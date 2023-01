Força de Paz

Ex-comandante da 8ª Região Militar, em Belém, o general Miranda Filho agora está à frente da missão de Paz da ONU no Congo.

Nômades da Amazônia

Estudo da UFPA sobre como comunidades nômades ajudam a sustentabilidade na região é um dos contemplados em edital do CNPq.

Ibaneis Rocha (J. Bosco)

"Respeito a decisão do STF. Fui levado a erro"



IBANEIS ROCHA, governador afastado do DF, comentando decisão do Supremo Tribunal Federal que o mantém fora do cargo. Ele diz que foi “levado a erro pelas autoridades de segurança à frente da operação” nas invasões no DF.

URGÊNCIAS

RETORNO

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) confirmou, ontem, que o Hospital Pronto Socorro Municipal do Guamá “Humberto Maradei” (PSM do Guamá) já está funcionando normalmente, com atendimento completo às urgências de casos leves, moderados e graves.

REPASSES

A Sesma reforçou que também realizou ontem mesmo os repasses para as Organizações Sociais (OS) que administram as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Marambaia, Terra Firme e Jurunas.

ATENDIMENTO

Com isso, a secretaria disse que aguarda a retomada dos serviços nessas unidades o mais breve possível, para que as UPAs também retomem o atendimento integral à população.

MISSÃO

JOVENS

O Pará e Amapá, estados que compõem a Regional Norte II da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), participam com 15 seminaristas da 1ª Experiência Vocacional-Missionária, evento nacional de seminaristas, reitores, formadores e da juventude missionária que segue até dia 17, em Manaus (AM).

MISSIONÁRIOS

O encontro reúne 280 missionários de todo o País, representantes de todas as regionais da CNBB, com objetivo de fortalecer a vocação missionária dos jovens, especialmente para a adesão consciente ao sacerdócio.

SEMINARISTAS

Do Pará foram enviados sete seminaristas, representantes das dioceses dos municípios de Santarém, Ponta de Pedras, Castanhal e Abaetetuba.

TRIBUNAL

QUALIDADE

Graças a um recurso junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), que abrange os estados do Pará e Amapá, conquistou a premiação na categoria “Diamante” do Prêmio CNJ de Qualidade de 2022.

RECURSO

A notícia foi confirmada ontem, por meio de um ofício enviado ao desembargador Marcus Losada Maia, presidente do TRT-8, pelo conselheiro Richar Pae Kim, após decisão da comissão avaliadora do prêmio, que acatou recurso, interposto no ano passado, pela então presidente, desembargadora Graziela Leite Colares, solicitando uma reavaliação da pontuação, que chegou a 82,73% e deu ao órgão a categoria “Ouro”.



PRÊMIO

O Prêmio CNJ de Qualidade foi criado em 2019, em substituição ao antigo Selo Justiça em Números, implementado em 2013. Ele utiliza uma metodologia de avaliação dos tribunais sob o olhar do acompanhamento das políticas judiciárias, eficiência, gestão e organização de dados. Assim, em cada segmento de Justiça, os tribunais são classificados nas categorias “Diamante”, “Ouro” e “Prata”. Já o tribunal que mais se destaca entre todos os 90, e que atinge maior pontuação, é congratulado com o “Prêmio Excelência”.

COLISÕES

NÚMEROS

Um levantamento feito pela distribuidora de energia Equatorial Pará aponta que Belém, Santarém e Redenção são os municípios paraenses com mais casos de acidentes envolvendo colisões de veículos com postes de energia no Pará. Só no ano passado foram 903 ocorrências dessa natureza, sendo 47 na capital paraense, que é seguida por Santarém, com 36, e Redenção, com 32.



CAUSAS

Outras cidades que registraram números altos de acidentes foram Parauapebas, com 26 colisões; Marabá, com 24; Itaituba, com 22, e Castanhal, com 20. As principais causas, segundo o levantamento, foram excesso de velocidade, más condições das vias, embriaguez de motorista ou sonolência por outros motivos. Outra causa, considerada preocupante pelos analistas dos dados, foi o uso do telefone celular enquanto dirigiam.

EM POUCAS LINHAS

- A homenagem programada por correligionários do senador Paulo Rocha (PT), marcada para hoje, teve o local alterado e será realizada no Hotel Sagres, a partir das 17h. Chamado “Ato de gratidão”, o encontro comemora 50 anos de vida pública do senador, que encerra seu mandato no final deste mês.

- Aliás, Paulo Rocha emitiu nota ontem desmentindo publicações que circularam na web dando conta de que ele seria candidato a prefeito de Belém nas próximas eleições.

- Rocha disse que não há a menor possibilidade, e que ele apoia integralmente a reeleição do prefeito Edmilson Rodrigues, posição que ele acredita que também será seguida por seu partido.

- Pela primeira vez nos quase 80 anos de criação da Base Aérea de Belém, uma passagem de comando foi realizada entre dois aviadores nascidos na capital paraense.

- No ato, realizado exatamente no dia do aniversário dos 407 anos de Belém, o agora ex-comandante da Base, coronel aviador Ricardo Bevilaqua, transmitiu o posto ao novo titular, coronel aviador Rodrigo Piedade. Outra coincidência é que ambos são filhos de militares da Força Aérea Brasileira.

- A Equatorial Pará está com um novo presidente: Márcio Caires Vasconcelos, administrador de empresas com vasta experiência no setor de energia.

- Ele assume a concessionária paraense com a promessa de manter o legado da organização com foco na rentabilidade sustentável do negócio.

- O presidente anterior, Marcos Almeida, que esteve por cinco anos no cargo, deixa o posto para assumir novas responsabilidades no próprio grupo empresarial.

- De volta, após a pausa da pandemia, o bolo gigante, ofertado para o aniversário de 407 anos de Belém pelo Sindicato da Indústria de Padaria e Confeitaria do Pará, causou frisson no Ver-o-Peso. Mais uma vez compareceram à festa pessoas com vários tipos de recipientes, entre eles um balde, na tentativa de não apenas comer o bolo, mas também levar parte dele para a família.