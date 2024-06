R70: 'Vou abandonar o Brasil', diz Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador de futebol

Sala de crise

O governo federal instalou, na sexta (14), uma sala de situação para tratar sobre a seca e o combate a incêndios no país.



Impacto das chuvas

As enchentes no RS causaram prejuízos de R$ 3,32 bi ao varejo, diz a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador de futebol (J. Bosco/O Liberal)



"Vou abandonar o Brasil.”

Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador de futebol, desabafou sobre o atual momento da Seleção Brasileira e disse que não pretende acompanhar a Copa América. Ele criticou o time e disse que vai abandonar a equipe.

ANANINDEUA

RACHA



Apesar da insistência, o diretório estadual do PSB, partido do prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, continua sem se manifestar, oficialmente, sobre os boatos de que o atual gestor do segundo maior colégio eleitoral do Pará não é o único pré-candidato à prefeitura da cidade em outubro deste ano. O silêncio tem causado desconforto interno, tanto que o presidente do diretório municipal de Ananindeua, Alexandre Gomes, se viu obrigado a gravar pronunciamento garantindo que Daniel “é o único pré-candidato à prefeitura de Ananindeua”. No fim da noite de sexta-feira o presidente nacional da legenda, Carlos Siqueira, também endossou a candidatura de Daniel em vídeo postado nas redes sociais.



BELÉM



Enquanto isso, o presidente do diretório estadual do PSB, Cássio Andrade, manteve o silêncio sobre a polêmica e parece mesmo mais concentrado na disputa em Belém. Na sexta-feira ele divulgou vídeo do prefeito de Recife, João Campos, um dos mais bem avaliados do País, declarando apoio a uma possível dobradinha entre ele e o emedebista Igor Normando na disputa à prefeitura da capital. Além de Cássio Andrade, a ex-secretária de Cultura, Ursula Vidal, agora filiada ao União Brasil, também disputa a vaga de vice na chapa encabeçada por Normando.

FLORESTAS

REGRAS



A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária da Câmara dos Deputados aprovou relatório do senador Jaime Bagattoli (PL-RO) favorável ao projeto de decreto legislativo que retira restrições à destinação de florestas públicas para regularização fundiária em terras da União na Amazônia Legal e em terras do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). O projeto de autoria do senador Marcos Rogério (PL-RO) segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).



ESPERA



O projeto susta os efeitos de um decreto anterior do Poder Executivo que restringe a destinação de florestas a algumas políticas públicas específicas, entre elas a regularização fundiária de terras indígenas, territórios quilombolas e comunidades tradicionais. Com base no projeto em tramitação, o Incra determinou a interrupção de todos os processos de regularização fundiária até que se definam as regras para identificação de florestas públicas.



RESTRIÇÃO



O Ministério Público Federal (MPF) recomendou a 12 bancos que desclassifiquem ou liquidem antecipadamente créditos concedidos a propriedades em terras indígenas, unidades de conservação e florestas públicas na Amazônia. Um desses empreendimentos é a fazenda São Miguel, no distrito de Castelo dos Sonhos, na BR-316, em Altamira, no Pará, próximo à Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim. Com valor financiado que ultrapassa R$ 1 milhão, a fazenda está localizada em uma das regiões com maior desmatamento da Amazônia. No início deste mês, uma ação movida pela MPF pediu a retirada de gado ilegal da Flona. A região é historicamente conhecida pela atuação ilegal de grileiros de terra e pela expansão da derrubada da floresta nativa.

JOVENS

ENCONTRO



O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), é um dos realizadores do encontro do Grupo Oficial de Engajamento das Juventudes do G20, o Y20 (Youth20), que começa nesta segunda-feira (17), em Belém. Esta é a primeira vez que o grupo é liderado pelo Brasil. O objetivo do encontro é subsidiar a elaboração de um documento com reivindicações e propostas das juventudes para o Summit do Y20, que ocorre em agosto, no Rio de Janeiro, para ser entregue durante a Cúpula de Líderes do G20, em novembro.



LIDERANÇA



A pré-cúpula ocorrerá em Belém até a quarta-feira (19), com abertura no Theatro da Paz, seguida de atividades no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia e na Usina da Paz Cabanagem; e reunirá delegações internacionais dos membros do G20 e de países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), representantes de todos os Estados do Brasil, bem como lideranças jovens e ativistas sociais, de juventude e ambientais, do Estado do Pará e de diferentes partes do Brasil.

EM POUCAS LINHAS

► O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) lançou, em Santarém, oeste do Pará, a Rede de Inovação do Baixo Amazonas, projeto criado para fortalecer a região como polo de ações relacionadas à bioeconomia.



► Entre as ações, um mapeamento de partes interessadas, como empresas, universidades e integrantes do poder público.



► Criado em 2023 por meio da iniciativa IBM SkillsBuild, o Programa Match!, desenvolvido em parceria pela IBM e Vale, está recebendo inscrições durante todo o ano de 2024, no site.



► Uma novidade do programa é a atualização do conteúdo focado em Inteligência Artificial (IA) com os módulos “IA e Tecnologias Emergentes” e “Fundamentos da Tecnologia para Atendimento ao Cliente Digital”, ambos ofertados de maneira gratuita e voltados para pessoas maiores de 18 anos.



► Barraqueiros da praia do Atalaia, em Salinas, estão em pé de guerra com a prefeitura do município, que pretende excluir dezenas de barracas às vésperas do veraneio de julho, quando o faturamento de todos se multiplica.



► O barraco já chegou ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Francisco Melo, o Chicão (MDB), que se comprometeu a intermediar uma solução negociada antes das férias escolares.



► A prefeitura de Belém marcou para o próximo dia 21 a entrega do novo Espaço Esportivo e Cultural Cabano Maestro Altino Pimenta, recuperado e revitalizado para atender crianças das escolas da rede de Educação de Belém e beneficiar a comunidade do entorno.



► Foi o atual prefeito Edmilson Rodrigues que inaugurou o local, em agosto de 1999. O projeto foi concebido pelo próprio Edmilson, que é arquiteto de formação, e executado pelos profissionais da Secretaria de Educação do Município.