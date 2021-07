Renan Calheiros: 'Vamos em frente, sem medo e investigando quem precisar ser investigado'

Redução do desmatamento

Pará registrou queda de 27% no desmatamento em áreas de gestão estadual em junho de 2021, se comparado com o mesmo período em 2020.

Uepa prorroga matrícula

Os convocados na segunda repescagem do Processo Seletivo (Prosel) 2021 da Uepa devem fazer a matrícula on-line até amanhã.

DESFILIAÇÃO

ESPERA

Apesar da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que autoriza o deputado federal Celso Sabino a deixar o PSDB sem perder o mandato, o parlamentar ainda não tomou nenhuma medida para a desfiliação. À coluna Sabino disse que está concentrado na relatoria da segunda fase da reforma tributária que, entre outras mudanças, vai alterar o piso para isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Sabino só deve iniciar o processo de saída do partido após entrega do relatório. A decisão favorável ao deputado paraense foi do ministro Carlos Horbach e ainda cabe recurso.

TELEMEDICINA

MELGAÇO

Melgaço, no arquipélago do Marajó, passará a contar com atendimento de telemedicina. O serviço é uma ação do projeto “Saúde das Manas”, parceria entre Fundo de População da ONU (UNFPA) e Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Pará (Cosems).

MARAJÓ

Com o consultório, o atendimento vai funcionar, em breve, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família do bairro Tabocal. Além da ginecologia e obstetrícia, será oferecido atendimento nas especialidades de cardiologia, neuropediatria, neurologia, endocrinologia, alergologia, psiquiatria, pediatria, urologia, pneumologia, gastroenterologia e dermatologia.

Renan Calheiros (J. Bosco / O Liberal)

“Vamos em frente, sem medo e investigando quem precisar ser investigado”. A frase é do relator da CPI da Covid, o senador RENAN CALHEIROS (MDB-AL), que afirmou nesta sexta-feira que a comissão vai continuar o trabalho de investigação, sem medo de “quarteladas”.

COVID

RESTRIÇÕES

Pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Municípios com os gestores de 2.715 cidades aponta que 72,4,8% dos municípios brasileiros ainda estão adotando, oficialmente, algum tipo de medida de isolamento social, como fechamento de serviços não essenciais. Em 26,1% não houve esse tipo de medida. A pesquisa se refere ao período de 5 a 8 de julho e, segundo a confederação, esse percentual vem se mantendo nas últimas semanas.

ESCOLHA

Os gestores responderam também sobre a oferta de vacinas no período. Em 96,5% das cidades pesquisadas faltaram vacinas para aplicação da primeira dose e em 13,8% houve falta de imunizantes também para a segunda dose. Outro ponto indicado pela pesquisa é que, em muitas cidades, as pessoas têm tentando escolher o tipo de vacina que vão tomar. O comportamento foi registrado em 1.860 cidades, equivalentes a 68,5% dos municípios participantes da pesquisa.

CNBB

APOIO

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou nota apoiando a investigação de possíveis fraudes envolvendo a compra de vacinas pelo governo brasileiro. No documento, a CBB afirma que o País “está atravessando um dos períodos mais desafiadores da sua história” e afirma que “ao abdicarem da ética e da busca do bem comum, muitos agentes públicos e privados tornaram-se protagonistas de um cenário desolador, no qual a corrupção ganha destaque”. “Apoiamos e conclamamos as instituições da República para que, sob o olhar da sociedade civil, sem se esquivar, efetivem procedimentos em favor da apuração, irrestrita e imparcial, de todas as denúncias”, escreveram os bispos.

MOTOS

INFRAÇÃO

Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram motociclistas trafegando sobre uma passarela de pedestres na avenida Almirante Barroso. As imagens geraram muitos comentários quanto à efetividade da fiscalização nas passarelas e os riscos de acidentes que esse tipo de conduta pode causar aos usuários nas rampas, em especial às pessoas com deficiência. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que vai apurar as denúncias, mas que uma forçatarefa já está sendo organizada para intensificar a fiscalização em passarelas e garantir a segurança dos pedestres.

ÁGUA

LIMPEZA

Depois de seguidas semanas com falta de água praticamente em dias alternados, além de água muito suja nas torneiras, os moradores do conjunto Canarinho, no bairro do Tapanã, em Belém, serão atendidos com uma limpeza geral dos reservatórios de todo o sistema de abastecimento que atende o conjunto. A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) confirmou que a operação será nos dias 15 e 16, no período da tarde.

Em poucas linhas

- O Grupo Liberal começa a estruturar o seu instituto de opinião pública, batizado de DataLib. Fará pesquisas de intenção de votos, mas também análises comportamentais e de consumo.

- Com o alto verão paraense, a população de Salinópolis começa a sofrer com a interrupção dos serviços de internet.

- Um grupo de moradores estuda ingressar com ação contra as operadoras para garantir que os serviços contratados sejam entregues com qualidade.

- O presidente do Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral), Anderson Baranov, foi indicado para um assento no Conselho de Mineração (Comin) da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

- Baranov substitui o ex-presidente do Simineral, José Fernando Gomes Júnior que, desde meados de abril, passou a ser o titular da Secretaria de Desenvolvimento Mineração e Energia (Sedeme) do Governo do Pará.

- O Conselho reúne executivos do setor mineral brasileiro. O objetivo é identificar oportunidades para melhorar o ambiente de negócios no País.

- Usuários de conta digital do Nubank entraram em polvorosa na quarta-feira, 7, justamente o 5º dia útil do mês, quando muita gente recebe os salários.

- Clientes relataram que o sistema ficou instável e o serviço de transferência de dinheiro via Pix ficou fora do ar. As queixas inundaram as redes sociais.

- Falando em queixas, clientes da marca Hyundai em Belém voltaram a relatar problemas de superaquecimento do veículo.

- Problemas semelhantes já haviam sido relatados em anos anteriores.

- A recomendação dos especialistas é não esperar para resolver o problema e procurar imediatamente a concessionária, já que há riscos de o veículo pegar fogo.

- Estão abertas as inscrições para o segundo ciclo do Amazoniar, que será realizado virtualmente, no dia 15. O evento, coordenado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, vai discutir a integração dos povos indígenas da Pan-Amazônia.