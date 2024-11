R70: 'Uma situação injusta', afirma Dorival Jr. sobre Bola de Ouro

Impostômetro

Os brasileiros já pagaram R$ 3 trilhões em impostos este ano. O montante foi alcançado na manhã de ontem, às 8h50.

Comportamento

O Pix superou o cartão de crédito e se tornou o método de pagamento mais utilizado pelos consumidores no e-commerce.

Dorival Jr (J. Bosco)

"Uma situação injusta.”

Dorival Jr., técnico da seleção brasileira, criticou o resultado da Bola de Ouro, que elegeu o espanhol Rodri como o melhor jogador da última temporada. Para o treinador canarinho, o prêmio deveria ter sido entregue a Vinicius Júnior.

TRANSIÇÃO

REPUBLICANA



Tem sido muito elogiada a forma republicana como o atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), e o prefeito eleito Igor Normando (MDB) deram início ao processo de transição. No primeiro encontro entre eles, o clima foi amistoso. Em vídeo publicado nas redes sociais, Edmilson prometeu facilitar o repasse de informações para a nova gestão. Ontem, confirmando informação já publicada pela coluna, o titular da Secretaria Municipal de Controle, Integridade e Transparência, Marcos José Pereira Damasceno, foi anunciado como chefe da equipe de transição. O grupo terá também a participação de outros secretários, entre eles João Claudio Arroyo, da Coordenação Geral do Planejamento e Gestão, e Pedro Ribeiro Anaisse, secretário municipal de Saúde.

CLIMA

JOVENS



A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) fechou parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para a realização da 1ª Conferência Internacional Infantojuvenil sobre Educação e Mudança do Clima. O objetivo é aumentar o engajamento dos jovens nas questões ambientais e garantir participação ativa deles na COP 30, que ocorrerá em novembro de 2025, em Belém. Segundo o representante do Unicef no Brasil, Youssouf Ould Abdel-Jelil, as ações em prol da educação, e também aquelas pensadas para alavancar o debate sobre mudanças climáticas entre os estudantes, estão sendo trabalhadas e o Fundo está pronto para a Conferência.

PESQUISA

EDITAL



Estão disponíveis no site da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) seis chamadas internacionais para apoiar projetos de cooperação entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros em ciência, tecnologia e inovação.



COOPERAÇÃO



As oportunidades, abertas em parceria com o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa (Confap), têm como foco pós-doutorados em universidades europeias de renome. Os seis editais disponíveis são para financiamento de pesquisas de cooperação conjunta a serem desenvolvidas entre pesquisadores das Instituições de Ensino Superior e Pesquisa, públicas ou privadas (sem fins lucrativos), instituições científicas, Instituições de Tecnologia e Inovação do Estado do Pará e pesquisadores e/ou grupos de pesquisa de outros países na Europa.

MINERADORAS

PARCERIA



O Fundo de Sustentabilidade Hydro (FSH) e o Instituto Tecnológico Vale - Desenvolvimento Sustentável (ITV) firmam parceria para o desenvolvimento de pesquisas e implementação de ações de conservação em Paragominas (PA), onde a Mineração Paragominas faz a extração de bauxita. Serão investidos R$ 6,5 milhões em ações de conservação da biodiversidade. O ITV, instituição sem fins lucrativos mantido pela Vale e que atua como centro de pesquisa multidisciplinar, conduzirá pesquisas e desenvolverá indicadores específicos para avaliar os impactos da atividade na biodiversidade da região amazônica.



MAPEAMENTO



A iniciativa inclui o mapeamento de perdas e ganhos, desenvolvimento de protocolos de monitoramento da fauna e flora e criação de estratégias de recuperação e compensação ambiental. A meta é identificar as melhores métricas para medir o desempenho em biodiversidade em sites de mineração nesse bioma.

APOSENTADOS

PROVA DE VIDA



Começou ontem o prazo para que aposentados e pensionistas da Prefeitura de Belém e da Câmara Municipal, nascidos no mês de novembro, façam a prova de vida. O prazo vai até 30 de dezembro e quem não fizer poderá ter o pagamento bloqueado. Até 30 de dezembro será possível fazer a prova de vida por meio do aplicativo Meu RPPS. Após essa data, o beneficiário terá que realizar o procedimento presencialmente na sede da BelémPrev.



PRAZO



Já os aposentados e pensionistas que nasceram no mês de outubro e que, por qualquer razão, ainda não realizaram a prova de vida devem concluir o procedimento até o dia 30 deste mês, tanto pelo aplicativo, como presencialmente.

Em Poucas Linhas

► O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) anunciou um novo período de defeso na Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas, a partir de 15 de novembro de 2024, e que se estenderá até 15 de março de 2025. O período do defeso visa garantir a reprodução dos peixes e vai proteger as seguintes espécies: pirapitinga, curimatã, mapará, aracu, pacu, jatuarana, fura calça e branquinha.



► A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) recebeu, esta semana, a equipe do Projeto Diagnóstico de Chagas Oral, da Fundação Oswaldo Cruz, para uma série de reuniões e oficinas para a capacitação de profissionais de saúde no Pará que atuarão no projeto. O estudo, financiado pela Fundação Fiocruz, tem a missão de melhorar o diagnóstico da doença de Chagas na região Norte do Brasil. O foco está no uso do diagnóstico molecular para identificar o DNA do Trypanosoma cruzi (parasita que causa a doença), facilitando o transporte de amostras, aumentando a precisão dos diagnósticos e prevenindo a progressão para a fase crônica da doença.



► Nesta semana, o Pará recebeu um grupo de 15 produtores rurais do Mato Grosso do Sul, participantes do projeto Prospera/MS, para um intercâmbio relacionado à valorização da agricultura familiar e às práticas sustentáveis da Rota Turística Amazônia Atlântica. O roteiro do intercâmbio no Pará incluiu visitas a propriedades e pontos turísticos relevantes nas cidades de Bragança e Augusto Corrêa, com destaque para a Fazenda Bacuri, o Observatório do Sacaca e o Sítio Raiz.



► Desencadeada nesta semana para combater o armazenamento e compartilhamento de material de exploração sexual infantil, a operação “Lobo Mau”, da Polícia Federal, que teve alvos no Pará, contou com auxílio da Agência de Investigação Interna (Homeland Security Investigations – HSI) e da Embaixada dos Estados Unidos, com foco no combate à exploração sexual infantil na internet.