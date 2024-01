R70: 'Uma parcela do Judiciário continua adotando medidas que causam espanto no meio político'

Destaque internacional

O azeite brasileiro Sabiá foi eleito pelo segundo ano consecutivo um dos dez melhores do mundo.

Câmeras em fardas

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária aprovou recomendação para uso de câmeras nas fardas de agentes de segurança.

Valdemar Costa Neto (J. Bosco)

"Uma parcela do Judiciário continua adotando medidas que causam espanto e temor no meio político e judicial em geral"

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, ao defender o deputado federal Carlos Jordy (PL), alvo da 24ª fase da operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal para apurar atos golpistas.

OPERAÇÃO

CARLOS JORDY

Diversos políticos da oposição criticaram a operação deflagrada na última quinta-feira (18), por determinação do ministro Alexandre de Moraes, contra o deputado federal Carlos Jordy (PL/RJ), por suspeita de envolvimento em atos antidemocráticos. Integrante da bancada paraense em Brasília, Éder Mauro (PL) manifestou solidariedade ao parlamentar e repúdio à ação, classificada por ele como “vergonhosa e arbitrária”, para “tentar calar mais um oposicionista”. Mauro afirma que Jordy é “mais um parlamentar da direita vítima da perseguição na ditadura do Judiciário”.

ALEATÓRIO

Por outro lado, o ex-deputado federal Arnaldo Jordy, do Pará, usou sua conta no Instagram para informar que estuda impetrar medida judicial questionando a usurpação no uso do seu sobrenome pelo deputado federal Carlos Jordy. Muita gente não sabe, mas Carlos Jordy, que é do Rio de Janeiro, na verdade se chama Carlos Roberto Coelho de Mattos Júnior, como pode ser constatado no site da Câmara dos Deputados. O sobrenome Jordy foi escolhido aleatoriamente pelo parlamentar, que não tem qualquer parentesco com o político paraense.

TRE

PAUTAS

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) retoma as pautas de julgamentos nesta segunda-feira (22), com sessões sendo realizadas de segunda-feira a sexta-feira, até o dia 31 de janeiro. Após esse período, as sessões plenárias devem voltar a ocorrer às terças e quintas-feiras. Na pauta de julgamento da primeira sessão do ano está um embargo de declaração ajuizado por José Luiz Pantoja Moraes, conhecido como Zeca do Barreiro (Avante), que teve o diploma de vereador de Belém cassado pela Corte por descumprimento do percentual de gênero.

TRT

Na Justiça do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) as audiências trabalhistas também serão retomadas presencialmente nesta segunda-feira (22), após o período de férias dos advogados. Depois do recesso, encerrado no dia 8 de janeiro, o TRT voltou às atividades, deu posse e ambientação de nove novos servidores e servidoras aprovados no último concurso e recebeu a desembargadora Selma Lúcia Lopes Leão, eleita pelo Quinto Constitucional e nomeada pelo presidente da República no final de 2023. A sessão extraordinária para ratificação da posse de Selma Leão está marcada para 5 de fevereiro, na sede do Tribunal, em Belém.

IDEA

MISSÃO

O Instituto Criança Vida, instituição sem fins lucrativos que há 23 anos atua na melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, sai de cena a partir do próximo dia 25, mas seguirá seu trabalho como Instituto Dea Maiorana (IDEA). Não se trata, porém, apenas de uma mudança de nome e de marca, mas sim da ampliação da missão da entidade, que também vai priorizar o apoio a projetos e ações que promovam o empoderamento social de mulheres no Pará, em especial das comunidades indígenas, quilombolas e extrativistas, que estimulem o empreendedorismo social, cultural e ambiental em suas localidades.

RECURSOS

Essa ampliação objetiva desenvolver a renda, autonomia e emancipação, aliando a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade a tecnologias sociais e ações que preservem a floresta em pé e, principalmente, olhando para as pessoas.

EVOLUÇÃO

O Criança Vida iniciou as suas ações em 2000 como um projeto e, em 2003, evoluiu para o Instituto Criança Vida. Agora a entidade dá um novo passo, evoluindo para Instituto Dea Maiorana, o qual Rosângela Maiorana, vice-presidente do Grupo Liberal e idealizadora do IDEA, explica que é uma justa homenagem em vida à sua mãe, Lucidéa Maiorana, que ao lado do jornalista Romulo Maiorana ajudou a construir e solidificar o que hoje é o Grupo Liberal. Desde sempre ela foi carinhosamente chamada por todos de Dona Déa, e tem uma vida pautada em garantir o respeito e o bem-estar das pessoas. “Muito antes da responsabilidade social assim ser denominada, esse é um valor que ela passou para nós, os filhos. E há décadas vem sendo realizada pelo Grupo Liberal”, destaca Rosângela.

EM POUCAS LINHAS

► O retorno das atividades do plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) após o recesso de final de ano está programado para o dia 2 de fevereiro. A presença do governador Helder Barbalho é aguardada para a leitura da sua mensagem ao parlamento.

► O otimismo com o minério de ferro pode estar com os dias contados, de acordo com analistas. Durante a semana, após queda acumulada de mais de 10% no ano, a commodity esboçou recuperação, com avanço de 2,48% na Bolsa de Cingapura, a US$ 128,9 a tonelada no contrato para fevereiro, e 0,8% no contrato para maio, na Bolsa de Dalian, da China. O movimento, no entanto, não veio para ficar. De acordo com análise da consultoria Julius Baer, a queda estrutural no consumo do aço é um dos motivos para a redução das projeções mais positivas para os preços do minério de ferro. A consultoria entende que as tendências econômicas mais suaves apresentadas pela China, em especial com os dados divulgados na última quarta-feira, são insuficientes para sustentar a demanda por metais industriais.

► Belém vai receber nos dias 1 e 2 de fevereiro, no Theatro da Paz, “Tempestade”, uma livre adaptação do clássico “A Tempestade”, de William Shakespeare. Assinada por Aluizio Abranches e Fernando São Thiago, a adaptação reconta a história original, trocando o gênero do personagem. Próspero, nesta versão, é Próspera, com atuação de Julia Lemmertz. O elenco traz ainda Ariane Souza, Augusto Trainotti, Luiza Lemmertz e Luiza Loroza.

► Após a avaliação do balanço da última quarta-feira (17), contra o garimpo ilegal no Pará, a Polícia Federal (PF) estimou em cerca de R$ 1,5 milhão o prejuízo causado aos financiadores dos garimpos ilegais alvos da operação, que funcionavam em Parauapebas e Curionópolis.

► Morreu neste sábado (20), aos 84 anos, o empresário e comunicador Antônio Oliveira Jatene, irmão do ex-governador do Pará, Simão Jatene. Antônio estava internado em um hospital particular de Belém. A causa da morte não foi informada.