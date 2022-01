Ricardo Barros defende veto a reajuste dos servidores federais para conter greves

De olho no listão

Sairá, na segunda-feira (10), a lista dos aptos no Exame Nacional de Competências de Jovens e Adultos.

Alô! É da Terra?

Um congresso vai reunir os apaixonados por temas ufológicos em Belém. O evento será no próximo dia 15, no Sesc Boulevard.

Ricardo Barros (J. Bosco)

"Não dar nada a ninguém"

Foi o que afirmou o líder do governo na Câmara Federal, deputado Ricardo Barros (PP-PR), em entrevista à “Folha de S. Paulo”. Barros tem sugerido que, para conter o movimento grevista, nenhum servidor público federal tenha reajuste salarial em 2022 – nem mesmo as categorias de policiais federais que esperam uma reestruturação prometida pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Gripe

Preocupação

Faltam doses da vacina contra a gripe em Belém e outros municípios paraenses. Muitos Estados brasileiros - incluindo o Pará - já temem o desabastecimento e, por isso, acionaram a Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde, para solicitar o envio de mais doses do imunizante contra a doença que avança pelo Brasil afora. O governo estadual espera receber novos lotes do medicamento a partir desta segunda-feira, 10.

Abelhas

Criação

A Embrapa Amazônia Oriental vai instalar um meliponário, área de criação de abelhas nativas sem ferrão, na Estação da Piscicultura do Parque do Utinga, em Belém. Já foram transferidas para a estação 29 colmeias de uruçu cinzenta, uma das espécies mais produtivas em mel e mais cultivadas no Pará. O espaço ainda está em fase de implantação e será uma das seis Unidades de Referência Tecnológica (URTs) do projeto TED Bioeconomia, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária. A ideia é de, inicialmente, utilizar o espaço para treinamentos e multiplicação de colmeias a serem usadas das demais URTs e ações de profissionalização da cadeia produtiva.

Avanços

No futuro, a expectativa é fortalecer parcerias para abrir o meliponário ao público que frequenta o Parque do Utinga, como forma de estimular o conhecimento sobre a diversidade das abelhas sem ferrão, com ações de educação ambiental, palestras, degustação de mel, além de promover as oportunidades econômicas da atividade. As abelhas e demais polinizadores são responsáveis por mais de 70% da produção de alimentos no mundo. No Pará, a cultura tem registrado avanços e, no final do ano passado, o Estado publicou uma regulamentação que estabelece padrões de qualidade, como a classificação de origem, composição e requisitos de cor, sabor, aroma e parâmetros de pureza do produto.

Covid-19

Medicamento

O Estado do Amazonas é um dos participantes de um estudo internacional que testará a eficácia de uma pílula desenvolvida pela farmacêutica Pfizer contra a covid-19. O estudo já está em andamento em escala mundial e dados preliminares apontam que a pílula possui eficácia de 89% para evitar o desenvolvimento de casos graves para quem já está infectado. O medicamento denominado de Paxlovid é composto de uma mistura entre um novo antiviral, o nirmatrelvir, e um mais antigo chamado de ritonavir.

Indicação

Se aprovado, o Paxlovid deverá ser usado logo após o aparecimento dos sintomas em pessoas com alto risco de desenvolver a forma grave da doença. O medicamento já teve uso emergencial autorizado nos Estados Unidos com indicação para pacientes maiores de 12 anos.

Testes

Segundo comunicado da farmacêutica norte-americana, além do Amazonas, os estudos ocorrem em outros 29 centros de pesquisa no Brasil e também nos Estados Unidos, Hungria, Japão, Coreia do Sul, Malásia, México, Polônia, Porto Rico, Tailândia e Turquia.

Coronavac

Dossiê

O Instituto Butantan disponibilizou, ontem, o dossiê digital “Coronavac - o que a ciência comprova”, que reúne pesquisas de efetividade e ensaios clínicos publicados nas mais respeitadas plataformas científicas de todo o mundo.

Segurança

Com mais de 700 páginas, o documento contém temas como a alta resposta imune provocada pela Coronavac, a capacidade da vacina de combater as variantes e a segurança para gestantes, bebês, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com comorbidades e imunossuprimidos, além de dados sobre a importância da dose de reforço e os registros que mostram a baixa incidência de efeitos adversos do imunizante.

Disponibilidade

Dividido em oito capítulos, o dossiê contempla pesquisas veiculadas em publicações internacionais como “The Lancet”, “Vaccine”, “Frontiers of Immunology”, “Future Oncology”, entre outras. Cada capítulo possui uma introdução resumida em português e diversas publicações originais em inglês. O material está disponível para especialistas em saúde pública, médicos, pesquisadores e a sociedade civil.



Em Poucas Linhas