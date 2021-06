'Se o presidente ou qualquer pessoa tiver prova, tem o dever de entregá-la', afirma Barroso, do TSE

Polícia faz megaoperação

Policiais civis do Pará participaram da “Coalizão pelo Bem”, no Rio, para prender criminosos que ordenaram ataques no Amazonas

Paraenses sonham com a Quina

Muitos paraenses já fizeram apostas na Quina de São João, que este ano pagará um prêmio estimado em R$ 190 milhões. O sorteio será dia 26.

(J.Bosco)

''Se o presidente da República ou qualquer pessoa tiver provas [de fraude], tem o dever cívico de entregá-las ao tribunal e estou com as portas abertas. O resto é retórica política...”

A declaração é do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou que a Polícia Federal rastreie denúncias de fraudes em urnas eletrônicas.

Jantar

Bastidores

A preparação para a corrida eleitoral do próximo ano já está em plena movimentação. Nos últimos dias, falou-se muito de um suposto jantar que teria ungido o ex-governador Simão Jatene como candidato dos tucanos em 2022. O presidente do diretório local, o deputado federal Nilson Pinto, tratou de “desmentir”. Porém, a história tem detalhes distorcidos que não foram divulgados, mas chegaram até a coluna. O jantar ocorreu, em Brasília e com outros personagens: Lena Ribeiro, esposa de Nilson; Manoel Pioneiro, ex-prefeito de Ananindeua; Erick Monteiro, atual vice do município e o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo.

Acordo

Os quatro teriam acertado a oferta de apoio e composição na chapa de Helder Barbalho (MDB), que concorrerá à reeleição ao governo do Estado. Só “esqueceram” de combinar com quem de fato manda no partido. O PSDB segue diretriz da executiva nacional, que já determinou que Jatene decidirá os rumos da legenda. Assim, o “acordo” foi desfeito.

Retorno

De longe e fora dos holofotes, Jatene tem dito a interlocutores próximos que prepara, sim, sua candidatura. Até as convenções do próximo ano, em se tratando de política, “até boi avua”, como diria o saudoso Gerson Peres. Até lá, mais fácil acertar números da Mega-Sena do que os partidos onde ficarão os candidatos. Como se diz, tudo pode acontecer.

Plumagem

Jatene é incentivado por tucanos de alta plumagem, como Tarso Jereissati, Fernando Henrique Cardoso e outros em um grupo de WhatsApp em que trocam mensagens sobre a conjuntura do país e a possível construção de uma terceira via na disputa presidencial. Já o esforço de articulação de Nilson Pinto para deixar o ex-governador fora da disputa tem motivos no passado. Então secretário de educação, Nilson foi exonerado logo depois do famoso casamento dos milhões, onde a ostentação foi uma das marcas do seu enlace com Lena. Por essa prática e outras nada republicanas, Nilson foi afastado do cargo. Não engoliu até hoje.

2022

Corrida

Tido como candidato ao governo estadual, Zequinha Marinho (PSC) mostrou força – e ponha força nisso - no sul e sudeste do Pará, onde esteve com o presidente Jair Bolsonaro, que tem ampla aprovação, especialmente entre evangélicos e produtores rurais. A entrada de Zequinha embaralha a disputa em 2022.

No páreo

Com a redução das restrições impostas pela pandemia, o atual governador intensifica sua agenda pelo interior. Hoje, como observa leitor que escreveu à Área do Leitor de OLiberal.com, estão no mesmo páreo de saída da corrida Helder, Jatene e Zequinha. “Não tem favorito entre os três para o governo”, escreveu o atento leitor.

Bolsonaro

Caneta Bic

Em evento em Marabá, sul do Pará, realizado para entrega de títulos de terra a agricultores assentados, o presidente Jair Bolsonaro ouviu de um dos contemplados que deveria assinar medida para impedir que o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) destrua equipamentos apreendidos em áreas de desmatamento e garimpo ilegal. “Use a caneta BIC, a caneta BIC que o povo lhe deu para mandar parar de queimar máquinas do povo brasileiro, dos garimpeiros e madeireiros lá na nossa região”, disse

Pedido

O governo federal tem reduzido o ritmo de fiscalizações a áreas de desmatamento e garimpo ilegal e o próprio presidente chegou a criticar a ação do Ibama, mas no mês passado, em meio às investigações sobre a atuação do ministro do Meio Ambiente para exportação ilegal de madeira, os órgãos ambientais e de segurança retomaram operações na região sudoeste do Pará, quando houve queima de equipamentos e combustível. O Ibama é autorizado a destruir bens apreendidos por decreto de 2008 que regulamentou a Lei de Crimes Ambientais.

Mágoa

Então secretário de educação, Nilson Pinto foi exonerado logo depois do famoso casamento dos milhões, onde a ostentação foi uma das marcas do seu enlace com Lena. Por essa prática e outras nada republicanas, Nilson foi afastado do cargo. Não engoliu até hoje.

EM POUCAS LINHAS

► As comemorações pelos 110 anos da Assembleia de Deus, em Belém, reuniram no mesmo espaço políticos de diferentes colorações partidárias.

► O governador Helder Barbalho (MDB) e o prefeito de Belém Edmilson Rodrigues (PSOL) chegaram praticamente juntos ao local do evento e trocaram cumprimentos afetuosos.

► Após cerca de dez minutos, chegou o presidente Jair Bolsonaro. Não houve troca de cumprimentos e as autoridades ficaram separadas pelo pastor Samuel Câmara. Bolsonaro à direita, Helder e Edmilson à esquerda

► Perguntar não ofende. Só existe a Terraplena para fazer o asfaltamento e recolher o lixo urbano na Grande Belém? Tem mais placa da empresa na capital do que placa com nome de rua, por exemplo.

► A Bio Fuels é a empresa de um sujeito que deve praticamente a todos os bancos do Brasil. Além de comprar a segunda maior produtora de palma do Pará por apenas R$ 1, ainda recebeu R$ 170 milhões.

► A verdade é que o sujeito é um laranja do verdadeiro proprietário da empresa, um político muito importante do Estado. Como diz o caboclo: “querem comer o boi com chifre e tudo”.

► O titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) é um lobista conhecido no Brasil inteiro, passou por todos os governos enriquecendo a si mesmo e o Pará, empobrecendo.

► Chegou ao ápice no atual governo do Estado. No passado, era conhecido como uma espécie de “uber”, usado para transportar milhões de motivos para o seu chefe, o então secretário da Sedeme Adnan Demachki, este, outro “171” profissional, enganou tanta gente e quase consegue enganar o ex-governador Simão Jatene, que pensou em lançar o meliante ao governo como sucessor. Vade retro!

► Agora eles estão com Helder Barbalho, tendo na companhia o presidente da “orcrim”, Sidney Rosa, ex-prefeito de Paragominas, que perdeu a última eleição no município. Ô Sidney, quem te conhece não vota em ti. Paragominas te conhece!