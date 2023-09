R70: 'Vi um Brasil nem sempre agradável de ser visto', afirma a Ministra Rosa Weber

Novo presidente do STF

Luís Roberto Barroso toma posse hoje, em cerimônia com 1,2 mil convidados e a apresentação da cantora Maria Bethânia.



Sem horário de verão

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), descartou, nesta quarta-feira (27), a adoção da medida em 2023.

Rosa Weber (J. Bosco)

"Vi um Brasil nem sempre agradável de ser visto, mas que tem que ser conhecido para que possa ser transformado.”

Ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), que se emocionou, ontem, em sua última sessão na Corte.

TURISMO

PREVISÃO



O Estado do Pará deve fechar 2023 recebendo mais de um milhão de turistas, sendo 990 mil brasileiros e 54 mil estrangeiros, um aumento de 10% no volume de visitantes nacionais e de 39,9% do volume de turistas de outros países em relação ao ano passado. Em termos de receita, a meta do turismo paraense é que sejam gerados até dezembro R$ 750 milhões, variação positiva de 13,3% da receita em reais. Os dados foram divulgados ontem, Dia Mundial do Turismo, pela Secretaria de Turismo, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

LEI SECA

BALANÇO



A cada hora, oito motoristas são flagrados dirigindo sob a influência de bebidas alcoólicas ou substâncias psicoativas. A informação consta de estudo inédito realizado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que mostrou que, desde a implantação da Lei Seca, que completou 15 anos em 2023, o país registrou mais de um milhão de infrações de trânsito relacionadas a esse comportamento perigoso. No Pará, levantamento feito pelo Detran mostra que em 2022 o Estado registrou redução de 65% de acidentes com vítimas nas PAs, se comparado ao ano anterior.

ALUNOS

INDENIZAÇÃO



Ex-alunos da Faculdade de Educação e Tecnologia da Região Missioneira (Fetremis) no Pará poderão requerer indenização por danos materiais em valor equivalente a todos os gastos na contratação do curso irregular, incluindo mensalidades e taxas de matrícula, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3 mil. A decisão foi da 1ª Vara Federal Cível e Criminal de Santarém e atendeu ao pedido do Ministério Público Federal (MPF).



MEC



A instituição de ensino, sua mantenedora e a empresa Educa-Ação foram condenadas por ofertarem, em parceria, cursos de graduação e pós-graduação sem o prévio credenciamento pelo Ministério da Educação (MEC).

CRIANÇA

BUSCA



Moradores de Anajás, no arquipélago do Marajó, fizeram ontem manifestação pedindo mais rigor e pressa nas investigações sobre o desaparecimento de Elisa Ladeira Rodrigues, de apenas dois anos. O principal suspeito de envolvimento no caso, Renan Braga, foi encontrado morto numa cela da Central de Triagem da Marambaia.



SOLIDARIEDADE



Elisa desapareceu em 16 de setembro, quando brincava com outras crianças numa trilha de mata perto da casa dela, na Vila Carmelo, comunidade do Zinco, no Alto Rio Anajás, na zona rural da cidade. O caso tem gerado comoção na cidade. Dezenas de voluntários estão na área auxiliando nas buscas.

PREFEITURA

MUDANÇA



O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, anunciou mudanças na equipe de comunicação do município. A jornalista Keyla Negrão deixou a Coordenadoria de Comunicação. Deve ser substituída pela adjunta, a jornalista Marta Brasil. As informações são de que o publicitário Glauco Lima vai reforçar a equipe que ficará com a missão de melhorar a imagem da atual gestão. Vai ter muito trabalho.

FISCO

CONCURSO



Durante audiência com o Sindicato dos Servidores no Fisco Estadual, o secretário da Fazenda, René Sousa Júnior, anunciou que vai demandar a realização de concurso público para auditores e fiscais em 2024. Segundo o Sindifisco, a Lei Orgânica da Administração Tributária do Pará prevê que o Estado tenha 600 auditores e 600 fiscais. Atualmente, mais de 40% desses cargos estariam vagos.

EM POUCAS LINHAS

► O professor Renato Francês, da Faculdade de Ciência da Computação, da Universidade Federal do Pará (UFPA), foi o único docente brasileiro convidado pelo Itamaraty a participar da “Quarta Edição da Semana de Inovação Brasil e Suécia”, que ocorrerá em Estocolmo, em novembro.



► No corredor da avenida Almirante Barroso duas faixas reivindicam o pagamento do piso salarial aos profissionais da enfermagem.



► Dois atletas paraenses foram convocados para fazer parte do grupo que vai representar o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago (Chile), entre os dias 17 e 26 de novembro. Eles são Moacir Fernando Matos, de Tucuruí, que joga futebol, e a judoca Larissa Oliveira da Silva, de Belém.



► O público de Belém vai conhecer as novas cultivares de feijão-caupi, o tradicional feijão da colônia, lançadas este ano pela Embrapa. Com grãos marrons, pretos, brancos e do tipo “manteiguinha”, as variedades serão apresentadas em um Dia de Campo, na próxima segunda-feira (2), na sede da instituição, a parceiros institucionais e convidados. O Pará produziu 21 mil toneladas de feijão, em 2022. Desse total, 19 mil toneladas são de grãos de feijão-caupi, de acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).



► As Usinas da Paz estão promovendo durante a semana, nas comunidades do Bengui, Cabanagem e Terra Firme, oficina de reaproveitamento de resíduos para produção de sabão. A proposta é apontar o uso mais sustentável para o óleo de cozinha que seria descartado, de forma incorreta, no meio ambiente.



► Uma portaria publicada pelo governo federal nesta quinta-feira (28) autorizou a realização de mais um concurso público com 520 vagas. Os cargos estão disponíveis para quatro ministérios: Gestão, Planejamento, Desenvolvimento e Povos Indígenas. O edital deve ser publicado em até seis meses.