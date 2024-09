'Recebendo a autorização, vamos iniciar imediatamente a perfuração', diz presidente da Petrobras

Documentos falsos

De abril de 2023 a fevereiro de 2024 o Brasil registrou uma tentativa de fraude a cada 7 minutos, aponta pesquisa da Serasa.



Planos de saúde

O setor lucrou R$ 5,6 bilhões no 1º semestre de 2024 – alta de 180% em relação aos R$ 2 bilhões do mesmo período de 2023.

Magda Chambriard (J. Bosco)

"Recebendo a autorização, vamos iniciar imediatamente a perfuração.”

Magda Chambriard, presidente da Petrobras, declarou ontem que aguarda um desfecho positivo para a obtenção da licença de exploração da Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial, ainda este ano.



>PROPAGANDA

ILEGAL



A Justiça Eleitoral determinou a impugnação de uma propaganda eleitoral do candidato do MDB à prefeitura de Belém, Igor Normando, após acatar uma denúncia feita pelo candidato do Partido Liberal, Éder Mauro. A decisão foi proferida pela juíza Reijjane Ferreira de Oliveira, que considerou a propaganda como uma violação à Resolução TSE 23.610/2019, mais especificamente ao artigo 9º-C, que veda a utilização de conteúdos fabricados ou manipulados que difundam fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados, com potencial para prejudicar o equilíbrio do pleito ou a integridade do processo eleitoral.



PESQUISA



A denúncia aponta que Igor Normando, em uma postagem em sua rede social no Instagram, afirmou equivocadamente estar liderando a pesquisa Quaest/Globo para a prefeitura de Belém. No entanto, os dados da pesquisa mostram que o candidato Éder Mauro é o verdadeiro líder. Na pesquisa espontânea, a diferença entre ambos é de 2%, um empate técnico dentro da margem de erro, o que reforça o argumento de que a leitura feita por Normando estava incorreta e descontextualizada.



MANIPULAÇÃO



Ao analisar o caso, a juíza Reijjane Oliveira destacou que a manipulação das informações apresentadas na propaganda de Igor Normando configurou uma violação clara das normas eleitorais, com potencial para distorcer a percepção dos eleitores e prejudicar o equilíbrio da disputa. A decisão judicial exige a imediata remoção da propaganda ilegal das redes sociais de Igor Normando, além da aplicação de sanções previstas para infrações eleitorais.



>MERCADO

EDITAL



A prefeitura de Belém vai lançar um edital para empresários interessados em empreender no Mercado de São Brás, que será aberto para visitação no próximo dia 21, devendo ficar aberto até 5/10.



RESULTADO



Será uma oportunidade para o público em geral e os empresários conferirem o resultado das obras de reforma daquele espaço, que vai contar com terraço, área para as boieiras (vendedoras de comidas típicas), feira, estacionamento com 200 vagas e um boulevard. Durante esse período aberto à visitação pública haverá atrações com apresentações musicais e visitas guiadas para as pessoas conhecerem o local, que será um espaço de lazer e de negócios.



>SAMBA

DISPUTA



As Escolas de Samba Associadas do Pará realizam de hoje até sábado programação de intercâmbio cultural com a escola Grande Rio, do Rio de Janeiro, que no Carnaval 2025 terá o Estado como tema do seu enredo. Na programação está a Seletiva Paraense do Festival de Samba-Enredo da Grande Rio, evento que terá a participação da rainha de bateria da Grande Rio, a atriz Paolla Oliveira. Nove agremiações do grupo especial de Belém apresentarão seus sambas. Os dois melhores vão disputar a semifinal do Festival de Samba-Enredo em Caxias (RJ), na quadra da Grande Rio.



>GRIPE

CAMPANHA



Lançada nesta semana, a campanha de vacinação contra a gripe no Pará vai ganhar peças publicitárias veiculadas na TV aberta, rádio, carro e barco som, outdoor social e internet, nos sete estados da região Norte - Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A estimativa do Ministério da Saúde é que apenas no Pará 2,7 milhões de pessoas sejam imunizadas. Nas demais regiões do País, a vacinação contra a influenza foi realizada no primeiro semestre do ano. Na região Norte começou no segundo semestre, período do nosso verão amazônico.



>IA

COMERCIAL



A Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) concluiu a implantação da primeira parte do seu programa de Inteligência Artificial para análise de contratos mercantis. A meta é simplificar os processos na Junta Comercial, utilizando a tecnologia para verificar possíveis erros, comparar informações e fazer verificações minuciosas, diminuindo o tempo médio das análises. O sistema também vai melhorar o sistema informatizado que integra órgãos públicos envolvidos no registro de empresas. A plataforma funciona, por exemplo, na validação de contratos, sendo capaz de processar milhares de informações e realizar cruzamentos de informações e validar automaticamente os documentos.

Em Poucas Linhas

- Depois de ser retirada do caminhão que a trouxe de Castanhal, a corda que será usada no Círio deste ano teve parte carregada pelos próprios guardas de Nazaré até a Estação Luciano Brambilla, no Centro Social de Nazaré, onde ficará até o dia 28, quando passará por inspeção, pela Diretoria da Festa de Nazaré.



- O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA) prorrogou até hoje o prazo das pré-inscrições para a 12ª edição da Feira de Artesanato do Círio.



- Podem participar artesãos paraenses formalizados ou com Carteira do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).



- O Dia da Amazônia, comemorado hoje, terá programação especial no Parque do Utinga, em Belém, com uma série de atividades voltadas para a conscientização ambiental e a valorização da biodiversidade amazônica.



- Durante a programação será feita a apresentação do Projeto de Criação da Rede Estadual de Sementes, iniciativa que faz parte da estratégia para a conservação das espécies vegetais nativas e para a restauração de áreas degradadas. Também no Utinga, o Batalhão de Policiamento Ambiental apresentará a Plataforma Brasil+, ferramenta para fortalecer as ações de fiscalização e proteção ambiental no Pará.



- Já a prefeitura de Belém abre a semana da Amazônia, que começa com o plantio de árvores no Portal da Amazônia e a palestra “Meio Ambiente de criança para criança”, no Bosque Rodrigues Alves. A programação inclui uma oficina promovida pelo Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na sexta-feira (6), também no Bosque, e o plantio de árvores na avenida Duque de Caxias e na praça Jaú, no sábado (7).



- Há um nome que está sendo muito comentado no meio político. Dizem que o passado dele condena o presente. Dizem ainda que ele é um oportunista e não é amigo de ninguém, somente do dinheiro. É nitroglicerina pura, pode detonar vários políticos. Como diz o ditado: “Jacaré que não se cuida vira bolsa de madame”.