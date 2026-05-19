R70: 'Vai jogar se merecer', diz Ancelotti sobre Neymar

Mapa da Violência de Gênero

Violência sexual atinge 64 meninas por dia no País. Negras até 17 anos seguem como as principais vítimas.

Aposentados e pensionistas

INSS envia alerta no WhatsApp para prova de vida. Notificação vale só para quem não foi localizado no sistema.

FACHIN

MARAJÓ

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, confirmou presença na sexta-feira (22), no arquipélago do Marajó, para o evento de encerramento do Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal. A ação, coordenada pelo CNJ em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) e outras 50 instituições, está levando nesta semana aos moradores dos municípios de Breves, Portel e Melgaço serviços gratuitos, como atendimentos previdenciários, ambientais, fundiários, da infância e juventude e emissão de documentação.

INCLUSÃO

Na área trabalhista, o TRT8 fará a tomada de reclamações trabalhistas, esclarecimentos sobre direitos sociais, audiências de conciliação e também consultas processuais. Outra ação prevista é na área da inclusão digital. O tribunal vai viabilizar o acesso de pessoas às plataformas digitais. O objetivo da ação é ampliar o acesso de trabalhadores da região à Justiça, já que muitas vezes eles não conseguem chegar até uma Vara do Trabalho ou utilizar os serviços digitais disponíveis. Além dos atendimentos, os juízes vão intermediar acordos de conciliação e proferir decisões judiciais. A ação envolve ainda o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

CANETA

JUSTIÇA

Uma paciente paraense obteve na Justiça o direito a receber do poder público a caneta emagrecedora. A decisão, da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, foi tomada em ação movida pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA), que argumentou que a mulher de 61 anos convive com várias comorbidades em razão da obesidade grau três, o estágio mais grave da doença. Na decisão, a Justiça considerou a urgência do caso e alertou para o risco de agravamento da saúde da paciente diante da demora no acesso ao tratamento.

TECNOLOGIA

PRÊMIO

Fica aberta até a sexta-feira (22), via internet, a votação para o 13º Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. Entre os projetos em disputa estão os Dicionários Multimídia de Línguas Indígenas, coordenado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). A votação popular é a segunda das três etapas do processo a ser concluído no dia 29 de maio, quando serão conhecidos e condecorados até sete vencedores, durante cerimônia em Brasília (DF). Os contemplados receberão premiação de R$ 200 mil para investir no desenvolvimento e aplicação de suas tecnologias.

COMBUSTÍVEL

SUBSÍDIO

Em reunião conjunta extraordinária realizada de forma remota, as comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Constituição, Justiça e Redação Final da Assembleia Legislativa do Estado (Alepa) aprovaram o projeto de adesão do Pará ao Regime Emergencial de Abastecimento Interno de Combustíveis, proposto pelo governo federal. De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, René Sousa Júnior, a medida é necessária porque o Brasil ainda depende da importação de 20% do óleo diesel consumido. A Medida Provisória (MP) 1349 foi editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para conter os impactos da forte instabilidade nos preços internacionais do petróleo, impulsionada pelos conflitos geopolíticos no Oriente Médio. A MP cria uma cooperação federativa que prevê subvenção econômica de até R$ 1,20 por litro para importadores e distribuidores habilitados.

HELDER

SURPRESA

A governadora Hana Ghassan organizou, ontem, festa surpresa para comemorar os 47 anos do ex-governador Helder Barbalho. O evento reuniu nomes de peso da política paraense. A celebração foi realizada no escritório político da deputada federal Renilce Nicodemos, espaço cedido para um alinhamento da pré-candidatura de Helder ao Senado. Entre os presentes: Luiziel Guedes, chefe da Casa Civil; Carlos Kayath, chefe de gabinete do Governo; o senador Beto Faro e seu primeiro suplente, Josenir Nascimento; além de Daniela Barbalho, conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) e esposa de Helder.

DEFENSORIA

PREMIAÇÃO

A DPE-PA recebeu menção honrosa no Prêmio Defensoria em Todos os Cantos, promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o projeto “Justiça socioambiental e climática: proteção dos territórios tradicionais”. A cerimônia de entrega do prêmio será hoje (19), em Brasília (DF).

Em Poucas Linhas

► A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) anunciou que dará início no dia 27 ao pagamento dos servidores públicos do Estado. Como de praxe, o cronograma será iniciado com o pagamento de inativos militares, pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e das pensões especiais vinculadas à Seplad. O cronograma se encerra no dia 29 com o pagamento dos servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

► A atleta de jiu-jitsu Kauanny Freitas, de 12 anos, conquistou medalha de ouro na Copa Menezes de Jiu-Jitsu, realizada em Belém pela Federação de Jiu-Jitsu do Pará (FJJP). Representando o centro de treinamento Cezar Top Team, a jovem se destacou na categoria infanto-juvenil. Kauanny contou com o apoio do Hospital Modelo de Ananindeua.

► O Hospital Jean Bitar realizará hoje (19), das 9h às 16h, sua primeira campanha de doação de sangue de 2026, em parceria com a Fundação Hemopa. A ação integra a programação do II Simpósio do Hospital Jean Bitar e ocorrerá na unidade móvel do Hemopa, estacionada em frente ao hospital, no bairro do Umarizal, em Belém. Com o tema “Sua Doação é Gol da Vida”, em referência à Copa do Mundo, a campanha busca reforçar os estoques de sangue da rede hospitalar do Pará. A expectativa é arrecadar 120 bolsas de sangue. Segundo o hospital, somente em 2025 as campanhas realizadas pela unidade beneficiaram mais de 1.600 pacientes internados.