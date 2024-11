R70: 'Vou deixar para pensar em 2026', diz Lula sobre eventual candidatura à reeleição

Incidente

O Banco Central comunicou nesta sexta-feira, 8, a exposição de 644 chaves Pix de clientes da Caixa Econômica Federal.

Cesta de compras

A inflação para as famílias brasileiras com renda até cinco salários mínimos ficou em 0,61% no mês de outubro, conforme o INPC.

Luiz Inácio Lula da Silva (J. Bosco / O Liberal)

"Vou deixar para pensar em 2026.”

Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista à CNN Brasil, nesta sexta-feira, disse que deixará a discussão sobre uma eventual candidatura à reeleição para mais tarde, mas garante que a decisão será tomada com “sobriedade” e “seriedade”.

ACORDO

GASTRONOMIA

Os ministros do Turismo, Celso Sabino, e da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, celebram hoje, em Belém, com o presidente da Federação do Comércio, Sebastião Campos, e com o chef Saulo Jennings, o início das ações de cooperação para a realização de cursos de gastronomia com foco na COP 30. Serão oferecidas mil vagas em 12 qualificações, entre as quais “Bases da Cozinha”, “Cozinha Amazônica” e “Boas práticas no serviço de alimentação”. A formalização do acordo será às 12 horas, no espaço cultural Casa das Onze Janelas.

RECEPTIVO

A qualificação profissional faz parte das medidas para melhorar o receptivo de turistas que estarão em Belém para a conferência do clima. A capital paraense tornou-se referência mundial em gastronomia em 2015, quando foi reconhecida como Cidade Criativa da Gastronomia pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Com o selo, a capital passou a integrar uma rede de locais que buscam desenvolvimento de maneira sustentável, de modo socialmente justo e com visibilidade internacional.

ESCOLA

ALERTA

O Procon Pará e o Ministério Público do Estado (MPE) divulgaram nota técnica estabelecendo diretrizes para os estabelecimentos de ensino da rede privada do Pará em relação ao processo de matrícula e rematrícula para o ano letivo de 2025. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado e inclui a lista de produtos que não devem ser cobrados como parte do material escolar dos estudantes. De acordo com a nota técnica, as escolas devem solicitar “apenas produtos de uso exclusivo e restrito ao processo didático-pedagógico e que tenham por finalidade única o atendimento das necessidades individuais do aluno durante a aprendizagem”.

LISTA

O documento proíbe a exigência de itens de uso coletivo na lista de material escolar individual, tais como canetas para quadro magnético, copos, pratos, talheres, fita para impressora, medicamentos e materiais de primeiros socorros.

USO COLETIVO

O material de uso coletivo necessário à prestação dos serviços educacionais contratados é considerado insumo à atividade desenvolvida. Ou seja, os custos correspondentes já devem estar contemplados no cálculo do valor das anuidades ou das semestralidades escolares. A lista completa dos produtos que não devem ser solicitados pode ser conferida no site do Procon.

CASA PRÓPRIA

ANÚNCIO

Doze cidades paraenses foram incluídas na nova fase do programa “Minha Casa, Minha Vida”, que prevê a construção de quatro mil unidades habitacionais, ainda este ano, em 16 estados do Brasil. A iniciativa faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e foi anunciada no início da semana pelo Ministério das Cidades. Os municípios contemplados são Acará, Baião, Capitão Poço, Magalhães Barata, Maracanã, Oeiras do Pará, Ourém, Paragominas, São Domingos do Capim, São Félix do Xingu, São João da Ponta e Tracuateua.

FISCO

FORTALECIMENTO

O secretário de Estado da Fazenda do Pará, René Sousa Júnior, encaminhou à Procuradoria Geral do Estado (PGE), nesta quinta-feira, 7, o PL da nova Lei Orgânica da Administração Tributária, batizada de LOAT 2.0. O documento, elaborado pela categoria, passou por análise e deve seguir para a Casa Civil, que, por sua vez, enviará o projeto de lei para a Assembleia Legislativa (Alepa). O Pará foi um dos primeiros estados brasileiros a ter uma legislação tributária específica, com normas gerais de organização da Administração Tributária do Estado. A primeira versão está em vigor desde 2011 e a LOAT 2.0 deve incorporar dispositivos para o fortalecimento do sistema de arrecadação e consolidação de garantias e prerrogativas dos servidores públicos do Fisco estadual.

Em Poucas Linhas

► O Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC) conquistou o “Selo Segurança do Paciente” pelo segundo ano consecutivo. O reconhecimento é concedido pelo Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente (IBSP), em parceria com a Epimed Solutions. O HC está entre as três instituições do Pará que receberam, em 2023, o selo referente à competência.

► O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) abriu processo seletivo com a oferta de vagas nas áreas administrativa e assistencial - terapeuta ocupacional, cuidador em saúde, intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e copeira. Todas as vagas destinam-se também às pessoas com deficiência (PCD). Os interessados devem se candidatar até o próximo dia 18 deste mês, por meio da plataforma Burh.

► O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) atingiu a marca de R$ 882 milhões em aprovações de projetos do Fundo Amazônia este ano. O valor anunciado é superior ao recorde anterior, alcançado em 2023, de R$ 553 milhões.

► Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) indicam que as porções de floresta nativa da Amazônia atingidas pelo fogo em 2024 totalizaram 4,6 milhões de hectares. Os números se referem ao período de 1º de janeiro a 31 de outubro.

► A Prefeitura de Belém promove no próximo dia 13, quarta-feira, uma Oficina de Reaproveitamento de Pneus para a fabricação de bijuterias. A iniciativa é voltada para moradores do Jurunas, Condor e Cremação, bairros onde estão sendo realizadas obras por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), incluindo a duplicação da avenida Bernardo Sayão. O objetivo da oficina é reduzir a quantidade de resíduos gerados e aumentar a renda da população com a produção de objetos a partir de pneus descartados irregularmente. O Brasil descarta 160 milhões de pneus todos os anos