R70: 'Vou lutar pelo meu cargo na Polícia Federal', diz Eduardo Bolsonaro

Noite de cinema

A atriz paraense Dira Paes será uma das comentaristas da transmissão do Globo de Ouro, no dia 11, na Rede Globo.

Filho de peixe...

Dez anos depois de deixar o Santos, clube que o revelou, Gabigol está de volta ao Peixe, onde fará dupla com Neymar.

Eduardo Bolsonaro (J. Bosco)

"Vou lutar pelo meu cargo na Polícia Federal”

Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal, gravou um vídeo nos EUA afirmando que não entregará seu cargo na PF “de mãos beijadas”. Ele é concursado do órgão desde 2010 e recebeu uma ordem para retomar o posto de escrivão.

SALINAS

SOL

Quem escolheu Salinas neste fim de semana pós-feriado de Ano-Novo não teve muito do que reclamar. A natureza fez a sua parte entregando um mar verdinho, sol firme e cenário convidativo. A proibição de garrafas de vidro ajudou a reduzir riscos e acidentes, enquanto a orientação por menos lixo começou a surtir efeito na faixa de areia. Praia cheia, sim, mas com convivência mais civilizada e respeito ao espaço coletivo.

VIOLÊNCIA

A manhã de sexta-feira, contudo, contrastou com o clima tenso da noite do dia 1º de janeiro, quando Salinópolis foi palco de um homicídio que chocou moradores e turistas. Um homem foi morto após uma briga de trânsito que evoluiu para o homicídio, em meio à intensa movimentação do pós-réveillon.

CHEIA

ALERTA

Boletim da Defesa Civil de Santarém indica que 2026 começou com o nível do rio Tapajós em leve alta e sob atenção dos órgãos oficiais. A régua marcou 3,76 metros em 31 de dezembro e subiu para 3,80 metros no dia 1º, aumento de quatro centímetros em apenas 24 horas. O nível atual está 1,74 metro acima do registrado na virada de 2025, quando o rio marcava 2,06 metros. Apesar de ainda estar distante de grandes cheias, o comportamento da régua sinalizou para a possibilidade de uma elevação mais expressiva ao longo do período chuvoso. Para efeito de comparação, o nível segue 1,08 metro abaixo de 2022, ano de uma das maiores enchentes da série histórica do município.

FEIJÃO

PREÇOS

Relatório divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) acendeu o alerta para a safra de feijão 2025/26. A produção total foi revisada para cerca de 3 milhões de toneladas, queda de 1,8% em relação ao ciclo anterior e o segundo recuo consecutivo da oferta nacional.

REDUÇÃO

A retração reflete redução de área e ajustes negativos de produtividade. Com estoques iniciais mais enxutos e importações moderadas, a disponibilidade interna deve cair para pouco mais de 3,1 milhões de toneladas, cenário que tende a pressionar os preços ao consumidor, segundo a Companhia.

MERCADO

O impacto varia conforme o tipo de feijão. O carioca deve ficar próximo de 1,7 milhão de toneladas, praticamente estável, enquanto o feijão preto registra queda mais acentuada, com oferta estimada em 710 mil toneladas, retração de 12,5%. Já o caupi cresce e ajuda a compensar parcialmente a perda. Para a Confederação Nacional da Agricultura, a menor disponibilidade e estoques finais equivalentes a pouco mais de duas semanas de consumo deixam o mercado mais sensível, elevando o risco de alta de preços ao longo da safra.

JOVENS

EMPREGO

Desde a criação, em 2019, o Programa Primeiro Ofício, voltado para ampliar a empregabilidade de jovens de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social, já inseriu mais de 3,4 mil jovens no mercado, com apoio de instituições e empresas parceiras, como a Associação Paraense de Supermercados (Aspas). As organizações participantes recebem o selo “Empresa Cidadã”, já concedido a 89 empresas. O programa é voltado a jovens inscritos no CadÚnico, matriculados na rede pública ou em programas de bolsa integral, residentes em áreas com altos índices de violência ou em cumprimento de medidas socioeducativas, com contratos de até dois anos, conforme a Lei da Aprendizagem.

CÂMARA

ACORDOS

Balanço da Procuradoria-Geral do Estado mostra avanço da conciliação em 2025. A Procuradoria da Câmara de Conciliação (PCAM) superou a marca de 13,5 mil acordos desde a criação, com 1.573 firmados no último ano e pico em setembro e outubro. Criada em 2019, a PCAM saiu de 174 acordos no primeiro ano para patamares acima de 3 mil a partir de 2021. No mesmo período, a Câmara de Resolução de Demandas de Saúde registrou 3.742 atendimentos, com mais de 70% das solicitações resolvidas, reduzindo judicialização e acelerando respostas à população.

EM POUCAS LINHAS

► Um consultório odontológico ligado à rede Pará Solidário foi alvo de furto, em Belém. Foram levados dinheiro destinado ao pagamento do condomínio, notebook e equipamento fotográfico completo (câmera, lente e flash). O crime também deixou prejuízos materiais, com danos a televisão, jaleco, extensão elétrica, janela e estruturas do consultório. A rede pede apoio para viabilizar a retomada dos atendimentos.

► Com mais de um milhão de acessos no YouTube, a canção gospel “Preciso de um Milagre” foi considerada a “Música do Ano” na Frente Parlamentar Evangélica da Câmara dos Deputados, que realiza culto evangélico tradicional às quartas-feiras. Cantor da composição, o deputado paraense Raimundo Santos (PSD) lançou em dezembro, em show aberto ao público, aproveitando o recesso parlamentar, o clipe de um antigo sucesso, “Crente Só Canta Vitória”, agora com nova roupagem, já disponível em plataformas digitais.

► O governo do Pará assina, neste sábado (3), a partir das 10h, a ordem de serviço que autoriza a construção da segunda Usina da Paz de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A iniciativa é parte das celebrações pelos 82 anos do município. A nova unidade será construída em uma área de 27 mil metros quadrados, localizada na avenida Zacarias de Assunção, no bairro Distrito Industrial. Atualmente, os moradores de Ananindeua já contam com a estrutura e os serviços ofertados pela Usina da Paz Professor Amintas Pinheiro, no bairro do Icuí-Guajará. A unidade foi entregue em outubro de 2021.

► O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) estima que 150 mil veículos tenham deixado a capital e municípios vizinhos nos últimos dias em direção aos balneários. O órgão orienta os motoristas a evitarem, sempre que possível, as estradas entre 14h e 20h, faixa horária considerada de maior pico.