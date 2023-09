R70: 'Zerar a fila é impossível porque, todo mês, você tem que resolver o que estava acumulado'

Reajuste

Novo projeto de lei que prorroga subsídios à geração distribuída pode aumentar a conta de luz dos brasileiros em 5,4%.



Taxação de compras

Depois da Shein, Amazon e Shopee enviam pedidos para aderir ao programa Remessa Conforme, da Receita Federal.

"Zerar a fila é impossível porque, todo mês, você ainda tem que resolver o que estava acumulado.”

Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, admitiu ser “impossível” zerar a fila de espera do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas reafirmou o compromisso de chegar ao prazo máximo de 45 dias para atendimento.

FLUVIAL

PRÊMIO



A Secretaria de Turismo do Pará lançou ontem, em parceria com a Capitania dos Portos e a Marinha do Brasil, a edição 2023 do Concurso de Ornamentação de Embarcações da Romaria Fluvial. A expectativa é que 300 embarcações participem do Círio Fluvial. O concurso terá duas categorias: uma formada por embarcações regionais, e que inclui cascos de madeira ou aço com dois ou até três conveses; e outra composta por ferry boats, balsas, empurradores, iates, lanchas, veleiros, pesqueiro, entre outras. Serão premiados com o Troféu Carlos Rocque os três primeiros colocados em ambas as categorias, além dos decoradores.

SOLO

REGULARIZAÇÃO

Encerrada no último dia 2, a Semana Nacional de Regularização Fundiária Solo Seguro, do Tribunal de Justiça do Pará, resultou na entrega de 4 mil títulos de terras no Estado. Além disso, o Prêmio Solo Seguro reconheceu práticas inovadoras e de sucesso que contribuem para o aprimoramento do combate às ocupações. Uma das menções honrosas foi concedida ao projeto Regularizar, da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), que capitaneia a Semana Solo Seguro no Estado e tem à frente o corregedor-geral de Justiça, desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

BANCÁRIOS

ELEIÇÃO



O Sindicato dos Bancários do Pará deu início ao processo eleitoral para a escolha da nova diretoria executiva e conselho fiscal que estará à frente da entidade pelos próximos quatro anos. Apenas uma chapa concorre ao pleito: a “Unidade Pra Avançar”, formada pela atual gestão e encabeçada pela candidata à reeleição Tatiana Oliveira. A votação, que ocorre de 3 a 5 de outubro, pela segunda vez na história do sindicato, será realizada de maneira virtual, de forma a ampliar a participação da categoria e garantir o direito ao voto em todo o Pará.

INOVAÇÃO

CURSOS



Além dos cursos tradicionais que o Curro Velho costuma oferecer, a Fundação Cultural do Pará está investindo em novas especialidades, como programação, robótica e modelagem e impressão em 3D. A próxima turma será da oficina de Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos 2D, no período de 25 de setembro a 17 de outubro. O curso será ministrado pelo instrutor Rafael Dias, no Laboratório Maker do Curro Velho, das 15h30 às 17h30.



INSCRIÇÕES



Os interessados podem se inscrever a partir da próxima terça-feira, 19, por meio de formulário virtual. As oficinas são gratuitas para alunos de escolas públicas mediante apresentação de comprovante de matrícula. Idosos, pessoas com deficiência e acompanhantes também são isentos de taxa.

HOSPITAL

MEDIDAS



A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) anunciou a liberação de R$ 3 milhões para o custeio emergencial de ações para reforçar as medidas de saúde na região de influência de Santarém, oeste do Estado. Na terça-feira, 12, um incêndio atingiu o principal hospital municipal da cidade. A Sespa anunciou também que a comissão de saúde montou um plano para atender os casos de alta complexidade, como as cirurgias de emergência. Nestes casos, o hospital regional será referência. A determinação inclui casos de obstetrícia de alto risco, que são as grávidas que vão dar à luz com menos de 37 semanas de gestação.

SANTA IZABEL

PRÉ-CANDIDATO



O empresário, vereador e presidente do Atlético Clube Izabelense, Milton Yamada, oficializou ontem a pré-candidatura à prefeitura de Santa Izabel, em evento com a presença de representantes de partidos, lideranças comunitárias, esportistas, empresários e do deputado estadual Gustavo Sefer (PSD). “Tenho forte experiência em gestão, conheço profundamente a realidade do meu município, sinto os anseios do nosso povo, principalmente nas áreas da saúde, educação e geração de emprego e renda”, discursou Yamada.

MUSEUS

DESTAQUE



O museu Paraense Emílio Goeldi e o Museu Marajó são os representantes do Pará na mostra Ensaios para o Museu das Origens, que reúne em São Paulo mais de 20 instituições culturais e museus dedicados à preservação e difusão da memória brasileira.

Em Poucas Linhas

► A Corregedoria-Geral de Justiça e a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Tribunal de Justiça do Pará realizarão o I Encontro Estadual de Adoção Internacional do Estado do Pará. O evento será promovido pela Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, no dia 10 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no auditório Desembargadora Maria Lucia Gomes Marcos dos Santos, no prédio-sede do TJPA.



► Quase 20 mil pessoas já estão inscritas na plataforma “Enem Pará 2.0”, que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) criou para ajudar os estudantes na preparação para o exame. Com mais de 1,2 mil aulas disponíveis gratuitamente, a plataforma permite que todas as pessoas que já concluíram o ensino médio ou que estão concluindo, possam estudar de forma gratuita.



► O preço da tonelada do minério de ferro atingiu nesta semana US$ 118,05, para entrega em janeiro de 2024. A notícia é boa para o Estado do Pará que é um dos principais exportadores do minério.



► O Banco do Brasil anunciou a disponibilização de R$ 200 milhões para investimento em obras de infraestrutura e saneamento em Belém. A liberação de crédito foi formalizada na quinta-feira, 14, durante visita do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, à sede da Instituição em Brasília.



► O apresentador Tiago Leifert e a esposa, Daiana Garbin, comandam hoje mais uma edição da campanha de alerta contra retinoblastoma, o câncer ocular que a filha deles, Lua, enfrenta há dois anos. A campanha, batizada de “De Olho nos Olhinhos”, foi criada para tentar antecipar o diagnóstico das crianças, facilitando o tratamento. Em Belém, o estande da campanha será montado no Boulevard Shopping.