R70: 'Vou ligar para o Bibi agora mesmo', diz Trump sobre ataques iranianos contra Israel

Realidade

Desemprego entre mulheres negras jovens chega a 24,7%, aponta estudo. Grupo registra piores indicadores de renda e formalidade.

Com emoção

Em virada relâmpago, seleção feminina de futebol vence Estados Unidos. Taina Maranhão e Bia Zaneratto garantem triunfo.

MINERAIS

DEBATE

O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) realiza amanhã (9) e depois (10), em Brasília, o Seminário Internacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Na pauta, o debate sobre os projetos de lei que criam a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos e que podem ser votados ainda neste semestre no Senado. Além disso, serão discutidos possíveis acordos bilaterais e multilaterais com nações interessadas nos minerais, bem como em parcerias para industrializá-los em território nacional.

MEIO AMBIENTE

BALANÇO

Primeiro estado a fazer da educação ambiental um componente curricular obrigatório em toda a rede pública estadual de ensino, o Pará já levou a pauta a cerca de 950 escolas, segundo dados divulgados pelo governo na semana passada. Atualmente, aproximadamente 3.000 professores já atuam diretamente com esse componente curricular, que também foi adotado por 80 municípios paraenses. Entre 2024 e 2025, cerca de 1.200 educadores concluíram especializações em Educação Ambiental, enquanto aproximadamente 1.500 docentes participam anualmente de formações continuadas promovidas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

PREMIADO

CHOCOLATE

O Pará voltou a se destacar no Prêmio Bean to Bar Brasil 2026, considerado o principal concurso de chocolate fino do País. Entre os vencedores anunciados na semana passada, o ouro na categoria Chocolates Intensos foi conquistado pela Invento Chocolates, com uma barra produzida a partir de amêndoas de cacau do assentamento Tuerê, em Novo Repartimento. Com o novo reconhecimento, o assentamento alcança a marca de 44 premiações nacionais e internacionais.

ÀS CEGAS

Das onze barras finalistas da competição, seis foram produzidas com cacau paraense, com destaque para o Sítio Ascurra, do produtor Robson Brogni, de Medicilândia, que teve amêndoas utilizadas em diferentes chocolates premiados. O concurso é realizado às cegas, com todas as amostras apresentadas de forma padronizada e distribuídas aleatoriamente aos jurados, garantindo imparcialidade na avaliação.

COPA

COLEÇÃO

A Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora (Coostafe), vinculada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), lançou uma coleção de produtos inspirada na Copa do Mundo, reunindo técnicas de bordado, pintura e crochê em peças como camisetas, bolsas, ecobags, tote bags e croppeds. A iniciativa alia a temática esportiva à valorização da cultura amazônica. Desenvolvida de forma coletiva pelas internas que integram a cooperativa, a produção envolve desde a criação dos projetos e pesquisas de referências até a confecção e finalização das peças. Os produtos podem ser adquiridos em feiras, eventos apoiados pela Seap ou por meio de encomendas realizadas junto à Diretoria de Trabalho e Produção, fortalecendo a inserção social e econômica das cooperadas.

ENERGIA

PREMIAÇÃO

A Universidade Federal do Pará (UFPA) conquistou o primeiro lugar nacional na Chamada Pública Procel Energia Zero em Prédios Públicos. Foram 154 propostas inscritas de todo o País. A UFPA se destacou com a proposta referente ao prédio do Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia (Ceamazon), coordenado pelo professor Allan Manito. A UFPA também garantiu o sétimo lugar com a proposta voltada ao Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN), coordenada pela professora Carminda Carvalho. Com esses resultados, a instituição paraense vai receber mais de R$ 7,4 milhões para investimentos em eficiência energética e sustentabilidade. A chamada é promovida pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), em parceria com a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar).

Em Poucas Linhas

► Golpistas têm usado o nome de concessionárias de serviços públicos para cobrar supostos débitos em atraso. As mensagens chegam por Whatsapp com ameaça de corte. Quem paga sem checar está na verdade transferindo dinheiro para as quadrilhas, uma vez que os boletos são falsos.

► A 61ª edição do Circular trouxe uma novidade: a abertura para visitação pública do prédio onde funciona a sede da Associação Comercial do Pará (ACP), na área central de Belém. O prédio quase centenário abriga a segunda entidade empresarial mais antiga do País, com 207 anos.

► Já está em vigor a norma que garante aos filhos e dependentes de mulheres vítimas de feminicídio direito à pensão especial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O benefício, no valor de um salário-mínimo, pode ser pago aos menores de 18 anos em situação de vulnerabilidade social.

► A governadora Hana Ghassan assinou convênios com as prefeituras de São Miguel do Guamá e Irituia para fortalecer a rede pública de saúde no nordeste paraense. Os recursos serão destinados à aquisição de equipamentos. Os investimentos contemplam a compra de aparelhos de raio-X, ultrassom, tomógrafo, mamógrafo, equipamentos de anestesia, além de centrais de nebulização, carros de emergência, mesas e arcos cirúrgicos.

► De olho no calendário eleitoral, a partir de 30 de junho fica vedado às emissoras de rádio e de televisão transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidatos.

► Falando em eleições, poucos candidatos do Pará aderiram, até o momento, à chamada vaquinha eleitoral como instrumento para arrecadação de recursos para a campanha eleitoral. As vaquinhas estão liberadas desde 15 de maio e somente pessoas físicas podem fazer doações.

► A estreia de “Leona Veste Prada”, no Theatro Margarida Schivasappa, teve um momento que foi além do humor. Em uma projeção exibida no cenário do espetáculo, a produção apresentou a mensagem: “Paga o meu Natal, Dr. Daniel! 2 anos de calote!”. O recado faz referência a uma suposta dívida relacionada à programação natalina de 204, que, segundo a Casa de Artes Tiago de Pinho, produtora da peça, permanece em aberto.