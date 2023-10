R70: 'Viva a Liberdade', diz Javier Milei, candidato à Presidência da Argentina, a Eduardo Bolsonaro

Vida longa

A expectativa de vida dos brasileiros passou de 53 anos para 74 anos, conforme o Banco Mundial e a ONU.



Desoneração

Comissão do Senado vota amanhã projeto que prorroga até 2027 a desoneração da folha dos 17 setores que mais empregam no país.

(J.Bosco)

"Viva a Liberdade.”

Javier Milei, candidato à Presidência da Argentina, enviou mensagem de vídeo ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Brasileiro agradeceu em seu perfil no X (antigo Twitter): “Viva Mar del Plata, viva a liberdade”.

ELEIÇÕES

BASE

Em meio a boatos de que a base do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), estaria rachada, o PCdoB, um dos partidos que compõem a aliança, vai realizar congresso municipal. Na semana passada, a legenda reafirmou que vai se manter fiel ao gestor e trabalhando para a reeleição. “Não existem sinais de ruptura ou de embarcar na candidatura de outro pré-candidato à prefeitura de Belém”, diz o presidente municipal do partido, Rodrigo Moraes.

DESMENTIDO



A ex-prefeita de Santarém e deputada estadual, Maria do Carmo (PT), desmentiu os boatos de que o PT deixará a aliança com Edmilson para lançar candidatura própria. Hoje, o partido do presidente Lula detém a vice-prefeitura da capital, ocupada por Edilson Moura. O desmentido veio após a divulgação, nas redes sociais, de que o atual titular da Secretaria de Cidadania do Pará, Igor Normando, se filiaria ao PT para disputar a prefeitura da capital concorrendo com Rodrigues. A filiação de Normando ao PT seria capitaneada pelo senador Beto Faro.

PAC

SELEÇÃO



Prefeitos de todo Brasil podem inscrever até 10 de novembro projetos para receberem recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Os editais preveem investimentos de R$ 136 bilhões para as obras e esse volume pode aumentar se por meio de emendas parlamentares.



OPÇÕES



Os prefeitos podem inscrever projetos para a construção de creches e pré-escolas, escolas em tempo integral, compra de ônibus escolares, centros comunitários, além de projetos de arquitetura e engenharia para patrimônio histórico, espaços esportivos comunitários, compra de ambulâncias e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

SECA

PROVIDÊNCIAS



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai editar, nesta semana, medida provisória com determinação de envio de recursos federais para ajuda humanitária e reconstrução da região Norte, castigada pela forte estiagem dos últimos meses. O ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, informou que 55 municípios da região estão em estado de emergência.

PRERROGATIVAS

SUSPENSÃO



O Conselho Federal da OAB e a OAB-PA assinaram petição para requerer que seja determinado o afastamento cautelar do desembargador Georgenor de Sousa Franco Filho, do seu cargo até a decisão da Reclamação Disciplinar, que apura conduta do magistrado, acusado de ferir prerrogativas de uma mulher advogada ao se recusar a adiar julgamento em razão da defensora estar em trabalho de parto.



ARGUMENTO



Ao argumentar contra o adiamento, Georgenor de Sousa Franco Filho, presidente da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) afirmou que “gravidez não é doença, adquire-se por gosto”. A declaração teve grande repercussão em todo Brasil e será alvo de apuração pelo Conselho Nacional de Justiça. Em nota, divulgada no site do Tribunal, o desembargador pediu desculpas pela fala.

MAIS MÉDICOS

CHEGADA



Mais 49 profissionais do programa “Mais Médicos”, do governo federal, vão reforçar a rede municipal de saúde de Belém a partir de quarta-feira, 18. A cerimônia de acolhimento dos novos profissionais da saúde contará com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e será realizada na sala Vicente Sales, na Fundação Cultural de Belém (Funbel).



COBERTURA



Os médicos vão atuar em 35 unidades da capital paraense e dos distritos de Belém, além de compor as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), ajudando a aumentar a cobertura da Atenção Primária em Belém. Essa é a segunda leva de médicos do programa que passam a atuar na rede de saúde da capital. Os primeiros 50 médicos foram convocados em julho deste ano.

Em Poucas Linhas

► Batido o martelo. A COP 30 que terá Belém como sede será aberta no dia 10 de novembro de 2025, e terá onze dias de duração, se encerrando no dia 21 do mesmo mês.

► A Universidade Federal do Pará UFPA) ganhou um Centro de Computação Distribuída de Alto Desempenho. O prédio foi construído com recursos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O local vai reunir laboratórios de pesquisa de diferentes áreas de conhecimento que demandam o uso de equipamentos de alto desempenho, como o supercomputador “Apolo 2000”, comprado pela universidade em 2021.



► Estudantes da rede estadual dos municípios de Tucuruí, Itupiranga e Nova Ipixuna foram destaques na Olimpíada Brasileira de Biotecnologia 2023 (OBBiotec). Durante a competição, dez estudantes paraenses foram consagrados com medalhas de Futuro Cientista e certificados de Honra ao Mérito. A OBBiotec é organizada pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em colaboração com outras universidades e instituições de pesquisa, e conta com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).



► O eclipse anular do último sábado provocou uma corrida às casas de materiais de construção. Muita gente foi em busca das lentes com filtro nº 14, usadas em capacetes de soldador, recomendadas pelos oftalmologistas para quem desejava ver o fenômeno. Em vários estabelecimentos houve filas e o estoque se esgotou logo nas primeiras horas da manhã.



► Com chegada a Belém prevista para esta sexta-feira, dia 20, às 10h, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle marcaram visita à Basílica Santuário de Nazaré, no início da tarde, logo após o almoço.