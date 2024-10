'Se você tem algum dinheiro em casa de aposta, peça a restituição já', alerta Fernando Haddad

Escassez hídrica

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) declarou situação crítica no rio Xingu, que abriga a usina de Belo Monte.



Luz elétrica

A conta de energia dos brasileiros vai ficar mais cara a partir de hoje, quando será acionada a bandeira vermelha patamar 2.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Se você tem algum dinheiro em casa de aposta, peça a restituição já.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ao informar que até 600 sites de apostas on-line serão banidos do Brasil nos próximos dias por apresentarem irregularidades em relação à legislação aprovada pelo Congresso Nacional.



>FRAUDE

VÍTIMAS



Um a cada quatro paraenses (25%) afirma ter perdido dinheiro nos últimos 12 meses em algum crime cibernético, como clonagem de cartão, fraude na internet ou invasão de contas bancárias. O percentual é um ponto percentual acima da média nacional, que foi de 24%. A maior incidência, 27% do total, está na faixa entre 16 e 29 anos. Já as pessoas com 60 anos são 16% das vítimas desse tipo de crime. Esse é mais um dado do Panorama Político 2024, do DataSenado em parceria com a Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, empresa da FSB Holding. O levantamento foi feito entre os dias 5 e 28 de junho. Foram entrevistados 21.808 brasileiros de todas as 27 unidades da Federação.



>EXPORTAÇÕES

AMEAÇA



O senador Beto Faro (PT-PA), líder da bancada do PT no Senado Federal, propôs que o Congresso Nacional realize um debate sobre a legislação da União Europeia contra o desmatamento e seu impacto nas cadeias produtivas e de exportações brasileiras. A lei entra em vigor em dezembro deste ano e determina que empresas importadoras na UE serão responsáveis por rastrear suas cadeias de suprimento, a partir de dados de satélite e de geolocalização, para provar que não adquiriram commodities de áreas desmatadas. A audiência deve ser realizada ainda em outubro, já que o assunto é considerado urgente.



>PEDIDO

NEGADO



O governo brasileiro chegou a sugerir que o prazo para entrada em vigor da lei fosse adiado, mas a União Europeia não atendeu o pedido. A avaliação é que a nova legislação será um duro golpe para os exportadores brasileiros. A ideia da audiência pública, segundo Beto Faro, é avaliar “os contrapesos dessa lei aprovada pela União Europeia, que preocupa o governo e empresários de diversos setores”.



SETORES



O Estado do Pará exporta produtos florestais, como madeiras tropicais e celulose para a produção de papel. Esses setores são cruciais para a economia da região, com forte desempenho na balança comercial com a Europa.



DESTINOS



Em 2023, os principais destinos das exportações do Pará foram: Ásia, União Europeia, América do Norte e Oriente Médio, somando US$ 20 bilhões em volume. A China foi o principal destino, com US$ 11,19 bilhões. A Alemanha destacou-se com US$ 683,87 milhões, e os Estados Unidos, com US$ 794,68 milhões.



ABRANGÊNCIA



A medida atinge empresas que vendem produtos como café, carne bovina, soja, cacau, óleo de palma, borracha, madeira e carvão vegetal, além de produtos que contenham, sejam alimentados ou elaborados com essas commodities, ou seja, parte do agronegócio. A União Europeia movimenta diariamente centenas de milhões de euros em exportações e importações.



>MOSQUEIRO

URBANIZAÇÃO



A maior ilha da capital paraense teve sua área urbanizada aumentada em quase o dobro, cresceu de 5,92 km² em 2001 para 10,15 km² em 2023, contudo, manteve seu índice de sustentabilidade. É o que informa estudo publicado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa). Esse cenário torna Mosqueiro um espaço com características urbanas singulares, pois a maior parte da área corresponde ao ambiente natural, como vegetação e corpos d’águas, e uma pequena área, cerca de 10%, é ocupada pela maioria da população.



SUSTENTABILIDADE



O estudo de Mosqueiro integra o Boletim da Sustentabilidade das Ilhas de Belém, que tem como objetivo apresentar para todas as ilhas da capital paraense um desenho integrado da geoecologia da paisagem, que, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), poderá auxiliar políticas públicas voltadas ao planejamento ambiental das ilhas.



>RESÍDUOS

RENDA



A Ciclus Amazônia, responsável pela gestão do lixo produzido na capital paraense, está fazendo parceria com cooperativas para ampliar a reciclagem e gerar renda para os cooperados. A expectativa é que até o final de outubro, 13 cooperativas estejam em operação, abrangendo 24 bairros na Grande Belém.

Em Poucas Linhas

- A Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) esteve entre as instituições que colaboraram com a Grande Coleta de Emaús, realizada neste domingo (29). O órgão fez a doação de móveis e outros objetos ao projeto.



- A ação, que contou com a presença do presidente da Jucepa, Filipe Meirelles, representa o reaproveitamento de materiais que seriam descartados, mas que agora podem beneficiar quem mais precisa.



- O governo do Estado começou a oferecer os tradicionais aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



- Estudantes da rede pública de ensino participaram no sábado (28) do preparatório na Usina da Paz Jurunas/Condor, em Belém. Realizado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac), o aulão se iniciou às 8h, com conteúdos de português, matemática, ciências humanas e naturais.



- Cerca de 50 alunos assistiram às aulas. Todo o conteúdo foi voltado para o Enem, com uso de apostilas, resoluções de questões, exercícios e revisão das últimas edições. Neste ano as provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro.



- A Agência-Barco Ilha de Marajó – unidade fluvial da Caixa Econômica Federal que atende os moradores da região marajoara onde não existem unidades físicas – estará nesta semana em Gurupá.



- O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, e a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lôbo, serão palestrantes do evento “Estratégias Práticas para Equidade Racial”, que será realizado hoje no auditório Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos, do Tribunal de Justiça do Pará, em Belém.



- O evento é organizado pelo TCE-PA com o objetivo de estimular o debate público sobre estratégias para combater o preconceito e a discriminação racial.