R70: 'Vocês acham que na frente de um Fusca cabe um homem de 1,85m?', indaga Michelle Bolsonaro

Extraterrestres

Rochas encontradas em Marte podem ser indício de vida antiga, anunciaram ontem cientistas da Nasa.

Valores a receber

Brasileiros ainda têm R$ 10,7 bilhões esquecidos nos bancos. Já foram recuperados R$ 310,36 milhões.

OCEANOS

COALIZÃO

O senador Beto Faro (PT-PA) trabalha para agilizar a tramitação na Câmara do projeto que internaliza o Tratado Global dos Oceanos (BBNJ), aprovado internacionalmente em 2023. O acordo regula o uso e a proteção da biodiversidade em alto-mar, território que não pertence a nenhum país, e pode colocar o Brasil em posição de liderança na governança global dos oceanos.

URGÊNCIA

No discurso de abertura da Sessão da Organização das Nações Unidas (ONU), no dia 23, o presidente Lula vai destacar a adesão do Brasil à coalizão “Defensores do Oceano”, reforçando compromisso com a proteção da biodiversidade em alto-mar e a ratificação do BBNJ, sinalizando liderança brasileira em governança ambiental internacional. Por isso, segundo especialistas, a ratificação brasileira precisa ocorrer em regime de urgência, garantindo que o Brasil participe como membro pleno da coalizão e não apenas como observador.

ENSINO

INOVAÇÃO

O ministro da Educação, Camilo Santana, participaria hoje, em Belém, da inauguração do Núcleo da Rede de Inovação para a Educação Híbrida. O projeto foi criado para desenvolver metodologias e soluções tecnológicas voltadas ao ensino híbrido, ampliando a integração entre ensino presencial e remoto. Por mudanças na agenda do Planalto, a viagem foi adiada.

PIRARUCU

FESTIVAL

Belém recebe, entre os dias 19 de setembro e 5 de outubro, o Festival Gosto da Amazônia, iniciativa que celebra o pirarucu selvagem de manejo sustentável. Vinte e cinco restaurantes da capital paraense participam do evento, oferecendo pratos exclusivos à base desse que é considerado o maior peixe de escamas de água doce do mundo. O evento já percorreu outras capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Recife, além de cidades do interior paulista.

RESTAURO

REGISTRO

Pode ser visitada até esta sexta-feira (12), em frente à Basílica Santuário de Nazaré, uma exposição fotográfica que registra os bastidores da obra de restauro da Igreja. A mostra reúne 20 imagens do fotógrafo Renato Chalu que revelam os diferentes momentos do trabalho de revitalização, restauro e requalificação realizado ao longo dos últimos 21 meses.

COP

LOGÍSTICA

A criação de uma Política Estadual de Infraestrutura e Logística é uma das proposições do Comitê de Logística e Infraestrutura do movimento liderado pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) pela transição justa e o desenvolvimento sustentável na Amazônia. O assunto é tema da palestra do presidente da Fiepa, Alex Carvalho, durante o Fórum Permanente de Segurança e Defesa da Amazônia Oriental. O evento será promovido pelo Comando Militar do Norte, nesta quinta-feira (11), em Belém.

ASSISTÊNCIA

BIOMETRIA

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) promove, nos dias 13, 20 e 27, a 2ª edição dos Mutirões da Biometria. A ação é destinada aos segurados que não realizaram a atualização do cadastro em abril, etapa obrigatória para titulares e dependentes a partir dos 8 anos.

DESOBRIGADOS

Devem realizar o cadastramento todos os segurados do plano, titulares e dependentes, com idade igual ou superior a 8 anos. Crianças de 0 a 7 anos estão dispensadas, bastando a apresentação de documentos no momento do atendimento em rede credenciada. O procedimento também é obrigatório para segurados de outros municípios que utilizam serviços de saúde em Belém.

CARROÇAS

RETIRADA

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB/PA) encaminharam ofício à prefeitura de Belém solicitando providências para a retirada, no prazo máximo de 30 dias, dos veículos de tração animal da área urbana do município. Segundo o ofício, a circulação de carroças em Belém está em desacordo com a lei estadual que limita o uso de veículos de tração animal à zona rural, salvo autorização expressa do município.

Em Poucas Linhas

► O Hospital Regional Público do Marajó, em Breves, ganhou uma Unidade Interligada de Registro Civil dentro da maternidade. Com isso, os bebês já podem receber alta hospitalar com o registro de nascimento, sem necessidade de a família se deslocar até o cartório. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o hospital, a prefeitura e o Cartório do 1º Ofício de Registro Civil da Comarca de Breves. Registros de óbitos e natimortos continuam sendo realizados no cartório da cidade.

► Belém sediará, nos dias 30 e 31 de outubro, o 1º Congresso Amazônico de Tumores Femininos, uma iniciativa do Hospital Ophir Loyola, com apoio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Com o tema “Ciência, cuidado e identidade no enfrentamento do câncer feminino na Amazônia”, o congresso abordará temas como terapias inovadoras, cirurgias oncoplásticas, oncogenética e pesquisas sobre diversidade genética na Amazônia.

► O presidente da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa (Fapespa), Marcel Botelho, representa o Pará na 34ª edição do Encontro de Prospetiva, que ocorre até esta quinta-feira (11) no Convento da Arrábida, em Portugal. Ele participa dos debates sobre florestas, ecossistemas rurais e zonas costeiras.

► Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam na terça-feira (9) 30 toneladas de açaí congelado em Dom Eliseu. Avaliada em R$ 165,6 mil, a carga saiu de Ananindeua com destino a Vila Velha (ES) e foi retida por apresentar nota fiscal com alíquota de ICMS calculada com base em benefício fiscal já revogado.

► O governador Helder Barbalho desembarca hoje em Santarém para inaugurar o Complexo de Esporte e Lazer do Parque da Cidade. A obra, executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), em parceria com a prefeitura, incluiu a reconstrução do campo de futebol, da quadra poliesportiva e academia ao ar livre.