'Se tiver [votos suficientes], é claro que vota. Se não tiver, meu intuito é que não vote', diz Lira

Sem fronteiras

Equipe do Médicos Sem Fronteiras (MSF) iniciou ações em Portel, no arquipélago do Marajó, para dar apoio à saúde municipal.



Medicina

A AGU pediu ao STF que suspenda liminares a favor de novos cursos privados sem chamamento público, citando disparidades regionais.

Arthur Lira (J. Bosco)

"Se tiver [votos suficientes], é claro que vota. Se não tiver, meu intuito é que não vote"

ARTHUR LIRA, presidente da Câmara, ontem, antes da sessão que apreciaria o PL das Fake News. Horas depois, o relator do projeto pediu a retirada da pauta. A votação já era uma dúvida, com parecer sem acordos e sem consenso.

TERRA

DESOCUPAÇÃO

O Ministério Público Federal divulgou ontem comunicado informando que, nos próximos dias, será cumprida a sentença da Justiça Federal que determinou a saída da população não indígena, chamada de desintrusão ou extrusão, das Terras Indígenas Alto Rio Guamá. No informe, o procurador da República Milton Tiago Araújo de Souza Júnior, que atua em Paragominas, explica que a decisão reconheceu um direito previsto na Constituição Federal.

POSSEIROS

Afirma também o procurador que todos os posseiros que estavam na área em 1993, ano da homologação, receberam lotes ou indenizações para desocupar a reserva, mas alguns voltaram, enquanto outros sequer deixaram as terras. Na noite de ontem, o MPF informou que a retirada já começa nesta quarta-feira.

UNIMED

OPOSIÇÃO

Passadas as eleições para o Conselho da Unimed Belém, o clima entre a nova administração e a antiga gestão, agora oposição, continua sendo de desconfiança.

DEMISSÕES

Um dos problemas estaria na contratação de prestadores de serviço. A nova gestão é acusada de promover “demissão em massa de empregados com décadas de casa”. A situação estaria gerando problemas no andamento da rotina da cooperativa médica.

ASSESSORIA

Outro problema estaria na contratação de consultoria jurídica. O escritório selecionado foi o mesmo que representou o Conselho Fiscal em diversas ações contra a própria cooperativa - o que, segundo os críticos, gera um conflito de interesses.

CULTURAS

PROJEÇÃO

Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) apontam crescimento em três culturas agrícolas no Pará este ano. A estimativa vem do Levantamento Sistemático de Produção Agrícola (LSPA) do órgão, cujos resultados indicam que as culturas do milho, soja e cacau terão um crescimento de 11,73%, 1,22% e 1,09%, respectivamente, quando comparado com 2022.

PESQUISA

O LSPA é uma pesquisa de previsão e acompanhamento mensal das safras, com estimativas de produção, rendimento médio e áreas plantadas e colhidas, desde a fase de intenção de plantio até o final da colheita, de cada cultura investigada. Nos dados gerais do estudo, as principais culturas do Pará com relevância em nível nacional, contempladas pelo levantamento, são cereais, leguminosas, arroz, milho e soja, banana, cacau, castanha-de-caju, laranja e mandioca.

DADOS

No Pará, a sistematização dos dados projetados pelo levantamento é feita pelo Núcleo de Planejamento e Estatísticas (Nuplan) da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap).

BRT

PASSARELAS



O Núcleo de Gerenciamento de Transportes Metropolitano (NGTM) anunciou que vai instalar 13 passarelas ao longo dos primeiros dez quilômetros da rodovia BR-316, entre o Entroncamento e Marituba. Foram montadas, até agora, duas das estruturas metálicas, com piso em “steel deck”, uma laje mista de forma metálica com concreto armado. As passarelas contarão com escadas para pedestres e também com três rampas de acesso, sendo duas delas instaladas nas laterais da pista, e uma terceira conectada às estações de passageiros, no corredor central do BRT.



RAMPAS



De acordo com o NGTM, a ideia das rampas é facilitar e ampliar as condições de mobilidade e acesso, tanto para pessoas com deficiência quanto para ciclistas, que poderão trafegar em segurança para qualquer um dos lados da rodovia, e para as estações do BRT Metropolitano, que só poderão ser acessadas por meio das passarelas.

EM POUCAS LINHAS

► A Fundação Cultural do Pará e a Secretaria de Ciência e Tecnologia lançam hoje, em Belém, o projeto Amazon Maker, que vai oferecer cursos de programação e robótica, modelagem e impressão 3D. As aulas serão realizadas uma vez por semana, nos espaços da Fundação: Centur, Casa das Artes, Casa da Linguagem e Curro Velho. Podem se inscrever adultos e adolescentes a partir de 14 anos. O projeto traz a ideia do “faça você mesmo”, no qual se pode fabricar, construir, consertar e recriar objetos com as próprias mãos.

► O governo do Pará dará posse hoje a 700 policiais penais, aprovados em concurso da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. O evento será na Arena Guilherme Paraense, às 9h. Uma terceira cerimônia ainda será marcada. Ao todo, serão 1.893 novos servidores empossados.

► O Hemopa conseguiu, no feriado do Dia do Trabalhador, 1.152 bolsas de sangue em ações em seis municípios. Material suficiente para atender 4,6 mil pacientes. No próximo fim de semana a campanha vai à Igreja Jesus Ressuscitado.

► Ainda não tem data marcada a audiência de instrução do processo do naufrágio da lancha “Dona Lourdes II”, que em setembro deixou 23 mortos. A audiência estava prevista para ontem, quando seriam ouvidas 16 testemunhas, mas o promotor de Justiça Edson Souza pediu adiamento da audiência argumentando a falta de documentação de vítimas e sobreviventes.

► Trabalhadores da Unidade Municipal de Saúde do Tapanã reclamam da falta de segurança no local. Dizem que a Guarda Municipal não tem ido à unidade, que não tem guarda privada. Diante da queixa, a diretora da unidade teria informado que “quem não quiser trabalhar sem segurança” deve entregar o lugar.

► Não houve quórum ontem na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. O presidente da Casa, deputado estadual Francisco Melo, o Chicão, (MDB) anunciou que vai cortar o ponto dos faltosos.