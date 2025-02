Repórter 70: Gabriel Galípolo diz que BC está incomodado com inflação fora do intervalo

Em Portugal

Entrou em vigor nesta sexta um decreto que altera a Lei dos Estrangeiros, facilitando a entrada e a permanência de brasileiros no país.

No Brasil

Em 2024 foram comercializados 133,1 bilhões de litros de combustíveis líquidos automotivos, apontam dados da ANP.

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central (J. Bosco)

"A maneira mais rápida de você causar dano a qualquer sociedade é atacar a sua moeda.”



Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, durante reunião da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele disse ainda que a autoridade monetária está “bastante incomodada” com a inflação fora do intervalo da meta, que é de 3%, com tolerância de até 4,5%.

HOSPEDAGEM

CRÍTICAS

Durante a cerimônia de prestação de contas das obras da COP 30 ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sexta-feira (14), no Mercado de São Brás, o governador do Pará, Helder Barbalho, se ateve ao quesito hospedagem e aproveitou para alfinetar as críticas feitas a Belém no que diz respeito aos preços de aluguéis de espaços para a COP 30, assunto que ganhou as manchetes nacionais. O governador disse que até agora ainda não viu nenhuma crítica sobre a notícia de que as hospedagens no Rio de Janeiro, para o show da cantora Lady Gaga, foram inflacionadas em quase 200%. “Presidente, quando é para as pessoas no Pará ganharem dinheiro com um evento, a crítica viraliza. Quando os ganhos são para outros lugares, como agora, no Rio, eu não ouço ninguém criticar”, disse Helder, direcionando a fala ao presidente Lula, mas sob aplausos gerais da plateia.

INVESTIMENTO

O governador acrescentou as informações sobre o andamento das obras dos novos hotéis próximos à orla de Belém, que já alcançam 50% de execução. Ele aproveitou a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, e lembrou que um terceiro hotel, que está sendo construído em Castanhal, tem apoio direto do governo federal por meio do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), recurso liberado pelo Ministério do Turismo para os empreendedores aplicarem em obras, compra de equipamentos e capital de giro. Somente para investimento exclusivo em ações da COP 30, do ano passado até agora, o MTur já destinou R$ 322 milhões do Fundo aos empreendedores paraenses.

ELOGIOS

Aliás, em entrevista a uma rádio local, na sexta-feira, o próprio presidente Lula ressaltou a importância de ter dois ministros paraenses atuando no cenário da COP 30 e nominalmente teceu elogios aos ministros das Cidades, Jader Filho, e do Turismo, Celso Sabino.

COMPETÊNCIA

Lula já tinha feito o mesmo comentário sobre a competência dos dois gestores um dia antes, no discurso durante a chuvosa cerimônia no residencial Viver Outeiro, em que Lula agradeceu ao senador Jader Barbalho por ter cedido Jader Filho ao posto das Cidades, e ao Pará pela atuação de Sabino na pasta que tem dado ao Brasil reconhecimento como destino turístico cobiçado internacionalmente.

CRESCIMENTO

E falando em turismo, a região Norte é a que tem a maior percepção de aumento do turismo entre seus moradores nos últimos dois anos, segundo dados da pesquisa Tendências de Turismo Verão 2025 - comportamento da população brasileira, feita pela Nexus. No Norte, 33% observaram o crescimento do setor, enquanto no Centro-Oeste, região com menor índice, apenas 18% tiveram essa percepção. A sondagem revelou também que a maioria (84%) dos brasileiros considera o turismo importante para geração de emprego.

FLORESTA

CONCESSÃO

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) firmaram um contrato para estruturar projetos de concessões florestais no Estado. A parceria prevê a avaliação, estruturação e implantação de concessões que abrangem mais de 3,4 milhões de hectares de florestas públicas. Duas Unidades de Conservação (UCs) de Uso Sustentável serão objetos das concessões: a Floresta Estadual do Paru, com mais de três milhões de hectares distribuídos pelos municípios de Alenquer, Almeirim, Monte Alegre e Óbidos, na região oeste paraense, e a Flota do Iriri, em Altamira, sudoeste do Estado, que tem 440 mil hectares. Juntas, essas áreas equivalem ao tamanho do estado do Rio de Janeiro.

MANEJO

O objetivo da concessão é viabilizar o manejo florestal sustentável, permitindo a exploração de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, além de serviços ambientais. O Pará já é o Estado com a maior área de concessões florestais do País. Com a estruturação desses novos projetos, a expectativa é ampliar as oportunidades de manejo sustentável.



Em Poucas Linhas

► A partir de hoje (16) o Museu do Marajó, no município de Cachoeira do Arari, estará fechado para visitação. O espaço passará por obra para receber uma sala de cinema. A previsão de conclusão é de 40 dias.

► O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu situação de emergência em Rurópolis, no sudoeste do Pará, devido às fortes chuvas que atingem a região. O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial da União.

► O Sindicato das Indústrias Minerais do Pará fechou parceria com a Federação Paraense de Futebol (FPF) para patrocinar o Campeonato Paraense.

► A vereadora Vivi Reis (PSOL) vai presidir a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara de Belém e anunciou que fortalecerá a comissão como “um canal de denúncias e articulação, de políticas públicas voltadas ao combate de desigualdades e outras formas de opressão”.

► O ministro corregedor-geral da Justiça do Trabalho, Luiz Philippe Vieira de Mello, estará em Belém no mês de abril. De 7 a 11 fará correição do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

► Ele receberá advogados, representantes do Ministério Público e a sociedade em geral para identificação de pontos de melhorias para atendimento à população.

► A Assembleia Legislativa do Pará aprovou o projeto de lei que reconhece o Caminho das Pedras como Patrimônio Cultural de Natureza Material do Estado do Pará.

► Localizado na Comunidade Quilombola do Abacatal, em Ananindeua, o Caminho das Pedras é datado do século XVIII.

► O projeto de lei teve autoria do deputado Carlos Bordalo (PT).

► Podem ser feitas até 5 de março inscrições para o edital da Secretaria de Estado de Cultura que vai premiar Pontos de Cultura no Estado. Poderão participar apenas os Pontos sem constituição jurídica, ou seja, sem CNPJ.