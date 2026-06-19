R70: 'Verdades virão', diz Davi Alcolumbre sobre ataques contra Jacques Wagner

Lançado ontem

Programa de atenção domiciliar amplia cuidado a idosos no País. Municípios poderão ter incremento de até R$ 10 mil por equipe.



Vítima humilhada

STF anula absolvição de homem acusado de estuprar Mari Ferrer e processo terá de ser reiniciado.

TUBERCULOSE

ACOMPANHAMENTO

A Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos de Belém – Defesa da Saúde do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) instaurou Procedimento Administrativo para acompanhar as políticas públicas para o enfrentamento da tuberculose resistente no Estado. A medida foi tomada pela promotora de justiça Elaine Carvalho Castelo Branco.

FALTOSOS

A decisão do Ministério Público do Estado do Pará foi motivada por informações encaminhadas pela Referência Estadual de Tuberculose da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), vinculada ao Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), sobre um paciente diagnosticado com tuberculose multirresistente que apresenta histórico de interrupção do tratamento. O procedimento tem como objetivo acompanhar as estratégias adotadas pelos órgãos públicos para fortalecer a adesão ao tratamento, prevenir o abandono terapêutico, além de realizar a busca ativa de pacientes faltosos.

PLACAS

CLONES

Apenas nos meses de maio e junho deste ano, o sistema de videomonitoramento do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) identificou 292 veículos circulando com placas frias nas rodovias estaduais do Pará. Os flagrantes são da Central de Operações Viárias – Sentinela, câmeras inteligentes usadas para detectar irregularidades e emitir alertas em tempo real às forças de segurança e equipes de fiscalização. Atualmente, o Detran conta com 178 equipamentos de videomonitoramento distribuídos pelo Estado. O órgão orienta proprietários que suspeitam de clonagem de placas a registrar boletim de ocorrência e procurem uma unidade do Detran para abertura de processo administrativo e análise técnica do caso.

ESPORTE

MUDANÇA

A prefeitura de Belém promoveu mais uma mudança no primeiro escalão da administração municipal. O vereador licenciado André Martha assumiu o comando da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), substituindo Michell Durans. Nos bastidores, a mudança é vista como parte da articulação política do Executivo junto à Câmara Municipal de Belém (CMB), fortalecendo a participação de aliados em áreas consideradas estratégicas.



RECONFIGURAÇÃO



A chegada de André Martha à Semel também abre espaço para mudanças na composição do Legislativo municipal com a convocação do suplente Miguel Rodrigues (PSD) para ocupar a vaga deixada pelo parlamentar.

XINGU

CRÉDITO



Altamira sedia, hoje, a programação da etapa do Xingu relativa ao projeto Jornada Sociocultural 50+50 da Transamazônica e rodovia BR-163. O evento contará com a presença da ministra do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiaveli. Viabilizado por emenda do deputado federal Airton Faleiro, o ato principal terá a assinatura de contratos de crédito habitacional e regularização fundiária para agricultores do Xingu. E durante a programação paralela serão apresentados os resultados culturais da pesquisa realizada nas bacias do Xingu, do Tapajós e do Araguaia Tocantins. O projeto lança em Altamira livros de memórias e plataforma digital com relatos históricos e exibições audiovisuais, entre elas o longa-metragem ‘Insurgência’, da cineasta Erika Bauer.

HEMOPA

AVANÇO



A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) se tornou o primeiro hemocentro do Norte do País a oferecer a eritrocitaférese pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Indicado para pacientes com doenças falciforme, a eritrocitaférese é realizada por meio de equipamento automatizado capaz de retirar parte das hemácias alteradas do paciente e substituí-las por células saudáveis coletadas por doação de sangue.



VANTAGENS



O procedimento reduz complicações clínicas, melhora a oxigenação dos tecidos e diminui a sobrecarga de ferro em comparação às transfusões convencionais.

Em Poucas Linhas

> Começou ontem o festival junino do Hospital Ophir Loyola voltado aos pacientes em tratamento renal. Com encerramento nesta sexta-feira (19), a programação reúne apresentações voluntárias, música e momentos de integração, reforçando a importância da humanização e do acolhimento no ambiente hospitalar.



> Com o tema “Cidadania aqui com você”, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) realizou ação na Aldeia Manga, no município de Oiapoque (AP), A programação reuniu magistrados e servidores em atendimentos gratuitos à população. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Justiça Itinerante e Inclusão Digital da Justiça do Trabalho (PNJIID), e seguirá até o dia 21 nas aldeias Manga e Espírito Santo, localizadas na região de fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa.



> O Museu das Amazônias (MAZ) desembarca hoje (19) no Rio de Janeiro para compartilhar sua experiência na valorização da cultura, da educação e dos saberes amazônicos em uma programação realizada no Museu do Jardim Botânico (MJB). O encontro reúne a chef Adriana Veloso, do restaurante Pescados na Brasa, referência na divulgação da gastronomia amazônica na capital fluminense, e a coordenadora de Programação do MAZ, Gabriele Martins. A conversa abordará temas como cultura, gastronomia, territórios e o protagonismo dos saberes amazônicos na construção de um futuro mais sustentável para a região.



> A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu nesta semana uma carga de 32 toneladas de castanha-do-pará avaliada em R$ 171,6 mil. A apreensão foi feita pela unidade da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, na BR-316, em Cachoeira do Piriá. A mercadoria saiu de Almeirim com destino a Santo Antônio do Tauá e apresentou irregularidades na documentação fiscal.



> O Porto Futuro passou por mudanças no horário de funcionamento. Ficará aberto aos domingos e terças-feiras, de 10h a 22h; às segundas e quintas, de 10h a meia-noite; às quartas, de 10h a 22h; e às sextas e sábados, de 10h a 1h. Às quartas, o Armazém 4, onde fica o Porto Gastronômico, permanecerá fechado, mas o acesso à orla, aos demais equipamentos e ao estacionamento seguirá normalmente.