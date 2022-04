Ânimo no tratamento

O Hospital Ophir Loyola apoia o retorno do Coral Voz e Vida, formado por servidores, usuários e acompanhante de pacientes.

Risco no trabalho

Acidentes e mortes em decorrência do trabalho voltaram a crescer em 2021. Em dez anos, foram registrados 22.954 óbitos no País.

Volodymyr Zelensky (J. Bosco)

"Se tivéssemos mais armas, a guerra já estaria acabada”

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, ao acreditar que a guerra contra a Rússia já teria sido vencida se aliados ocidentais, entre eles os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), tivessem enviado mais armas ao país para combater as tropas inimigas.

OBRAS

RODOVIAS



Durante encontro com o deputado Joaquim Passarinho (PL), o novo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, garantiu que as pontes da BR-158, que corta o Brasil de Norte a Sul, serão concluídas até o final deste ano. Vista como essencial para o desenvolvimento do agronegócio, a via, que liga Altamira, no Pará, a Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, poderá ser repassada para administração da iniciativa privada. “A ideia é trazer a força e eficiência do setor privado para essa rodovia”, disse o ministro em vídeo ao lado de Passarinho. Sampaio também afirmou que, assim que começar o período conhecido como verão Amazônico, serão retomadas as obras de duplicação da BR-316, de Castanhal a Santa Maria.

VISITA

PRESIDENCIÁVEIS



Tucanos paraenses se movimentam para receber, ainda neste mês, o pré-candidato do PSDB à Presidência da República, João Doria Junior. Já o pré-candidato petista, Luiz Inácio Lula da Silva, planeja vir ao Estado até meados de junho. E, em campanha pela reeleição, o presidente Jair Bolsonaro desembarcará no Estado no próximo dia 28. A agenda vai se concentrar em Belém e Paragominas, sudeste do Estado, onde Bolsonaro fará a entrega de títulos de terra. A agenda no Pará foi confirmada pelo próprio presidente durante entrevista exclusiva aos veículos do Grupo Liberal.



CANDIDATA



Como antecipado pela coluna, a primeira-dama do município de Ananindeua, a médica dermatologista Alessandra Haber, vai mesmo disputar uma vaga na Câmara Federal. O lançamento da pré-candidatura foi marcado para o próximo dia 30. Recém-filiada ao MDB, Alessandra tem viajado pelo Estado ao lado do governador Helder Barbalho. No dia 30, ela receberá os correligionários na sede da Associação Atlética Banco do Brasil, em Ananindeua.

COMÉRCIO

HOMENAGEM



A Assembleia Legislativa do Pará realizou, ontem, sessão solene para homenagear a Associação Comercial do Pará, que completou 203 anos, sendo uma das mais tradicionais entidades empresariais do País. A sessão foi proposta pelo deputado Fábio Freitas (Republicanos). Um dos homenageados, o empresário Nizan Anijar discursou em defesa da redução de encargos como forma de alavancar novos negócios no Brasil. “A classe empresarial tem muito a crescer e a contribuir com o Estado do Pará”, disse.

FAVELA

DISPUTA



O Pará terá representante no reality show “Expo Favela – O Desafio”, que será exibido na Rede Globo. O escolhido foi o projeto social Ação Parceiros, coordenado por Raimundo Xavier, que desenvolveu kits educativos a partir de materiais reciclados. Os participantes do reality global foram selecionados durante a Expo Favela, evento que reuniu mais de 300 iniciativas de todo o Brasil entre os dias 15 e 17 de abril, em São Paulo. A feira foi idealizada por Celso Athayde, fundador da Central Única das Favelas (Cufa) e Favela Holding. O Ação Parceiros será o único representante da região Norte na disputa nacional.

ETIQUETA

CARDÁPIO



Ex-chefe do cerimonial do governo de São Paulo, a jornalista Claudia Matarazzo lança, no próximo dia 28, em Belém, o livro “Mesa Brasileira: Guia para Degustar e Servir Melhor Nossa Comida Regional”. Claudia é referência nacional quando o assunto é etiqueta. Na nova obra, trata sobre a mistura de influências que resultaram no que chama de “etiqueta brasileira”, levando em conta as peculiaridades regionais. O livro traz ainda curiosidades sobre as comidas em diferentes momentos da História brasileira e conta com a participação de chefs, que apresentam sugestões de cardápio representativos das diferentes regiões do País.

FÓRUM

INSCRIÇÕES



Estão abertas as inscrições para as atividades autogestionadas, ou seja, sem caráter deliberativo, do X Fórum Social Pan-Amazônico, evento que será realizado em Belém entre os dias 28 e 31 de julho deste ano. O Fórum reunirá, no campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA), movimentos sociais, associações, coletivos, entidades, lideranças da Amazônia, povos originários, quilombolas, trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. As inscrições para as atividades podem ser feitas até 12 de maio.

EM POUCAS LINHAS

► A Arquidiocese de Belém realiza, entre os dias 22 e 24 deste mês, visitas com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Região Episcopal Sant’Ana, na área central da capital paraense.



► No domingo, 24, a visita será à Catedral Metropolitana. A programação inclui missa, às 7 horas, seguida de caminhada até a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no bairro da Cidade Velha.



► Estão abertas as inscrições para a IV edição do Concurso Ciência e Arte, do Centro de Ciências e Planetário (CCPPA) da Universidade do Estado do Pará (Uepa).



► O tema é Planeta Água Nas Lentes Amazônicas e a proposta é captar, por meio da fotografia, o elemento água em diferentes contextos do meio ambiente.

► As inscrições gratuitas podem ser feitas até a próxima segunda-feira, 25, em três categorias: infantil, jovem e adulto. O edital completo está disponível no site da Uepa.

► A Beneficente Portuguesa de Belém recebeu um novo aparelho de mamografia digital da marca Siemens, de fabricação alemã.

► O equipamento instalado no hospital paraense é considerado o mais moderno da marca no Brasil e ajuda na detecção precoce e rápida de doenças como câncer de mama.

► O Núcleo de Defesa de Idoso e de Pessoas com Deficiência (Nide), órgão do Ministério Público do Estado do Pará, se reuniu nesta semana com Associação Paraense de Pessoas com Deficiência (APPD).

► O encontro faz parte dos preparativos para o Dia Mundial da Conscientização sobre a Acessibilidade, marcado para 19 de maio, no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MPPA.

► Uma obra da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) na travessa Perebebuí com avenida Almirante Barroso deixou um buraco em cada canto da via, dificultando a vida dos pedestres que precisam passar pela área.

► A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) anunciou que Operação “Tiradentes”, deflagrada nesta quinta-feira, se estenderá até o dia 25 de abril e vai mobilizar 600 agentes que reforçarão a segurança em 30 localidades do Estado, além da Região Metropolitana de Belém.