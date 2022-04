'Recebo com indignação a notícia do atentado contra o jornalista', afirma Gilmar Mendes

Segurança no feriado

A Operação Semana Santa mobiliza mais de mil agentes de segurança de várias forças em ações integradas no Estado.

Almoço e tradição

Mesmo com a alta de preços do pescado, consumidores lotaram as feiras e mercados de Belém em busca de peixe, ontem.

Gilmar Mendes (J. Bosco)

"Recebo com indignação a notícia do atentado - ainda inexplicado - contra o jornalista Gabriel Luiz”

GILMAR MENDES, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ao comentar o ataque ao jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo, esfaqueado em Brasília. “Gabriel vocaliza as reivindicações de comunidades do DF, fazendo jornalismo investigativo profundo e sério. Desejo pleno restabelecimento ao profissional”, escreveu o magistrado nas redes sociais. O estado do jornalista é grave e a Polícia Civil já identificou dois suspeitos do crime.

AMEAÇA

TERRA INDÍGENA



Ganhou repercussão internacional o apelo feito pela líder indígena Juma Xipaya, da aldeia Karimãa, na noite da última quinta-feira. Em mensagem que viralizou nas redes sociais, Juma denunciou que garimpeiros ameaçavam invadir a terra indígena que fica no Pará, a 400 quilômetros do município de Altamira, região do Xingu. A líder contou que o grupo ocupava uma balsa e que o clima na área é tenso, com risco de conflito armado.



SEGURANÇA



Na tarde de ontem, a Polícia Federal distribuiu nota informando que, além da PF, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), Força Nacional, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Fundação Nacional do Índio (Funai) têm mantido equipes permanentemente na região. Também informou estar deslocando um grupo de agentes de Itaituba, oeste do Pará, para reforçar a segurança na área sob ameaça de invasão.

MÁSCARA

DÚVIDA



O anúncio, feito pela prefeitura de Belém na última quinta-feira, de que não é mais obrigatório o uso de máscaras em ambientes externos na capital paraense ainda causa dúvidas. Nas últimas horas, síndicos e dirigentes de estabelecimentos comerciais têm sido questionados sobre detalhes da nova regra. Em alguns condomínios têm havido discussões acaloradas entre moradores que não desejam mais usar o acessório de proteção, inclusive ao entrarem em elevadores, e aqueles que defendem que a flexibilização não se aplica a esses espaços. A expectativa é de que no início da semana que vem as autoridades de saúde divulguem detalhes sobre as novas regras para facilitar a vida de quem precisa definir e cobrar a aplicação da nova norma em espaços privados.

COMÉRCIO

ABERTURA



O Sindicato do Comércio Lojista de Belém (Sindilojas) facultou a abertura do comércio ontem, feriado da Sexta-Feira Santa, porém, o movimento foi pequeno e girou, basicamente, em torno da venda de chocolates. Da mesma forma, os lojistas estão liberados para abrir as portas neste domingo de Páscoa, mas internamente a resposta da maioria é de que o domingo será de portas fechadas. Muitos comerciantes afirmam que o maior volume de vendas para o período acontecerá somente até este sábado.

EMOÇÃO

SERMÃO



Embora tenha sido transmitida ao vivo pelos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, foi disputado pelos fiéis o espaço para assistir, de forma presencial, a 143ª edição do “Sermão das Sete Palavras” na Capela de Santo Antônio. De forma emocionada, o reencontro com os fiéis foi destacado pelo padre Glaudemir Simplício de Lima, prefeito de estudos dos seminários arquidiocesanos e pregador do Sermão deste ano. O padre mencionou o fato de o sermão não ter a presença de público desde 2019, última Páscoa antes da pandemia da covid-19, o que certamente, nas palavras dele, aumentou a emoção de estar ali, orando também pelos que partiram nesse período, entre eles, as muitas vítimas da doença.



VIGÍLIAS



A programação da Semana Santa segue hoje com a “Vigília Pascal na Noite Santa”, que é feita em todas as paróquias, cada uma com programação própria. Porém, o ato inicial de todas as vigílias será aberto simbolicamente às 20h, com a missa presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, na Catedral de Belém. Assim como o restante da programação, a celebração terá transmissão ao vivo pela TV Nazaré e redes sociais da Arquidiocese. A novidade deste ano será a procissão do Jesus Ressuscitado, após a vigília, no entorno da Praça Frei Caetano Brandão, em frente à Catedral.



LITURGIAS



Mesmo cada paróquia tendo uma programação para a Vigília Pascal, em todas deve ser seguido o ritual formado por quatro blocos: a liturgia do fogo, liturgia da palavra, liturgia batismal e liturgia eucarística. A soma dos atos pode levar até quatro horas para ser concluída. Nesse rito é feito o “Anúncio de Páscoa, a Ressurreição de Nosso Senhor”, quando são devolvidas aos sacrários das igrejas do mundo inteiro as hóstias consagradas.

Em Poucas Linhas

► Um grupo aprovado no último concurso da Polícia Penal, mas na condição de excedentes para as vagas ofertadas, está se articulando para reivindicar a participação na fase classificatória do exame de formação. Segundo o grupo, essa seria uma abertura criada pela própria área de segurança pública ao proceder da mesma forma com policiais militares.

► O atendimento de multiclínicas com especialidades como a oftalmologia e o programa 60+, de envelhecimento ativo e saudável, está entre os serviços da nova unidade Cynthia Charone, que será inaugurada na próxima terça-feira, 19, na rodovia Augusto Montenegro, em Belém.



► O vereador Lulu das Comunidades (Agir, antigo PRN) tem feito questão de cochichar no ouvido de apoiadores que é pré-candidato ao Senado Federal pelo partido dele.



► A sede do Hemocentro do Pará, em Belém, funcionará normalmente hoje, das 7h30 às 17h, para receber doações de sangue.



► O feriadão de Semana Santa será de tempo nublado e chuvas intensas em quase todo o Pará, incluindo a Região Metropolitana de Belém, segundo previsões do serviço Climatempo. Para hoje e amanhã a possibilidade de chuva é de 90% e são esperadas precipitações em torno de 25 milímetros. O feriado santo não movimentou as praias mais próximas de Belém, como Mosqueiro. Mesmo assim, a Polícia Civil anunciou que a “Operação Semana Santa” contará com 200 policiais civis e agentes do setor administrativo que atuarão até a segunda-feira, 18, para reforçar a segurança nos municípios paraenses.

► Empresas do setor de logística estimam que as vendas online de ovos de Páscoa devem aumentar 6% neste ano, em relação ao ano passado. Alta prevista também nas vendas de produtos congelados e resfriados. Neste caso, o aumento deve chegar a 13,5%.