'Se alguém invadir minha casa, vai levar um tiro', diz Kamala Harris sobre ter arma em casa

Rato a bordo

A presença de um roedor em um avião, na comida de uma passageira, obrigou o piloto a fazer pouso forçado na Dinamarca.

Cartão vermelho

Dados obtidos pela CNN apontam que, em dias de futebol, os registros de violência contra mulheres aumentam 23,7%.

"Se alguém invadir minha casa, vai levar um tiro.”

Kamala Harris, candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, sobre ter uma arma em casa.

CACAU

DIVULGAÇÃO

Representando o governador Helder Barbalho na reunião ministerial do G20, que se encerra hoje, a vice-governadora Hana Ghassan conversou com jornalistas e, ao falar dos atrativos turísticos, lembrou que o Pará novamente será vitrine do turismo gastronômico nos dias 26 a 29 deste mês, quando Belém será a capital nacional do cacau e do chocolate, no Festival Internacional do Chocolate e do Cacau - Chocolat Amazônia e Flor Pará 2024. O evento, que ocorrerá no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, tem previsão de reunir mais de 800 produtores das mais de dez regiões de integração do estado, com a participação de pelo menos 120 mil visitantes nos quatro dias de evento.



CIÊNCIA

PROMOÇÃO

Promover conexões entre pesquisadores, técnicos, formuladores de políticas públicas e tomadores de decisão para discutir estratégias, desafios e soluções no campo dos chamados “biobancos”, ou seja, reservatórios científicos cujos materiais podem ser armazenados e utilizados em várias pesquisas de diferentes temas, é um dos objetivos do Biobank Brasil Summit, evento que será realizado no dia 24 de setembro, das 9h às 18h, e que contará, na programação, com palestra do diretor científico do Instituto Tecnológico Vale, Guilherme Oliveira, sobre o projeto Genômica da Biodiversidade Brasileira. Totalmente on-line, o evento é gratuito e trará temas como conservação da biodiversidade, agricultura sustentável e desenvolvimento de novas tecnologias.



ÁRVORE

DIA

O Dia da Árvore será comemorado hoje com o ato “Árvore em pé, Amazônia viva”, que será realizado no Aeroporto Internacional de Belém, a partir das 8h30.



PLANTIO

O objetivo é conscientizar a população sobre a importância das árvores para a preservação do meio ambiente, além de trazer uma reflexão sobre o desmatamento e as queimadas que proliferam pelo Brasil, causando degradação ambiental em quase todo o país. A programação também inclui o plantio de dezenas de árvores nas áreas verdes do aeroporto. A iniciativa é da prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Norte da Amazônia Airports (NOA), administradora do aeroporto.



CÍRIO

VITRINE

Tornar o Círio de Nazaré uma vitrine de turismo é uma ideia que tem dado certo em diversos segmentos. Este ano, um novo projeto chamado “Casa da Nazinha” seguirá essa linha. O espaço tem capacidade para 200 convidados e será montado em um histórico casarão na avenida Nazaré, para ser o ponto de encontro de grandes nomes e personalidades paraenses durante as procissões da Trasladação e do Círio. A ideia é que os artistas regionais prestem homenagens à Rainha da Amazônia e contribuam com a visibilidade de Belém no Círio. A coordenação da Casa é da publicitária paraense Ivanna Carneiro, que pretende aliar tradição e sustentabilidade ao projeto usando temas que além de celebrar a fé e a cultura, também chamem atenção para a necessidade urgente de preservar a floresta amazônica, sua biodiversidade e seus povos.



RECURSOS

SANTARÉM

Como as festividades do Çairé 2024 este ano vão até a segunda-feira, 23, a prefeitura de Santarém decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na segunda, mantendo somente serviços essenciais, para facilitar que os servidores possam ir à vila de Alter do Chão participar dos festejos que têm como ponto alto a disputa dos botos Cor-de-Rosa e Tucuxi, que receberam juntos cerca de R$ 2 milhões em fomento do Ministério do Turismo, incentivos obtidos com a articulação do ministro Celso Sabino, que é paraense e conhece bem a importância do evento para a região Oeste do Pará.



SHOWS

Os botos são a parte mais conhecida, mas este ano os espetáculos incluem como atrações nacionais shows da cantora paraense Joelma e de Manu Bahtidão, que iniciou e consolidou sua carreira no Pará.

Em Poucas Linhas

- A TV Liberal, afiliada à Rede Globo no Pará, divulga hoje, com exclusividade, no jornal Liberal 2ª edição, a segunda pesquisa de intenção de votos para a prefeitura da capital paraense, realizada pelo Instituto Quaest.



- A pesquisa completa será publicada na edição de O Liberal deste domingo.



- A Casa Amazônia tem sua segunda edição nesta segunda, 23, no evento Climate Week, em Nova York, nos Estados Unidos. Com o tema “Fazer Amazônida”, a Casa promete uma experiência imersiva, proporcionando um mergulho profundo na riqueza cultural e ambiental da Amazônia.



- Produtos locais serão expostos como cartão de visitas da sede da COP 30 ao público internacional.



- A Vale, apoiadora da edição deste ano, levará para o espaço a experiência da atuação do Fundo Vale, que completa 15 anos de trabalho na região.



- Entre os temas que serão discutidos estão bioeconomia, financiamento climático, COP 30, equidade e mercado criativo.



- O médico veterinário Jesus Nazareno Magalhães de Sena recebeu, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Pará (CRMV-PA), o título de “Médico do Ano de 2024”. A solenidade foi realizada na quinta-feira, 19, no auditório “David Mufarrej”, sob comando do presidente do CRMV-PA, Nazaré Fonseca de Souza.



- A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) passou a integrar o Comitê Interfederativo do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).



- O Suasa é responsável pela articulação, integração e cooperação entre os órgãos e entidades públicas para fortalecimento das ações de defesa agropecuária no território brasileiro.



- Além disso, o Pará é um dos cinco Estados brasileiros que têm representantes indicados pelo Fórum Nacional dos Executores de Sanidade Agropecuária (Fonesa), para tratar dos assuntos relacionados à defesa agropecuária. Os outros Estados são Minas Gerais, Bahia, Goiás e Santa Catarina.