R70: 'Você não está em boa posição. Está apostando com a 3ª Guerra Mundial', afirma Donald Trump

Mulheres na ciência

O CNPq anunciou ontem as vencedoras da primeira edição do Prêmio Mulheres e Ciência. A premiação será dia 12 março.



Cidade Maravilhosa

A ocupação de hotéis no Rio de Janeiro para Carnaval já alcançou 95,51% dos leitos ainda nesta última sexta, divulgou a HotéisRIO.

Donald Trump (J. Bosco)

"Você não está em boa posição. Está apostando com a 3ª Guerra Mundial. Ou faz um acordo ou estamos fora”.

Donald Trump, presidente dos EUA, após a reunião no Salão Oval da Casa Branca. O encontro foi interrompido por uma discussão entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente republicano.

GADO

RASTREADO

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) iniciou a rastreabilidade bovina em propriedades de pequenos produtores, com até 100 cabeças de gado na região do Capim. No município de Paragominas foram identificados 320 animais, e em Aurora do Pará, outros 83. A previsão para o mês de março é que ocorra a identificação individual - ou seja, a rastreabilidade em todos os municípios que fazem parte da regional, que são Paragominas, Aurora do Pará, Mãe do Rio, Ulianópolis e Ipixuna do Pará. Juntos, os municípios possuem um total de 2.118 propriedades com até 100 cabeças.



PARAGOMINAS



O objetivo é que, a partir de março, no mais tardar em abril, seja iniciada a rastreabilidade em propriedades maiores, abrangendo uma média de cerca de quatro mil cabeças. A Regional de Paragominas possui 6.360 propriedades cadastradas. Destas, 2.922 com rebanho bovídeo, totalizando aproximadamente 700 mil cabeças. O município de Paragominas ocupa o 18º lugar entre os municípios paraenses que têm na pecuária sua principal atividade produtiva.

ITINERÂNCIA

JUSTIÇA



O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região, que abrange o Pará e Amapá, começa no dia 10 de março uma nova ação itinerante. Desta vez, serão visitadas cinco cidades do Pará: Chaves, Afuá, Nova Ipixuna, Santo Antônio do Tauá e Vila Taboca, próximo de São Félix do Xingu. Na segunda quinzena de março, a Itinerância segue por Santarém, Belterra, Monte Alegre, Alenquer e Goianésia do Pará. No Amapá, será visitado o arquipélago do Bailique. Além da Justiça do Trabalho, essas ações incluem órgãos como o Instituto Nacional de Seguro Social, Caixa, e prefeituras locais. Entre os serviços oferecidos estão reclamações trabalhistas, consultas a aposentadorias, benefícios, seguro desemprego, carteira de trabalho digital, férias e 13º salário, entre outros.

CIDADANIA

A ideia da Justiça itinerante é garantir que a população ribeirinha seja atendida sem necessidade de se deslocar para as cidades.

GOVERNO

TRIANGULAÇÃO ESTRATÉGICA

Depois de um diagnóstico detalhado, produzido pelo gabinete do senador Beto Faro (PT) e apresentado ao presidente Luís Inácio Lula sobre a escalada dos preços dos alimentos e as possíveis soluções para superar a crise, uma movimentação nos bastidores chamou a atenção. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ligou pessoalmente para a equipe do parlamentar com um recado claro: a ordem de Lula era agir. A triangulação evidencia a preocupação do alto escalão do governo com o impacto da inflação na popularidade do presidente e reforça que a pauta econômica segue como prioridade máxima no Planalto.

CULTURA

PRAZO

Foi prorrogado o prazo de inscrição para o Edital de Fomento à Criação de Projetos Culturais, que objetiva a seleção de projetos com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O novo prazo será encerrado no dia 10 de março. Para se inscrever, o proponente deve estar cadastrado no Mapa Cultural do Pará. Serão contemplados projetos que envolvam criação de obras, produtos ou serviços culturais, como apresentações, exposições, espetáculos, performance, intervenções artísticas, mostras e residências artísticas, visando ampliar o alcance das produções culturais.

CONTAS

COMEMORAÇÃO

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará comemora, hoje, 42 anos de existência. A Corte de Contas, que fiscaliza e monitora as políticas públicas nos 144 municípios, tem recebido reconhecimento nacional pela agilidade no julgamento das prestações de contas de prefeituras e câmaras de vereadores. Agora em fevereiro, os conselheiros já julgaram as contas de 2024, logo após o encerramento do exercício financeiro daquele ano. Ainda em fevereiro, evitou a aplicação indevida de mais de R$ 230 milhões pelas gestões municipais paraenses - evitando o desperdício do dinheiro público e garantindo que a população possa ter melhores serviços com a aplicação correta dos recursos municipais.

Em poucas linhas

➤ O governo do Pará decretou ponto facultativo nos órgãos da administração pública direta e indireta na segunda-feira, 3, terça-feira, 4, e quarta-feira, 5, até às 12h. Servidores das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, cultura (parques, museus e teatros) e turismo (espaços de visitação) trabalharão em regime de escalas, para manter os serviços.

➤ O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) lançou consulta pública para definir as Metas Nacionais do Poder Judiciário no ano de 2026. A ideia é ampliar a participação da sociedade e garantir que as ações do Judiciário estejam alinhadas às expectativas da população. As sugestões recebidas serão analisadas pelo TRE do Pará e encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça, que vai consolidar as propostas e definir as Metas Nacionais do Poder Judiciário para 2026. Para participar, basta acessar, até o próximo dia 7 de março, o formulário online disponível no site do tribunal.

➤ O Ministério Público do Pará está emitindo, em vários municípios, recomendação aos proprietários de clubes, boates, bares e outros estabelecimentos que realizarão eventos carnavalescos, para que fiquem atentos às regras para ingressos de crianças e adolescentes nesses espaços. Entre as principais exigências está a de que crianças e adolescentes estejam acompanhados por adultos responsáveis. A apresentação de documentos de identidade é obrigatória. Outro ponto de atenção é a venda e consumo de bebidas alcoólicas proibidas para esse público.

➤ O Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” funcionará das 6h às 17h durante o Carnaval. Excepcionalmente, a manutenção semanal, que ocorre sempre às terças-feiras, foi transferida para quinta-feira, 6, para que o espaço possa receber visitantes ao longo da folia.