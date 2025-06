R70: 'Vontade da Casa', diz Hugo Motta sobre pautar projeto para derrubar aumento do IOF

“ITA chinês”

A Universidade Beihang, voltada a engenharia, abre centro para estudantes e professores do Brasil na USP e na UFRJ.

Galeria Uffizi

Turista danifica pintura de 300 anos ao tirar foto em museu de Florença. O retrato do nobre toscano Ferdinando de Médici será reparado.

QUINTO

LISTA

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados de Brasil - Seção Pará (OAB-PA) definiu ontem os 12 nomes que seguirão na disputa pela vaga destinada à advocacia no Desembargo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), por meio do Quinto Constitucional. Em sessão extraordinária, os 26 inscritos que tiveram candidatura deferida foram sabatinados pela Comissão de Arguição e, após mais de cinco horas de apresentações, foi realizada a eleição.

RESULTADO

A lista duodécima é composta pelas advogadas Anete Penna, Patrícia Bahia, Kelly Garcia, Daniele Ribeiro, Lia Lauria e Roberta Veiga e pelos advogados Jarbas Vasconcelos, Valério Saavedra, Gustavo Amaral, João Paulo Ledo, César Ramos e Hugo Mercês. Os conselheiros votaram de forma secreta, em urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

NOMES

AUDIÊNCIA

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) realiza, hoje, audiência pública para debater a cessão do “direito de nomeação” (naming rights) de cinco equipamentos públicos paraenses: o Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença (Mangueirão), a Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), a Estação das Docas, o Hangar e o Mangal das Garças. Durante a audiência, que começa às 10h no auditório da Procuradoria Geral do Estado, será apresentado o modelo de concessão. O evento - informa o governo - é uma oportunidade para ouvir a sociedade civil, especialistas e instituições interessadas.

DIREITO DE NOMES

Termo em português que significa “direitos de nome”, naming rights permite que empresas comprem o direito de batizar locais ou equipamentos públicos como estratégia para ampliar a divulgação de suas marcas ao mesmo tempo em que garantem a manutenção dos espaços.

VERÃO

SEGURANÇA

Os órgãos de Segurança Pública do Pará apresentam hoje, em coletiva de imprensa, as ações da Operação Verão 2025, que começa no próximo sábado (28) e vai envolver 9 mil agentes espalhados por 50 localidades do Pará. As ações serão coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), com apoio de órgãos municipais e federais. Durante a operação, o município de Salinópolis e o distrito de Mosqueiro, em Belém, receberão os Centros Integrados de Comando e Controle, que irão reunir e integrar as forças de segurança, a fim de garantir maior celeridade na tomada de decisão e alinhamento das ações, além de realizar o monitoramento, em tempo real, das câmeras de segurança instaladas nas localidades.

SUÉCIA

COOPERAÇÃO

O Pará recebeu, esta semana, representantes da agência de promoção comercial e investimentos da Suécia, a Business Sweden. No encontro, em Belém, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Paulo Bengtson, conversou com Andreas Rentner, comissário de Comércio, e Priscila Carmo, gerente de Projetos. O objetivo é promover o intercâmbio de experiências relacionadas à transição para economia de baixo carbono e estabelecer diretrizes para ampliar a cooperação bilateral durante e após a COP 30. Foram ainda discutidas parcerias estratégicas nos setores de mineração, inovação tecnológica e mobilidade sustentável. Rentner manifestou o interesse da Suécia em ampliar sua atuação no Estado, especialmente nos setores de mineração sustentável, energias renováveis e mobilidade urbana. Atualmente, 220 empresas suecas operam no Brasil, gerando cerca de 60 mil empregos diretos e movimentando mais de R$ 30 bilhões por ano.

GARIMPO

RESTRIÇÃO

A Agência Nacional de Mineração (ANM) publicou resolução que proíbe uma mesma pessoa física de deter permissões para garimpos – os chamados títulos de Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) – cuja área total ultrapasse 50 hectares. A medida atende à recomendação do Ministério Público Federal (MPF), do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Advocacia-Geral da União (AGU).

ACÚMULO

Esses órgãos argumentam que a permissão para áreas acima desse limite facilitava as “lavras fantasmas”, áreas usadas para “esquentar” ouro de origem ilegal, por meio do recolhimento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), como se o minério tivesse sido extraído legalmente. O alerta foi dado após o TCU identificar no Pará caso em que 15 titulares monopolizavam 66% das permissões e uma única pessoa física detinha 162 títulos.

Em Poucas Linhas

► Tanto quanto a luta corporal com revólver calibre 38 em punho, chamou a atenção um detalhe do caso do homem que acabou preso em flagrante pela Guarda Municipal de Belém na segunda-feira (23), após tentar roubar um jovem à luz do dia, na praça Batista Campos. Foram vários minutos de agonia e risco aos que circulam no espaço público, até que alguma ação de segurança ocorresse. Onde estavam a PM e a Guarda Municipal?

► O PL, do deputado federal Eder Mauro, encomendou pesquisa para verificar a aceitação de nomes para Senado e governo do Estado nas eleições do ano que vem. A avaliação inclui possíveis candidatos de dentro e fora do partido e vai ajudar na tomada de decisões para o pleito do ano que vem.

► O Arraial de Todos os Santos bateu novo recorde na terça-feira (24), com público de 15.096 pessoas. Entre 13 e 24 de junho, 88.687 já estiveram na sede da Fundação Cultural do Pará. O número supera o registrado no Arraial 2024, no mesmo período.

► A Junta Comercial do Pará (Jucepa) registrou aumento de mais de 68% na abertura de novas empresas no Pará, na comparação de janeiro de 2025 com janeiro de 2023. Dos 11,7 mil novos negócios abertos, quase 3 mil estão em Belém. Boom pode ser explicado pelo chamado “Efeito COP”.

► O Cursinho Alternativo - projeto de extensão da Universidade do Estado do Pará (Uepa) que oferece aulas preparatórias ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - realizará no próximo sábado (28) seu primeiro Aulão Junino, com vagas abertas ao público em geral. Será no auditório Paulo Freire, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), no Telégrafo, a partir das 8h.

► O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga na sexta-feira (27) dados do Censo Demográfico 2022 referentes à fecundidade e migração. O material traz um aprofundamento da caracterização da população brasileira, com dados como taxa de fecundidade por cor ou raça, nível de instrução e grupos de idade.