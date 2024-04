R70: 'Vamos desferir-lhe novos golpes duros'

“Raspadinha”

Após 8 anos, Caixa traz de volta loteria instantânea com prêmios de até R$ 2 mi. Haverá duas versões: impressa e virtual.

Versão atualizada

O Ministério da Saúde confirmou a compra de 12,5 milhões de doses da nova vacina contra a covid-19 da farmacêutica Moderna.

Benjamin Netanyahu (J.Bosco)

"Vamos desferir-lhe novos golpes duros.”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Ele prometeu, ontem, aumentar a “pressão militar” sobre o Hamas “nos próximos dias”.

TERRAS

INDÍGENAS

Um dado da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) chamou a atenção na “I Semana dos Povos Indígenas”, encerrada ontem, 21, em Belém. Segundo a Semas, nos últimos três anos foram suspensos e/ou cancelados 5,7 mil Cadastros Ambientais Rurais (CAR) no Pará de imóveis rurais em áreas indígenas. Deste total, 120 cadastros foram suspensos ou cancelados apenas neste mês de abril. As áreas em questão fazem sobreposição a terras indígenas regularizadas e Unidades de Conservação. Portanto, o cancelamento do CAR reforça as ações contra irregularidades e ilícitos ambientais sobre as terras de povos originários, além de contribuir para a conservação da territorialidade.

LIMITE

Graças ao grande volume de suspensões e cancelamentos, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade garante que não existem mais cadastros rurais ativos em áreas com sobreposição acima de 1% do território, percentual que consiste no limite de tolerância, aceito matematicamente, e que envolve possíveis erros e deslocamentos das bases cartográficas onde ocorrem os cruzamentos de dados das camadas do Sistema do Cadastro Ambiental Rural e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas.

PROGRAMAÇÃO

ENGAJAMENTO

Entre os muitos artistas que estiveram na capital paraense para participar da “I Semana dos Povos Indígenas”, uma das mais animadas foi a atriz Alessandra Negrini. Como os demais colegas, ela falou sobre a programação em suas redes sociais e foi além: gravou vídeo em seus histories chamando para o show de encerramento, na praça Dom Pedro II, que que contou apresentações de Xamã, Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Felipe Cordeiro e Dona Onete.

BALANÇO

SEGURANÇA

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com os órgãos do Sistemas Estadual de Segurança Pública do Pará, divulgou o balanço da “Operação Átria”, realizada em mais de 20 municípios do Estado para enfrentamento dos crimes de violência doméstica e contra as mulheres. No total, 321 agentes de segurança reforçaram a operação, com a utilização de mais de 64 viaturas, estrutura que durante as ações realizou 2,7 mil atendimentos às vítimas, além de 3,3 mil procedimentos policiais, com mais 6,4 mil pessoas alcançadas com palestras educativas e orientações sobre as medidas e atendimento especializado.

REFORÇO

Na parte criminal, a operação resultou em 3,7 mil diligências policiais, com 248 prisões/apreensões e ainda 155 suspeitos conduzidos às delegacias. A operação deu um reforço às ações do Estado do Pará, que já atua diariamente no combate aos crimes contra as mulheres, com a criação de uma rede de atendimento especializado, como a Delegacia Especializada em Feminicídio e Outras Mortes Violentas contra Gênero (Defem); a criação do sistema “Alerta Pará Mulher” e do aplicativo SOS Maria da Penha; e também do Programa Pró-Mulher Pará, que somente este ano já realizou mais de 1,5 mil atendimentos.

SAÚDE

FAMÍLIA

Uma das propostas aprovadas no I Seminário do Fórum de Residências de Medicina de Família e Comunidade (MFC), ocorrido no último sábado, é a realização mensal de encontros semelhantes, com o objetivo de promover capacitações conjuntas aos médicos que estão fazendo residência em Medicina de Família e Comunidade. O primeiro encontro, realizado no auditório da escola do Sistema Único de Saúde (SUS), no prédio de medicina da Universidade Federal do Pará (UFPA), teve como tema a importância dos cuidados paliativos, que é o campo de atuação do médico de saúde da família.

ENCONTROS

Os próximos encontros serão realizados de forma conjunta, já que, além da Universidade Federal do Pará, a Universidade do Estado do Pará (Uepa), o Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz) e o Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa) mantêm programas de residência em Medicina de Família e Comunidade (MFC). Também deve participar a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), responsável direta pelos atendimentos do “Programa Família Mais Saudável”.

Em Poucas Linhas

► O filho do escritor Walcyr Monteiro, Átila Monteiro, anunciou sua pré-candidatura a vereador nas eleições deste ano. Atualmente, ele ocupa a vice-presidência do Podemos Belém. A legenda é liderada pelo senador Zequinha Marinho.

► Pela primeira vez o município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, teve representação no evento federal ocorrido ontem, em Natal, para prestigiar os 120 melhores alunos do Brasil em Matemática. Os três estudantes da rede municipal de Marituba foram medalhistas de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), em 2023. Além deles, uma estudante do Colégio Rego Barros completou o grupo de representantes do Pará.

► O Ecoparque Natura realiza evento amanhã para comemorar os dez anos de implantação do complexo de 172 hectares, que é peça-chave da atuação da empresa na Amazônia. A implantação foi uma estratégia para gerar progresso econômico local e impulsionar a vocação da região para a bioeconomia. O local hoje se relaciona com 10 mil famílias agroextrativistas e ocupa 600 colaboradores diretos e indiretos, com 100% de mão de obra paraense, incluindo a alta liderança da fábrica.

► A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad) e sob coordenação da Universidade Livre da Amazônia (Ulam), dará início hoje às aulas dos cursos de qualificação oferecidos, gratuitamente, a feirantes e empreendedores do Mercado de São Brás

► O Instituto Federal do Pará (IFPA) ministrará cinco cursos para os profissionais e seus dependentes.

► O prefeito Edmilson Rodrigues retorna hoje de Joinville, Santa Catarina, onde estava desde a última quinta-feira (18) acompanhando o quadro de saúde do filho Arthur Rodrigues, que, infelizmente, faleceu na manhã de sábado, vítima de um AVC. O jovem foi cremado ontem. As cinzas serão levadas para cidade dos avós maternos, no interior do Pará. Políticos e muitos amigos enviaram mensagens de solidariedade ao prefeito e família.