas 50% dos servidores façam expediente presencial. A medida vale para todos os gabinetes, onde só terão acesso os servidores credenciados previamente para manter o parlamento em funcionamento.

Restrito

Já as sessões da Alepa continuarão presenciais, mas as galerias da Casa ficarão fechadas ao público externo e o plenário será restrito apenas aos deputados, não sendo permitida a presença de nenhum assessor. Porém, nesta terça-feira, 9, não haverá sessão, pois o prédio passará por uma operação de higienização em todas as suas dependências, feita por uma empresa especializada.

ANANINDEUA

Vacinação

Continuam as queixas contra a Prefeitura de Ananindeua pela exigência de comprovante de residência ou título de eleitor para os idosos que querem ser vacinados contra o novo coronavírus. A prefeitura do município vizinho a Belém explica que a exigência atende à recomendação expedida pelo Ministério Público do Estado do Pará. Os documentos são uma forma de comprovar que as pessoas vacinadas residem mesmo no município já que a distribuição das doses dos imunizantes contra o novo coronavírus é feita de acordo com o número de habitantes. Para quem não tem os documentos solicitados pelo município, a solução é cadastrar o endereço e uma equipe da prefeitura, após checar a informação, vacinará o idoso em sua residência.

EM POUCAS LINHAS

► Um seminário virtual vai reunir, nesta segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, as cinco mulheres que presidem os tribunais do Estado do Pará. Elas vão debater o tema “O acesso das mulheres à/na Justiça: o caso da Amazônia paraense”.

► O seminário faz parte da programação da Semana Justiça pela Paz em Casa, coordenada pelo Tribunal de Justiça do Pará.

► Participarão do do webnário, a desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (TJPA), a conselheira Mara Barbalho da Cruz (TCM), a conselheira Maria de Lourdes de Oliveira (TCE), a desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento (TRE) e a desembargadora Graziela Leite Colares (TRT da 8ª Região).

► A Catedral Metropolitana de Belém divulgou, ontem, que estão mantidas as missas às segundas-feiras, sábados e domingos, às 19h. Nos outros dias da semana, as missas seguem às 18h. A capacidade da igreja foi reduzida a 50%, o que significa que o espaço pode receber até 150 pessoas.

► A Diretoria do Foro da Justiça Federal no Pará determinou, ontem, a redução de 50% para 25% do percentual de servidores que estarão na sede do órgão para atendimento presencial.

► O jurista Zeno Veloso, articulista de O LIBERAL, está internado para tratar da covid-19.

► O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Pará, Alberto Campos, também está internado. Seu estado inspira cuidados.

► O fotógrafo Raimundo Paccó foi o autor da foto que rodou o mundo com pacientes à espera de atendimento médico em uma fila formada em frente à policlínica que funciona no Hangar Centro de Convenções, em Belém.

► Nas redes sociais, houve quem afirmasse que a imagem era de 2020.

► Mas, de fato, a foto foi feita por volta das 7h da última quarta-feira.

► Para diminuir a espera, o governo estadual decidiu que a Policlínica Metropolitana voltará a fazer atendimentos exclusivos para casos leves e moderados de covid-19.