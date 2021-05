'Se ele vier sem habeas corpus não tenha dúvida de que não será da mesma forma da última vez'

Na Câmara dos Deputados

Aprovada a medida provisória que amplia para 31 de dezembro o prazo de reembolso de passagens aéreas.

Avanço na imunização

Começará hoje a vacinação em massa contra a covid-19 na cidade de São Miguel do Guamá (PA).

Omar Aziz (J. Bosco)

"Se (Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde) vier para cá sem nenhum habeas corpus que o proteja, não tenha dúvida de que não será da mesma forma como foi a última vez.”

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou ontem que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello será convocado novamente para prestar explicações ao colegiado - o requerimento para a reconvocação deve ser votado hoje.

NOVELA

Lixo

A novela sobre qual será o destino do lixo de Belém terá mais um capítulo hoje, quando será realizada audiência para fechar os detalhes do acordo entre três prefeituras da Região Metropolitana de Belém sobre a prorrogação do acordo para manter em funcionamento o aterro de resíduos sólidos no município de Marituba. O prazo terminará na próxima segunda-feira, 31. A tendência é manter o aterro de Marituba funcionando por mais dois anos, porém, com novas exigências ambientais para evitar os odores que incomodam as comunidades vizinhas e também o vazamento de chorume que pode contaminar o solo. Em vídeo divulgado ontem, o prefeito de Belém, Edmilson Guedes, deu como certa a prorrogação e informou que o Estado deve encabeçar os estudos para uma solução definitiva. Mas, nos bastidores, há ainda muitos ajustes a serem feitos. A Prefeitura de Marituba, por exemplo, discorda da proposta.

COBRANÇA

Indevida

Pacientes atendidos pela Unidade Básica de Saúde da Providência denunciaram à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém a cobrança ilegal de uma taxa para a realização de exames clínicos. Um morador conseguiu confirmar a prática após ser vítima do golpe. A Sesma deve abrir sindicância para apurar o caso.

CEPA

Fake news

Autoridades de saúde no Pará alertam de que não há qualquer comprovação laboratorial de que esteja circulando no Estado a nova linhagem indiana do coronavírus, já encontrada, por exemplo, em São Luís, capital do vizinho Estado do Maranhão. Segundo a infectologista paraense Helena Brígido, é antigo o vídeo que circula pelas redes sociais, no qual aparecem imagens da cepa P.1 (a variante de Manaus, no Amazonas), nomeada erroneamente de cepa indiana apenas para gerar pânico.

CPI da covid

Convocações

Os senadores que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid votarão, hoje, os requerimentos para convocação de nove governadores e doze prefeitos e ex-prefeitos. Se os pedidos forem aprovados, os gestores serão chamados para depor sobre supostos desvios de verbas federais para o combate ao novo coronavírus em Estados e capitais. Até a noite de ontem, não havia sido divulgada a lista dos governadores e prefeitos que poderão ser convocados. Ontem, o presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), informou que, além desses, há cerca de 200 requerimentos para serem votados ainda hoje.

PRIORIDADE

Liminar

A Justiça Federal negou liminar a dois portadores de Síndrome de Lesch-Nyhan que pediam prioridade na vacinação contra a covid-19. A síndrome é associada à produção do ácido úrico e pode causar problemas neurológicos. Na decisão, a juíza Carina Senna, titular da 12ª Vara, argumentou que não há como o Poder Judiciário interferir na política pública de vacinação contra a covid-19, “independentemente das comorbidades que porventura acometam os ora postulantes, sob pena de, inclusive, colocar em risco a própria organização dos sistemas regionais e locais de saúde no enfrentamento ao coronavírus”.

FESTIVAL

Habeas corpus

Advogados do coletivo responsável pela organização do festival de música batizado de “Facada Fest” vão impetrar habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedindo que seja encerrada a investigação contra cinco integrantes do grupo denunciados pelo Ministério Público Federal após inquérito baseado nos cartazes de divulgação do evento. O material foi considerado ofensivo ao presidente Jair Bolsonaro. Um dos cartazes mostra o palhaço Bozo morto com um lápis enfiado na garganta. Na denúncia, o MPF acusa os artistas do “Facada Fest” por injúria contra a honra de Jair Bolsonaro e apologia ao crime. Na semana passada, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal negou o pedido de arquivamento do caso e, assim, o caso chega agora ao STJ.

MUDANÇA

Fundo

O prefeito Edmilson Rodrigues decidiu que o Fundo Ver-o-Sol, criado na primeira gestão dele como Banco do Povo, mudará de nome. Vai se chamar Banco do Povo de Belém. A coordenadora-geral, economista Georgina Galvão, está organizando a pasta para voltar a oferecer cursos de formação e capacitação profissional e também microcrédito à população.

EM POUCAS LINHAS

► A vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana, tomou posse, na última segunda-feira, como vice-cônsul honorária da Itália no Pará. A posse foi ao lado do embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello.

► O cargo foi exercido durante 22 anos por Roberta Maiorana, que tem relevantes serviços prestados à comunidade italiana, porém teve de renunciar por conta da mudança de domicílio para São Paulo (SP).

► O Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará lançará, amanhã, o 12º Censo Imobiliário de Belém e Ananindeua, para apresentar os resultados do setor no primeiro trimestre de 2021. Será online, às 18h.

► Criadas durante a pandemia, as Secretarias Virtuais da Justiça do Trabalho vão permanecer em atividade, agora com a denominação de “Balcão Virtual”. Por meio desse serviço é que a Justiça do Trabalho faz o atendimento remoto aos cidadãos, evitando o contato presencial.

► No Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 8ª Região, a regulamentação da plataforma “Balcão Virtual” foi feita em março, durante sessão do Tribunal Pleno.

► Morreu, ontem, o empresário Francisco Pio, um dos responsáveis por modernizar o comércio de rua de Belém desde a década de 1960, ao lado de nomes como Romulo Maiorana e Domênico Falesi.

► Esses empresários inovaram trazendo para a capital paraense produtos modernos e investindo em vitrines chamativas, uma novidade para a época.

► Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, e, em alusão à data, o Hospital Universitário “Bettina Ferro de Souza” fará no próximo sábado, 29, ação para atender pacientes encaminhados das unidades básicas de saúde dos bairros do Guamá e Terra Firme, em Belém.

► Até sexta-feira, as unidades estão distribuindo 50 encaminhamentos cada, para pessoas com mais de 60 anos de idade e que tenham histórico familiar de glaucoma.

► O objetivo é agilizar o diagnóstico e o tratamento da doença, que é considerada a principal causa de cegueira não reversível em todo o mundo.