Monitoria voluntária

A UFPA abriu inscrições para projetos de monitoria voluntária, voltados a atividades acadêmico-pedagógicas, até 11 de agosto.

Descoberta

Expedição ligada a projeto de pesquisa do mestrado em Zoologia do Museu Goeldi e UFPA achou nova espécie de Louva-a-deus

Volodymyr Zelensky (J. Bosco)

"Se eu receber o convite, vou"



VOLODYMYR ZELENSKY, presidente da Ucrânia, em recado ao governo Lula, numa entrevista onde pediu ajuda à guerra contra a Rússia. O Itamaraty diz que ele será bem recebido, caso venha ao País, mas não há contatos entre autoridades.

SHOW

MILIONÁRIO

Teve grande repercussão nas redes sociais a informação divulgada ontem, na coluna, de que a deputada estadual Renilce Nicodemos (MDB) destinou R$ 3 milhões de suas emendas parlamentares para shows de Wesley Safadão (sempre ele!). As apresentações, compartilhadas nas redes sociais da parlamentar, se tornaram verdadeiros showmícios. Fonte da coluna informou ontem que apenas um show, no município de Vigia, no início deste ano, teria custado a bagatela de R$ 1 milhão.

QUILOMBOS

PARÁ

Abaetetuba e Baião no Pará aprecem na lista das dez cidades brasileiras com maior número de quilombolas, segundo os dados do censo 2022 divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi a primeira vez que o órgão fez um levantamento dessa população remanescentes dos quilombos, áreas que recebiam negros que conseguiam fugir do cativeiro no período de escravidão no Brasil. Quinta colocada no ranking nacional, Abaetetuba tem 14.526 quilombolas. Baião aparece em sétimo, com 12.847. O censo revelou que com 87 unidades, o Pará é o Estado com maior número de Territórios Quilombolas (TQs) oficialmente delimitado.

HOSPEDAGEM

DÉFCIT

A capital paraense vai precisar criar, até 2025, 34,6 mil leitos novos para atender a demanda esperada de 60 mil participantes da COP -30. O número foi divulgado pela Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH). Hoje, Belém tem 25.367 vagas para hospedagem, que se tornou um das principais questões do Comitê Estadual para o evento, que é coordenado pela vice-governadora Hana Ghassan. O grupo está estudando medidas para ampliar o número de vagas de hospedagem, além de ações para qualificação do setor de serviços.

PESCA

ESPORTIVA

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) publicou nesta semana, no Diário Oficial do Estado, Instrução Normativa que estabelece condições e procedimentos para a pesca esportiva em Unidades de Conservação Estaduais. A ideia, com a medida, é atrair turistas de diversas regiões do Brasil e de outros países, interessados na diversidade de peixes nos rios paraenses.

VOCAÇÃO

Unidades de Conservação como o Mosaico Lago de Tucuruí e os Refúgios de Vida Silvestre Rio Azul e São Benedito, nos municípios de Jacareacanga e Novo Progresso, possuem forte vocação para essa atividade. Hoje, a pesca esportiva é um dos principais produtos do turismo em todo o Brasil, com crescimento anual que chega a 80% no País - e é o segundo segmento que mais cresce no mundo.

SOJA

DESTAQUE

Em boletim onde o governo do Estado divulga aumento das exportações no agronegócio paraense, a soja é destaque. Nos seis primeiros meses deste ano, a commodity alcançou ganho de 10,58% em relação ao mesmo período de 2022. Foi registrado valor de US$ 1,10 bilhão, ou seja, 63,29% do total do agro no Pará. Os resultados positivos apontam que a soja será mais um dos produtos em que o Pará se destaca nacionalmente, ao lado de cacau, açaí e dendê.

ADVOGADO

RACISMO

Após concluir investigação, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou à Justiça Federal, pelo crime de racismo, o advogado que ofendeu um grupo de indígenas que almoçava em um restaurante em Santarém (PA). O caso foi registrado em agosto de 2022, quando lideranças indígenas participavam de evento da Confederação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), no oeste do Estado, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR). Após o encontro, o grupo foi almoçar em uma churrascaria da cidade, quando foi abordado e xingado pelo advogado William Martins Lopes. O fato foi presenciado pelo procurador da República no Pará, Felipe Palha que teve que intervir para evitar violência física. Segundo o MPF, Lopes “excedeu os limites constitucionais da liberdade de expressão ao reproduzir estereótipos racistas contra toda uma etnia”.

EM POUCAS LINHAS



- A Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado do Pará ameaça suspender atendimento nos hospitais de urgência e emergência da capital. O motivo é o imbróglio em torno da forma de repasse dos pagamentos. A entidade não concorda com a sugestão da Prefeitura de Belém de repassar a hospitais, a gestão dos honorários devidos aos médicos anestesistas. Os médicos afirmam que os hospitais já informaram que cobrarão taxas de serviços de pelo menos 10%, e há o temor de que os repasses não sejam feitos dentro do cronograma da Sesma.

- O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) inicia na segunda (31), a sétima sessão ordinária do Plenário Virtual deste ano. A sessão deve ser encerrada só dia 4 de agosto. Duzentos processos serão apreciados pelo Tribunal Pleno, entre atos para fins de registro relacionados a aposentadorias, admissão de pessoal, pensões e reformas. Desde novembro de 2022, o Plenário Virtual já apreciou e julgou 904 processos, promovendo maior celeridade aos trabalhos do TCE.

- Será realizado de 2 a 12 de agosto, o projeto Ô Abre a Roda, espetáculo com curadoria da escritora e produtora cultural Daniela Chindler que aborda a arte da contação de histórias. Patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da lei federal de incentivo à cultura, a produção irá a Eldorado dos Carajás, Parauapebas, Curionópolis e Marabá, em um total de 26 sessões.

- Belém vive os últimos dias de calmaria antes da volta às aulas e da chegada de pelo menos dez mil visitantes esperados na Cúpula da Amazônia e seus eventos paralelos. Um dos eventos vai reunir, nos dias 3 e 4 de agosto, no Centro de Convenções da Amazônia, prefeitos dos países Pan-Amazônicos (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela).

- A ONU divulgou ontem que este mês de julho vai ser o mais quente da história, com a temperatura média do planeta batendo recordes.