Relator da Lava Jato sobre a corrupção: 'Parece triunfar novamente como cupim da República'

Caso inusitado

Moradora de Baião (PA) criava há sete meses uma jaguatirica achando que era um gato. O caso virou notícia.

Risco de morte

Vendedores de água mineral e guloseimas arriscam a vida entre o trânsito pesado nas avenidas de Belém.

Edson Fachin (J. Bosco)

"A corrupção parece triunfar novamente como ‘cupim da República’."

Foi o que afirmou, ontem, o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin. Em entrevista ao site do Estadão, ele defendeu que “os males da corrupção devem ser enfrentados dentro da proteção da legalidade constitucional.”

AEROPORTOS

Concessões

A Agência Nacional de Aviação Civil anunciou, para o próximo dia 7 de maio, a sexta rodada de concessões de aeroportos brasileiros para a iniciativa privada. Serão 22 aeroportos agrupados em três blocos. Val-de-Cães, em Belém, não estará entre os leiloados em maio. Entrará na sétima rodada, com leilão previsto ainda para o primeiro semestre do ano que vem. O aeroporto de Belém vai compor um lote junto com os de Macapá (AP), Marabá, Santarém, Parauapebas e Altamira.

Norte

Na sexta rodada de leilões, o governo federal espera atrair investimentos de R$ 6,13 bilhões com essas concessões. Desta vez, o bloco Norte é formado pelos aeroportos de Manaus, Tabatinga e Tefé, no Amazonas; Porto Velho, em Rondônia; Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre; e Boa Vista, em Roraima. A contribuição inicial mínima desse bloco é de R$ 48 milhões.

Sul

O bloco Sul é formado por Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina e Bacacheri, no Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. A contribuição inicial mínima é de R$ 130 milhões. O chamado bloco central reúne os aeroportos de Goiânia, Goiás; Teresina, no Piauí, Palmas, no Tocantins; Petrolina, no Pernambuco; e São Luís e Imperatriz, no Maranhão.

MARITUBA

Matrículas

A rede municipal de ensino de Marituba fará, entre 1º e 13 de fevereiro, a matrícula para os alunos das escolas municipais. Os responsáveis por alunos novos devem se dirigir diretamente às escolas portando a certidão de nascimento, ressalva escolar e a documentação dos pais. Caso os alunos já estudem na rede municipal, os pais devem assumir o compromisso de permanência nas escolas. A rede municipal é formada por 71 unidades de ensino.

ESCRAVIDÃO

Ranking



Foi celebrado, ontem, o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e um levantamento divulgado pelo Ministério Público do Trabalho revelou que, no ano passado, o Pará ficou em terceiro lugar no ranking dos Estados com maior número de trabalhadores resgatados de condições análogas as de escravo. Nos últimos cinco anos, 453 trabalhadores foram resgatados no Estado.

OURILÂNDIA DO NORTE

Acolhimento

A comunidade indígena Kayapó ganhou uma casa de acolhimento, em Ourilândia do Norte. Como sugere a denominação, o espaço servirá para acolher os indígenas que precisarem ir à cidade para acessar serviços públicos, como assistência básica à saúde. A iniciativa é resultado de parceria entre a Fundação Nacional do Índio, Vale e a Prefeitura de Ourilândia, que doou o terreno para a instalação do espaço. Com cerca de 750 m², a casa tem capacidade para receber até 40 pessoas. A construção da casa de acolhimento foi realizada pela Vale e integra o plano básico ambiental da unidade Onça Puma, a operação de níquel da companhia no Brasil. O prédio foi entregue na semana passada. A administração e a manutenção do espaço serão de responsabilidade da Funai.

RESTRIÇÕES

Equilíbrio

As novas medidas restritivas anunciadas ontem pelo governado estadual e pelos prefeitos da Região Metropolitana de Belém para conter a alta da covid-19 obedecem a cálculo delicado. De um lado, a pressão das autoridades de saúde para um fechamento mais severo. De outro, centenas de trabalhadores que veem nas medidas restritivas o risco de desemprego e perda de renda mínima para a sobrevivência.

hora marcada

HORA MARCADA

O resultado foi a manutenção, por exemplo, de serviços como salões e barbearias, mas com a exigência de atendimento com hora marcada e a apresentação de música ao vivo nos restaurantes, mas desde que com apenas dois profissionais. Trabalhadores da noite estão entre os que mais têm sofrido com a queda de receita por causa da pandemia. A expectativa do governo e das prefeituras é de que, se seguidas as recomendações atuais, em duas semanas, a região metropolitana passe por uma nova flexibilização das medidas.

EM POUCAS LINHAS

* A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) está organizando o primeiro encontro das fundações do Norte do Brasil. Como os tempos exigem, o evento, preparatório para o Congresso Nacional das Fundações, será virtual.

* Empresários que fazem transporte fluvial para a Ilha do Marajó começam a pressionar o governo do Pará para que este autorize aumento o valor das tarifas que estão congeladas há três anos.

* Os empresários alegam que, nesse período, o combustível praticamente dobrou de preço.

* Além da covid-19, o sarampo vem atingindo um número expressivo das comunidades do município de Portel.

* A pedido da prefeitura, a Secretaria de Estado de Saúde enviará, nos próximos dias, uma equipe para reforçar a campanha de vacinação no município.

* O Pará é o Estado com maior número de casos de sarampo no País.

* A Secretaria Municipal de Administração (Semad) da capital paraense emitiu nota, ontem, garantindo que é falsa a informação que circulou nas redes sociais dando conta de que o pagamento dos servidores municipais sofreria atraso por questões técnicas.

* A Semad informa que o pagamento dos salários será feito no último dia útil do mês de janeiro, ou seja, nesta sexta-feira, 29.

* A Câmara Municipal de Belém ficará fechada para atendimento externo até o próximo dia 28 de fevereiro.

* Nesse período, servidores maiores de 60 anos de idade e os que fazem parte do grupo de risco para a covid-19 terão o ponto facultado.

* Está mantida, contudo, a sessão solene de abertura dos trabalhos marcada para a segunda-feira, 1º.

* O conselho de líderes ainda vai definir como serão realizadas as demais sessões do Legislativo municipal.