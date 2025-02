R70: 'Vou impor tarifas à União Europeia? Com certeza', diz Donald Trump

Cultura no Brasil

Pesquisa nacional aponta que o consumo de atividades culturais recuou entre os anos de 2017 e 2024.

Previsão do tempo

Este mês será de calor e chuvas acima da média na maior parte das regiões Norte e Nordeste do País, informa o Inmet.

Donald Trump (J. Bosco)

"Vou impor tarifas à União Europeia? Com certeza.”

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou na sexta-feira (31) que irá taxar produtos da União Europeia.

ALIMENTOS

MUDANÇAS

Começou a tramitar no Senado um projeto de lei para modificar a Política de Preços Mínimos de alimentos básicos, como arroz, feijão e mandioca. A proposta, do senador paraense Beto Faro, quer reduzir a influência das oscilações cambiais e dos preços internacionais sobre o mercado interno, sem comprometer a competitividade do setor exportador.

JUSTIFICATIVA

Na justificativa, o parlamentar lembra que o preço do arroz subiu quase 25% nos últimos 12 meses, enquanto a área plantada diminuiu. Somado a isso veio a desvalorização do real em 2024, que atingiu 22%, afetando a produção agrícola e reforçando a necessidade de mecanismos institucionais para mitigar os efeitos sobre o abastecimento interno de alimentos.

MOEDAS

Por isso, o projeto prevê que, em cenários de queda do dólar ou dos preços internacionais, os preços mínimos sejam definidos com base nos custos de produção e em uma margem de rentabilidade mínima para os agricultores. O objetivo é tornar o mercado interno mais atrativo para os produtores nacionais.

CONEXÃO

MADRI

Belém poderá ter, durante a COP 30, um voo direto saindo de Madri. A negociação com a companhia espanhola Iberia começou a ser feita diretamente pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, durante a Feira Internacional de Turismo (Fitur 2025), que ocorreu na capital espanhola, na semana passada. Sabino justificou que a iniciativa é motivada pela alta demanda esperada na COP 30, em novembro deste ano. A Iberia é uma das maiores companhias aéreas da Europa e, no Brasil, opera voos para Guarulhos e Galeão.

INTERESSE

A empresa se mostrou interessada como opção temporária para o período do evento mundial, mas o ministro, que tem atuado para ampliar a conectividade brasileira, aposta em um voo efetivo, diante da visibilidade mundial que os atrativos da capital paraense terão com a Conferência do Clima. O objetivo é conseguir a mesma garantia que ele obteve para a região Nordeste, onde a companhia já assegurou que terá um voo direto, falta apenas definir a capital nordestina que receberá a nova rota, decisão que levará em conta a movimentação e capacidade turística, além de incentivos fiscais.

JUSTIÇA

LOCALIDADES

A Justiça do Trabalho no Pará e Amapá anunciou que, neste ano, vai realizar 100 itinerâncias em localidades dos dois estados, ampliando o atendimento aos cidadãos em regiões mais difíceis dos grandes centros. A primeira ação foi realizada no arquipélago do Marajó. Os municípios de Salvaterra e Soure receberam, de 14 a 17 de janeiro, 20 juízes que realizaram mais de 500 atendimentos, com ação realizada em parceria com instituições como a Caixa e Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

TERRA

REGISTRO

O Projeto Regulariza Rural, coordenado pelo Serviço Florestal Brasileiro, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e que no Pará conta com a parceria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), entrará em nova etapa, com a definição das áreas prioritárias para monitoramento e regularização, além do planejamento das ações que serão executadas neste ano. O objetivo é garantir que a iniciativa contribua efetivamente para a preservação ambiental e o fortalecimento da economia sustentável na região, promovendo a regularização ambiental de imóveis rurais, assegurando que proprietários de terras possam aderir a políticas públicas voltadas à preservação e ao uso sustentável dos recursos naturais.

ACESSO

O projeto tem financiamento do Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW) e também prevê o monitoramento da vegetação nativa na Amazônia e em áreas de transição para o Cerrado e atuará, ainda, em concessões florestais e restauração de áreas degradadas. A iniciativa poderá beneficiar diversas famílias, facilitando o acesso a programas como sistemas agroflorestais, pagamento por serviços ambientais e créditos de carbono.

EM POUCAS LINHAS

➤ A professora Valeska Zanello, especialista em estudos de gênero e saúde mental, estará em março, em Belém, para palestra e participação de sessão de autógrafos no TRT-8, em alusão às atividades programadas pelo mês da mulher.

➤ Os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) para o biênio 2025-2027 tomam posse amanhã, em cerimônia marcada para as 17h, no Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, no edifício-sede do Tribunal.

➤ A nova gestão será liderada pelo desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que assumirá a presidência. O desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto ocupará a vice-presidência e a desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira será a corregedora-geral de Justiça.

➤ Os desembargadores Pedro Pinheiro Sotero, Luana Henriques Santalices, Alex Pinheiro Centeno e José Torquato Araújo de Alencar foram eleitos para compor o Conselho da Magistratura, ao lado dos membros natos, que incluem titulares da presidência, vice-presidência e Corregedoria-Geral de Justiça.

➤ A prefeitura de Belém declarou guerra à prática de fila dupla por parte dos pais que deixam e buscam seus filhos nas instituições de ensino. Na semana passada os alvos da ação foram áreas da avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde. Outras áreas, especialmente no centro da cidade, estão na mira.

➤ Na sexta-feira, a atuação dos agentes da Semob resultou em 42 autuações.

➤ Municípios brasileiros estão pressionando o governo federal para reabrir o prazo para a publicação dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), que se encerrou no dia 31 de dezembro de 2024.