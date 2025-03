R70: 'Zelensky não quer que haja paz enquanto tiver o apoio dos EUA', diz Donald Trump

Teletrabalho

O Senado analisa um projeto de lei que dá prioridade a pessoas com deficiência na locação de atividades em trabalho remoto.

Oscar do esporte

Rebeca Andrade, ginasta e maior medalhista olímpica do Brasil, foi indicada ao Laureus World Sports Awards, o “Oscar do esporte”.

Donald Trump (J. Bosco)

"Zelensky não quer que haja paz enquanto tiver o apoio dos EUA.”

Donald Trump, presidente dos EUA, rebatendo entrevista dada pelo líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na qual afirmou que o fim da guerra com a Rússia está ‘distante’. Trump citou ainda reunião de Zelensky com líderes europeus.

PESQUISA

EMBARGO

O Ministério da Agricultura e Pecuária reteve 72 toneladas de fertilizantes orgânicos importados da China para recuperação de solos na Amazônia. A carga foi enviada a Belém, como resultado de um acordo de cooperação entre a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e a universidade chinesa de Hohai, para promover práticas agrícolas sustentáveis e aumentar a fertilidade dos solos na região.

BRAGANÇA

Segundo fonte da coluna, os fertilizantes foram classificados como de Risco 1 pela Divisão de Quarentena Vegetal do Ministério, garantindo que não apresentam ameaça fitossanitária. Apesar disso, fiscais em Belém embargaram a carga. Pesquisadores da Ufra afirmam que o embargo “compromete pesquisas essenciais em Bragança, onde os fertilizantes orgânicos seriam utilizados para revitalizar áreas degradadas e fortalecer a produção da tradicional farinha local”. O material seria usado também nos estudos sobre a melhoria do solo para plantio de cacau e de açaí.

RESERVA

CONSELHO

Moradores da Reserva Extrativista (Resex) Viriandeua elegeram em assembleias os membros comunitários do primeiro Conselho Deliberativo, nesta sexta-feira (14), para o período de dois anos. A ação tem a colaboração logística da organização não governamental Rare. Criada em março de 2024, a Resex Viriandeua abriga mais de três mil famílias, em 34 mil hectares de dois municípios: Salinópolis e São João de Pirabas.

ACOMPANHAMENTO

Sob coordenação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e acompanhamento da Emater, a presença popular no conselho contribuirá para o Plano de Manejo da unidade - e decidirá estratégias do uso de recursos naturais, entre outras competências.

MANGUEZAIS

Um dos desafios é a proteção de uma extensa área de manguezal, onde coabitam espécies importantes do ecossistema amazônico, como caranguejos e turus. Em Salinópolis foram três os polos de votação: Pindorama, São Bento e Urindeua. Cada polo nomeará um titular e um suplente.

CULTURA

PRAZO

Termina nesta quarta-feira, 5 de março, o prazo para inscrição ao prêmio de pontos de cultura. O montante investido é de R$ 5,9 milhões para premiação de 183 Pontos de Cultura, com o valor de R$ 30 mil cada.

INCENTIVO

Serão premiadas as candidaturas de iniciativas, atividades ou ações de Pontos de Cultura, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. Podem participar tanto os pontos certificados quanto os ainda não certificados pelo Ministério da Cultura ou pela Secretaria de Estado de Cultura - que podem vir a ser certificados por meio desse edital. Em todos os casos é necessário que os coletivos informais comprovem, no mínimo, dois anos de desenvolvimento de atividades na comunidade local, por meio de fotos, material gráfico de eventos, publicações impressas e em meios eletrônicos, entre outros materiais comprobatórios.

SANGUE

BALANÇO

O Hemopa divulgou o balanço da campanha “Doe Sangue e Faça a Festa da Vida”, realizada entre os dias 22 e 28 de fevereiro, e que garantiu um importante reforço nos estoques de sangue para o período do Carnaval. Houve crescimento de 7,4% nas coletas, em comparação ao mesmo período do ano passado. Em fevereiro de 2025, a hemorrede registrou 9.140 bolsas de sangue, contra 8.507 em 2024. Cada bolsa coletada pode beneficiar até quatro pacientes, o que significa que as doações da campanha podem ajudar até 27.420 pessoas no território paraense.

MUTIRÃO

TERRA

O governo do Pará divulgou o balanço dos mutirões de regularização ambiental do Cadastro Ambiental Rural (CAR), realizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), entre os dias 24 e 27 de fevereiro, nos municípios de Castanhal e Igarapé-Açu. Em Castanhal, o mutirão resultou na validação de 77 Cadastros Ambientais Rurais, regularizando 1.715,70 hectares. A ação alcançou 206 imóveis. Em Igarapé-Açu foram validados 61 cadastros, regularizando 1.464,19 hectares e abrangendo 106 imóveis rurais, beneficiando diretamente 72 homens e 39 mulheres, com 2.628,51 hectares em imóveis atendidos.

EM POUCAS LINHAS

► Fiscalização realizada pela equipe da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em Conceição do Araguaia, no domingo (2), apreendeu peças de celulares no valor de R$ 57.840, no posto fiscal da Sefa em Barreira do Campo, município de Santana do Araguaia. O condutor de um ônibus apresentou uma nota fiscal de 135 unidades de displays de telefones celulares diversos, com origem em São Paulo (SP) e destinadas a pessoa física no distrito de Casa de Tábua, no município de Santa Maria das Barreiras. Ao ser realizada a conferência física das mercadorias, foram encontradas 200 unidades de displays. Além disso, os valores estavam subfaturados em relação aos preços praticados no mercado.

► O governo do Estado confirmou a data de entrega do Hospital da Mulher Senhora de Nazaré, em Belém, para o próximo dia 8 de março, durante a comemoração do Dia Internacional da Mulher. O hospital foi projetado para atender necessidades específicas da população feminina, com ênfase em cuidados especializados de média e alta complexidade, e será referência no Estado e na região Norte.

► Segundo estimativas da subprefeitura do distrito de Mosqueiro, dez mil pessoas passaram pela ilha no domingo de Carnaval - e 1,2 mil lotaram as arquibancadas montadas para a população assistir aos blocos e escolas de samba.

► Os paraenses vão ocupar a Marquês de Sapucaí, hoje, no desfile da Grande Rio, penúltima escola a desfilar, já na madrugada de quarta-feira, 5, com o tema “Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos das contas dos curimbós”. O samba foi composto pelos paraenses Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davison Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes. O samba venceu um concurso nacional.