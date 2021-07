'Rezem de uma forma especial. O Papa precisa de suas orações', pediu pontifice antes de internado

Alunos reclamam de aumento

Reajustes nas mensalidades fazem com que estudantes de medicina, beneficiados pelo Fies, não consigam mais pagar o curso.

Conteúdo digital em alta

O faturamento das editoras brasileiras com conteúdo digital cresceu 36% no ano passado, em termos reais, isto é, descontada a inflação.

"Rezem de uma forma especial. O Papa precisa de suas orações"

A declaração foi feita há alguns dias pelo Papa Francisco, que ontem foi internado em um hospital de Roma para uma cirurgia no intestino grosso. Segundo o Vaticano, o procedimento foi necessário por causa de uma “estenose diverticular do cólon”.

LGBTQIA+

CRÍTICAS

Muito criticado nas redes sociais, o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Belém, vereador Mauro Freitas (PSDB), apagou postagem em que classificava de “muita sem vergonhice (sic)” a orientação sexual do governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, do mesmo partido. Leite assumiu ser gay em entrevista ao jornalista Pedro Bial, da TV Globo (TV Liberal). A mensagem do vereador paraense surpreendeu porque, no ano passado, Freitas foi convidado e aceitou ser padrinho da 18ª Parada do Orgulho LGBTQI+ de Belém. Na ocasião, o vereador chegou a ser vaiado por parte dos integrantes do movimento que consideraram Freitas figura estranha à luta contra a homofobia.

LULA

REPERCUSSÃO

Repercutiu em dezenas de veículos nacionais a entrevista exclusiva que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu ao jornal O LIBERAL na última sexta-feira. O material foi publicado nas páginas da edição de domingo e, no sábado, ficou disponível no portal OLiberal.com. Dois trechos da conversa com os jornalistas paraenses chamaram a atenção da mídia nacional. O primeiro, quando Lula responde a Ciro Gomes sobre a possibilidade de ambos se enfrentarem em um eventual segundo turno. O segundo trecho mais replicado pela mídia nacional foi a avaliação, feita pelo ex-presidente, sobre a CPI da Covid-19 e as denúncias de irregularidades na negociação para compra da vacina indiana Covaxin por parte do governo brasileiro.

CONCILIAÇÃO

Aliás, ao comentar sobre sua disposição para conversar com diferentes matizes ideológicos, Lula citou, nominalmente, o ex-governador Simão Jatene (PSDB) e o atual chefe do Executivo paraense, Helder Barbalho (MDB), a quem fez questão de mandar abraços ao final da entrevista. Também lembrou que auxiliou o ex-prefeito Duciomar Costa, de quem não lembrou o nome, a finalizar obras como o Portal da Amazônia.

VACINA

GRIPE

Prefeituras e governo do Estado devem fazer, a partir desta semana, esforço concentrado para atrair a população em geral para tomar a vacina contra a gripe. Em tempos de covid-19, a imunização contra influenza se tornou estratégica porque ajuda a descartar a suspeita de gripe em pacientes com sintomas como coriza, febre e tosse, comuns também em caso de covid-19. Na semana passada, o Ministério da Saúde enviou documento aos Estados recomendado que a vacina seja destinada não mais a grupos prioritários, mas a toda a população com mais de seis meses de idade.

OFERTA

O final de semana foi produtivo no recebimento de novas remessas de vacinas contra a covid-19. Só na tarde de sábado chegaram 252.950 doses, das quais 84.500 são do imunizante produzido pelo grupo Johnson & Johnson, por meio da farmacêutica Janssen-Cilag, e que tem aplicação em dose única. Ontem a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que a distribuição será feita a partir de hoje aos Centros Regionais de Saúde, por vias terrestre, aérea e fluvial. Porém, a Sespa ainda não definiu se haverá critérios para a aplicação das vacinas de dose única. As vacinas que começam a ser distribuídas hoje são a 41ª remessa de vacinas contra a covid-19, enviada ao Pará pelo Ministério da Saúde.

JORNALISMO

PERDA

A Comissão de Mulheres do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará divulgou ontem nota de pesar pela morte repentina da jornalista Helaine Martins, morta aos 41 anos, após uma parada cardiorrespiratória. Helaine fez o curso de Comunicação na Universidade Federal do Pará e se tornou referência nacional na luta por um jornalismo mais plural. Foi uma das criadoras do projeto “Entreviste um Negro”, fundado em 2005 para criar um banco de especialistas negros a serem ouvidos pela grande mídia.

ALEPA

RECESSO

De recesso, após a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, os deputados estaduais marcaram a volta ao batente para o próximo dia 3 de agosto. O presidente da Casa, Francisco Melo, o Chicão (MDB), anunciou que, no segundo semestre, as sessões deliberativas voltarão a ser realizadas às terças e quartas-feiras, diferentemente do que ocorreu no primeiro semestre, quando a votação de projetos se concentrou nas terças. Segundo a assessoria da Assembleia Legislativa, embora os deputados estejam de recesso, todos os setores da Alepa vão funcionar normalmente no mês de julho.

Em Poucas Linhas

► O Projeto Eco Xingu, desenvolvido por alunos do Campus Altamira da UFPA, foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas como uma das iniciativas de propagação de boas práticas para alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Eco Xingu é voltado para a agricultura familiar e atende aos produtores rurais da região da Transamazônica e do Xingu, sugerindo alternativas de descarte de plásticos usados na produção de mudas. O projeto criou os eco-tubetes, produto feito com garrafas PET. Também começou a realizar ações de educação ambiental na cidade de Altamira.

► Os moradores do Reduto já têm receio de passar pelo cruzamento da rua Ó de Almeida com a travessa Quintino Boicaúva. Todo dia tem acidente no local. A preferencial é de quem vem pela Quintino, mas a placa de “pare” no canto da Ó de Almeida está escondida e apagada, quase invisível. No chão, a sinalização horizontal nesse ponto também é zero nas duas vias.

► Os moradores dos distritos administrativos do Entroncamento (Daent), da Sacramenta (Dasac), do Bengui (Daben) e de Icoaraci (Daico) foram às urnas ontem para escolher seus representantes no Congresso da Cidade. Durante o Congresso serão expostas as propostas aprovadas nas regiões distritais. Essas propostas serão incluídas no Plano Plurianual, o documento com as prioridades da gestão municipal para o período de 2022 a 2025.

► Ficou abaixo do esperado o movimento de saída de Belém no primeiro final de semana de julho.

► Terminam amanhã as inscrições ao processo seletivo para formação do cadastro de Mediadores e Conciliadores Judiciais. As inscrições podem ser feitas no site do Tribunal de Justiça do Pará.