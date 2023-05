'Se os EUA entrarem em default, todo mundo estará com problemas', afirma Joe Biden

Berçário

Um ninho com 80 ovos de tartarugas marinhas foi achado por um pescador no Atalaia, em Salinas, em área do Ideflor-Bio.



O governador Tarcísio de Freitas (SP) disse em entrevista ontem: não será nome de oposição a Lula nas eleições de 2026. Ele citou outros.

"Se os EUA entrarem em default, todo o mundo estará com problemas"

JOE BIDEN, presidente dos EUA, ontem, após reunir com democratas e republicanos do Congresso norte-americano, onde tenta aprovar o novo teto à dívida do país. A meta é evitar o calote ou moratória - o default, no jargão.

Com fornecedores batendo à porta por falta de pagamento, a prefeitura de Parauapebas deu ontem mais uma demonstração da inversão de prioridades do atual gestor Darci Lermen. A capital paraense do minério completou 35 anos com superfesta, com direito ao que vem sendo apontado como o maior churrasco do mundo. Foram assadas 25 toneladas de carne, segundo dados oficiais, mas a fartura não convenceu. “Cidade toda destruída e ele (o prefeito) fazendo churrasco como se estivesse em uma cidade referência”, escreveu uma internauta, entre as muitas críticas postadas nas redes sociais de Darci Lermen.



Com 35 anos de emancipação, Parauapebas ostenta dados conflitantes. É a cidade que mais recebe royalties da mineração no Pará, mas abriga grande população de pessoas com renda inferior a R$ 70 mensais, dizem dados da entidade “De Olho na CFEM”. O número revela a falta de políticas públicas de distribuição de renda, o que se reflete no índice de educação. Em 71º lugar no ranking dos municípios do país com maior PIB per capta, Parauapebas ocupa o vergonhoso 4.692º lugar no índice de escolaridade de crianças e jovens com idade entre 7 e 14 anos.

A Justiça Federal determinou ontem que a Secretaria de Saúde de Belém regularize, em até 60 dias, o abastecimento e distribuição de insulina para pacientes com diabetes mellitus cadastrados no sistema público de saúde da capital. O descumprimento acarreta em multa no valor de R$ 15 mil. Na mesma decisão, a Justiça determinou que o titular da pasta, Pedro Anaisse, seja intimado pessoalmente a demonstrar que medidas tomou para garantir o atendimento. Caso não cumpra, Anaisse está sujeito a multa pessoal de R$ 3 mil. A ação, movida pelo Ministério Público Federal, em 2008, argumenta que a falta de tratamento com insulina pode levar à morte ou perda de membros do corpo.

Em evento acadêmico em Cuiabá, Mato Grosso, o diretor do programa de bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Laerte Ferreira, afirmou que a atual gestão do órgão tem “compromisso prioritário com formação na Amazônia”. Para ele, distribuir as bolsas de pesquisa é fundamental à redução de desigualdades regionais. O diretor da Capes diz: “é preciso investir para que a ciência transforme a vida das pessoas e leve em consideração o conhecimento existente na Amazônia Legal”.

A região responde por 59% do território brasileiro e se estende pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A Capes é um órgão vinculado ao Ministério da Educação e, nos últimos anos, vinha sofrendo com o corte de verbas.

O Ministério das Relações Exteriores e a Fundação Alexandre de Gusmão realizam entre os dias 16 e 18 de maio, em Brasília, evento preparatório para IV Reunião de Presidentes dos Estados Partes no Tratado de Cooperação Amazônica, marcada para ser realizada em Belém, entre 8 e 9 de agosto. A chamada Cúpula da Amazônia deve reunir na capital paraense presidentes de oito países da Pan-Amazônia, além do francês Emmanuel Macron, que representa a Guiana Francesa. A reunião preparatória, no auditório Wladimir Murtinho, do Palácio Itamaraty, em Brasília, vai reunir representantes de governo e da sociedade civil para discutir temas como água, clima, bioeconomia, prevenção e combate ao desmatamento e aos crimes ambientais, além de cooperação científica.

Após a mobilização para conseguir que o influencer digital paraense Marcio Rodrigo Lima, conhecido nas redes sociais como Prix, fosse transferido para o hospital Abelardo Santos, um grupo de amigos segue a campanha nas redes sociais, para chamar a atenção aos problemas enfrentados por outros pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto Socorro Municipal (HPSM) Mário Pinotti, o PSM da 14 de Março. Prix foi internado com um quadro de apendicite e, no PSM, não havia medicação necessária para o tratamento da infecção. Nas redes, amigos do influenciador denunciam que a UTI está com uma série de problemas, incluindo falha no sistema de ar condicionado.

► Como previsto, foi publicada no Diário Oficial de ontem a nomeação do ex-senador Paulo Rocha para a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. A notícia foi comemorada por petistas e pelo setor produtivo local, que vê na escolha a possibilidade de fortalecimento do órgão. Rocha é um dos interlocutores mais próximos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e participou do governo de transição.



► A Ouvidora-Geral da Defensoria Pública do Estado do Pará, Norma Miranda Barbosa, receberá a Menção Honrosa de Direitos Humanos da Ouvidoria Cidadã da Defensoria Pública da Bahia. A homenagem será hoje, em solenidade no Espaço Cultural da Câmara Municipal de Salvador. Norma Miranda Barbosa está no segundo mandato consecutivo como Ouvidora-Geral da DPE-PA. Ativista na luta pelos direitos humanos, ela também é vice-presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas.

► A Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) assinou um acordo de cooperação com o Instituto Avon que garantirá, no Pará, a instalação de unidades do “Programa Acolhe”, que atende mulheres em situação de violência. O Programa oferece abrigo temporário em hotéis para mulheres e seus filhos, em situação de violência e risco. Em até 15 dias de hospedagem, são assegurados refeições completas, serviços de lavanderia, computador e internet, e assistência social, psicológica e jurídica. Dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) apontam 49 registros de feminicídios no ano de 2022.

► Será inaugurada hoje, em Itaituba, oeste do Estado, a décima estação Cidadania do Pará. Esses pontos de atendimento oferecem, no mesmo local, uma série de serviços públicos como seguro desemprego e assistência social, assim como postos do Banpará, Ministério do Trabalho e cartório. A unidade de Itaituba será polo para atender usuários próximos, como os de Novo Progresso, Jacareacanga, Trairão, Rurópolis e Placas.