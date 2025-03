R70: 'Vou ter tranquilidade de voltar quando Moraes não for mais ministro', diz Eduardo Bolsonaro

Pleito de 2026

O cantor Gusttavo Lima anunciou ontem que desistiu de se candidatar à Presidência da República: “Não tenho estômago”.

IRPF 2025

A Receita recebeu 1.795.258 declarações até as 17h de ontem. O número equivale a 3,9% dos 46,2 milhões de documentos esperados.

Eduardo Bolsonaro (J. Bosco)

"Eu só vou ter tranquilidade de voltar ao Brasil quando Alexandre de Moraes não for mais ministro da Suprema Corte.”

Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal, disse ontem que considera deixar o cargo definitivamente. Na terça-feira (18) ele anunciou que se licenciaria da posição e ficaria nos Estados Unidos.

QUINTO

EDITAL

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) publicou ontem, no Diário Eletrônico da Ordem, o edital que detalha todas as regras da formação da lista com seis nomes para o preenchimento de vaga destinada à advocacia no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), por meio do Quinto Constitucional. O processo indicará um novo desembargador ou desembargadora para a Corte. O dispositivo determina que um quinto das vagas nos tribunais brasileiros seja ocupado por membros do Ministério Público e advogados com mais de dez anos de exercício profissional e notório saber jurídico.

INSCRIÇÕES

Em até 15 dias corridos, a partir de hoje, primeiro dia útil após a publicação do edital, haverá a abertura das inscrições, que terão prazo total de 20 dias corridos, previsto para 4 a 23 de abril. Não será permitida a inscrição de advogados com menos de 35 anos e mais de 70 na data da formalização do pedido de inscrição. A taxa será de R$ 3.780, equivalente ao montante de quatro anuidades, recolhida por meio de guia emitida diretamente pela Tesouraria da Seccional.

DINHEIRO

REPASSE

Prefeituras de todo o País recebem hoje a segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de março. O valor total do repasse, incluindo o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), é de pouco mais de R$ 1,5 bilhão. De acordo com o levantamento feito pela arrecadação da base de cálculo do FPM, aumentou R$ 1,81 bilhão nos primeiros dez dias de março, passando de R$ 4,89 bilhões, em 2024, para R$ 6,71 bilhões neste ano. Só neste ano o FPM cresceu, em termos nominais, 5,70% em relação ao mesmo período do ano anterior.

MANGUEIRÃO

AMBULANTES

Em reunião no Mangueirão, com a presença de representante do Ministério Público do Estado, um grupo de ambulantes que trabalham no entorno do estádio pediu que seja feito um cadastro dos vendedores para que estes se organizem para dialogar com os clubes de futebol, com a Federação Paraense de Futebol e com os órgãos de segurança. A ideia é organizar a atuação e garantir mais segurança.

DIÁLOGO

A reunião no MPE foi organizada pela Comissão de Avaliação de Condutas de Torcidas Organizadas e Segurança nos Grandes Eventos do Conselho de Segurança Público do Estado do Pará. Os ambulantes afirmaram que a associação da categoria não tem dialogado com os realizadores dos jogos no Mangueirão e isso vem causando dificuldades de organização e de oportunidades a esses trabalhadores.

JOVEM

INCENTIVO

O Clube Bayern de Munique, na Alemanha, anunciou que enviará três representantes para a Conferência de Alto Nível Pré-COP 30 da ONU, que ocorrerá no auditório da Estação das Docas, em 7 de abril. A diretoria do clube decidiu que vai colaborar com a COP 30 em Belém, levando um jovem da Amazônia para estagiar na Base de Futebol do Clube e, se agradar, ele será contratado pelo Bayern de Munique. O jovem escolhido será anunciado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Kassio Nunes Marques, que será o presidente da sessão de encerramento da Conferência de Alto Nível em Belém.

SERVIDORES

SALÁRIO

O governo do Pará inicia hoje o pagamento dos servidores públicos. Os inativos militares e pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e as pensões especiais da Secretaria de Planejamento serão os primeiros a receber. O pagamento será concluído em 31 de março, com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e do interior.

TRANS

SELEÇÃO

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) lançou edital de processo seletivo especial para pessoas transgêneros, transexuais e travestis. A seleção atende à recomendação do Ministério Público Federal e faz parte de uma série de medidas de ações afirmativas recomendadas pelo órgão. As inscrições começam hoje e terminam em 3 de abril.

EM POUCAS LINHAS

► A Associação dos Negócios de Sociobioeconomia da Amazônia vai lançar, na segunda-feira (24), um manifesto destacando a bioeconomia como o caminho para o desenvolvimento sustentável. O documento propõe um modelo que valoriza as cadeias produtivas locais, promove a inovação e respeita o meio ambiente.

► Na semana passada a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) e o programa Escritórios Verdes, da JBS, realizaram nas cidades de Marabá, São Félix do Xingu e Novo Repartimento 250 atendimentos que se reverteram em mais de 80 processos de regularização ambiental para pequenas propriedades rurais dessas cidades.

► A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) realizará, em 25 e 26 de março, o evento “Governança Pública: Água e Clima Rumo à COP 30”, no auditório Samaumeira do Centro de Treinamento da instituição, no bairro do Marco, em Belém. O encontro será alusivo ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março. A data é um esforço conjunto mundial para colocar em foco questões essenciais que envolvem os recursos hídricos.

► O governo do Pará entrega hoje a 162ª escola estadual totalmente reconstruída e equipada. A Escola Estadual de Tempo Integral Santa Clara, em Anapu, atenderá aproximadamente 100 estudantes do ensino médio e 420 estudantes do ensino fundamental compartilhado com a prefeitura, com investimento de R$ 5,5 milhões.

► A vice-governadora Hana Ghassan fará na sexta-feira (21) a primeira entrega de Carteiras de Habilitação do Programa CNH Pai D’égua a beneficiários de Tucuruí, no sudeste paraense. Cerca de 200 pessoas receberão o documento. O programa social é destinado a pessoas que querem tirar a primeira habilitação, renovar ou adicionar uma categoria.