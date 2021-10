Reencontro à mesa

Neste domingo, 10, as famílias voltam a se confraternizar para o almoço da Festa de Nazaré graças ao avanço da vacinação.

Em nome da solidariedade

Sem as romarias, os voluntários trocam a distribuição de água aos romeiros pela doação de alimentos a famílias de baixa renda.

(J.Bosco)

"Se levarmos Maria para nossa casa e para nossa vida, haveremos de aprender as virtudes que lhe são próprias, as virtudes familiares.”

DOM ALBERTO TAVEIRA CORRÊA, ao saudar os devotos por ocasião do Círio 2021. O arcebispo metropolitano de Belém faz alusão ao tema central da Festa de Nazaré deste ano: “O Evangelho da família na casa de Maria”.

CÍRIO 2021

Manto

Apresentado aos devotos, na última quinta-feira, o novo manto de Nossa Senhora de Nazaré começou a ser bordado em maio. Foram dois meses de trabalho em uma rotina intensa. À coluna, a estilista Kátia Novelino, que comandou a equipe de bordadores, contou que ideia foi usar, sem moderação, miçangas, cristais e vidrilhos swarovski para garantir o efeito luminoso, tanto à luz do dia quanto à noite, sob os refletores. Também foram usadas linhas metálicas em cores dourada, prateada, roxa e azul. O manto é desenhado sobre um cetim italiano encorpado, forrado com tecido brocado.

Carros

Mesmo sem a procissão dos “Carros dos Milagres”, que eram levados para a Igreja da Sé sempre na segunda quarta-feira do mês de outubro, a frota foi renovada e ampliada com a chegada de um novo veículo, fabricado em homenagem aos profissionais de saúde. Esse carro tem como patrono Santo Antônio Maria Zacaria, o “Padroeiro dos Médicos”.

Ex-votos

Flávio Américo, um dos diretores da Festa de Nazaré, informou que os carros vão ficar à espera dos ex-votos, objetos de promessas, na Estação “Padre Antonio Brambilla”, espaço construído especialmente para os carros dentro da Praça Santuário, até o próximo dia 24. Após essa data, a Diretoria da Festa de Nazaré definirá um novo local para a entrega dos objetos dos promesseiros.

Reportagens

Esta edição especial do Círio 2021 de O LIBERAL circula com as datas de sábado, 9, e domingo, 10, e traz conteúdo variado sobre a maior festa religiosa da Amazônia. São mais de 140 páginas com reportagens sobre histórias da Festa de Nazaré e, ampliando o conceito de multitelas e multiplataformas, mais de 30 delas também trazem vídeos, permitindo ao leitor usar um QR Code para ver e ouvir os conteúdos.

Cobertura

Todo o material seguirá disponível para acesso no portal OLiberal.com. E, ao longo de toda esta semana, o portal fará cobertura em tempo real - minuto a minuto - dos principais eventos da quadra nazarena.

NUNES MARQUES

Premiação

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), estará, em Belém, no dia 26 de novembro, para receber o prêmio “Segurança humana - alta honra e distinção na América Latina” concedido pelo Comitê Permanente do Instituto Latino-Americano da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Prevenção do Crime. A solenidade de premiação será no salão nobre do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

Autoridades

Entre os convidados para a solenidade, estão a ministra da Justiça do Paraguai, Cecilia Perez Rivas (representante do Mercosul); o presidente da Corte Nacional de Justiça do Equador, Ivan Saquicela Rodas; e os governadores Wellington Dias, do Piauí (terra natal de Nunes Marques), e Carlos Massa Ratinho Júnior, do Paraná. O discurso de saudação ao ministro do STF será feito pelo jurista paraense Edmundo Oliveira em nome do instituto da ONU. À frente das homenagens a Nunes Marques, estará a presidente do TJPA, desembargadora Célia Pinheiro.

CIÊNCIA

Corte

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) prepara um manifesto que será enviado ao Congresso Nacional com um apelo para que seja revista a medida que cortou, a pedido do Ministério da Economia, mais de 90% dos recursos destinados à pesquisa no Brasil. O corte representa R$ 600 milhões a menos para o pagamento de bolsas e financiamento de projetos de pesquisa. O reitor da Universidade Federal do Pará, Emmanuel Tourinho, diz que a “medida acentua o risco de colapso do sistema brasileiro de ciência e tecnologia, com prejuízos imensos no curto e longo prazos”. Na prática, ficam suspensas as aprovações de novos projetos. Pesquisas já em andamento correm o risco de serem canceladas por falta de recursos.

Em poucas linhas

Já estão em fase final os preparativos para a primeira pesquisa de opinião que será realizada pelo LibData, o instituto de pesquisa e opinião do Grupo Liberal.

O instituto fará, periodicamente, sondagens com a população sobre política, mercado, comportamento e consumo.

Em meio a boatos sobre seu estado de saúde, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, gravou um áudio para agradecer as mensagens de apoio.

O prefeito está internado no Hospital Beneficente Portuguesa após ser diagnosticado com covid-19.

Apesar do cansaço aparente na voz de Edmilson, os médicos garantem que o prefeito está bem. Mas, ainda não há previsão de alta.

O grupo de jovens da paróquia de Santa Paula Frassinetti, em Ananindeua, sente a falta do “Círio Musical”.

O grupo costumava organizar comitivas com jovens de outras paróquias para, em caravana, acompanhar os shows realizados na concha acústica da praça Santuário.

Por causa da pandemia de covid-19, o evento cultural que faz parte da programação oficial do Círio de Nazaré não será realizado.

Mas os jovens pretendem se organizar em grupos para interagir durante as lives promovidas pela Igreja Católica durante a quadra nazarena.

A recomendação da Diretoria da Festa de Nazaré é que os fiéis acompanhem a programação pelas redes sociais.

Para quem desejar comparecer às missas, a ordem é chegar cedo para garantir um dos cerca de 400 lugares reservados aos fiéis tanto na Basílica Santuário de Nazaré quanto na Catedral Metropolitana de Belém.

Esse número é resultado de um cálculo feito pela organização da festividade depois que as autoridades sanitárias optaram por não estabelecer limite de fiéis nos templos, mas recomendaram que fosse mantido um metro e meio de distância entre as pessoas.