R70: '[Um] ogro às nossas portas', diz Emmanuel Macron sobre não confiar em Vladimir Putin

Socorro

Autoridades de Hong Kong instalam ninhos artificiais para salvar cacatuas ameaçadas de extinção.

Obesidade

Novo comprimido reduz até 12,2% do peso em três meses. O VK2735 é da mesma classe de Ozempic, Wegovy e Mounjaro.

DESEMBARGO

ESCOLHA

Embora não esteja previsto na pauta, o Pleno do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) fará hoje votação para escolha da lista com três nomes que serão enviados ao governador Helder Barbalho. Desses, um será nomeado novo desembargador, ocupando vaga do Quinto Constitucional, a partir de nomes definidos pela Ordem dos Advogados do Brasil seção Pará (OAB-PA).

SECRETA

Os seis finalistas nessa disputa acirrada são Anete Penna, Patrícia Bahia, Roberta Veiga, Jarbas Vasconcelos, João Paulo Lédo e Hugo Mercês. A escolha se dará durante sessão aberta, mas a votação será fechada atendendo à mudança no Regimento Interno do TJPA proposta pelo presidente da Corte, o desembargador Roberto Moura.

CONSERVAÇÃO

UNIDADES

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta semana, edital de convocação para a realização de uma consulta pública no município de São João de Pirabas, nordeste paraense, para discutir a criação de três novas unidades de conservação da natureza. A audiência está marcada para 30 de setembro. O encontro será aberto à participação da população local, de comunidades tradicionais, da sociedade civil organizada e de representantes do poder público.

ILHA

Duas das unidades propostas terão gestão estadual pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio): uma de Proteção Integral, abrangendo a Ilha Tucundeua, e outra de Uso Sustentável, envolvendo a Ilha Itanarajá e a Praia do Pilão. Já a terceira será de responsabilidade do município, na categoria Bosque Municipal, contemplando a área conhecida como Campo do Sal.

ANTIRRACISMO

CONFERÊNCIA

O historiador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Flávio Gomes fará, hoje, palestra sobre o tema “Racismo Estrutural e Políticas de Igualdade Racial no Brasil”. Gomes pesquisa há décadas a existência de quilombos e mocambos, no Brasil, entre os séculos XVIII e XIX. A fala de Gomes é parte da 5ª Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial, realizada pela Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh).

DELEGADOS

O evento contará com a presença de autoridades e representantes da sociedade civil para discutirem a proposição de políticas públicas. Durante a Conferência serão selecionados 63 delegados que irão participar da reunião nacional, no período entre 15 e 19 setembro, em Brasília (DF).

MEIO AMBIENTE

PRIORIDADES

A comunidade científica da Amazônia entrega hoje ao presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), embaixador André Corrêa do Lago, um documento para a agenda de ação proposta para o evento. O encontro ocorre em Manaus (AM) e reúne mais de 40 instituições da região, incluindo o Museu Goeldi, que atua em dois temas prioritários para a pauta climática: “Gestão Sustentável de Florestas, Oceanos e Biodiversidade” e “Financiamento, Inovação e Governança”.

REDES

DESEMPENHO

O ministro das Cidades, o paraense Jader Filho, foi o segundo colocado no ranking dos auxiliares de Lula com maior crescimento nas redes sociais desde que assumiu a pasta, com alta de 75,03%. Levantamento da Nexus aponta que a titular da pasta da Gestão e da Inovação em Serviços públicos, Esther Dweck, é a atual ministra com maior ganho proporcional no Instagram, com crescimento de 101,76% de seguidores desde janeiro de 2024, Apesar desse maior ganho proporcional, Esther é a ministra com menor número absoluto de seguidores: são 37,7 mil.

GASTRONOMIA

LEGADO

Escrito por Lorena Filgueiras e publicado pela Lettera L Editora, será lançado em 9 de setembro o livro “Memórias de um filho do fogão”. A obra conta a história de Paulo Martins, o chef que apresentou a culinária amazônica ao mundo. O lançamento vai marcar a retomada do Ver-o-Peso da Cozinha Paraense, festival criado por Paulo.

Em Poucas Linhas

► O governo do Pará anunciou que começará no próximo dia 27 o pagamento dos servidores públicos, referente ao mês de agosto. O calendário se inicia com os militares inativos e os pensionistas civis e militares e será concluído no dia 29 com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) da capital e do interior.

► A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) recebe nesta quinta-feira (21) a 7ª reunião do Colegiado de Procuradores-Gerais das Assembleias Legislativas brasileiras. O encontro é realizado pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) e tem apoio do presidente da casa, deputado Francisco Mello, Chicão (MDB). Na pauta do colegiado, a realização da COP 30 em Belém e as ações do Poder Legislativo Estadual para a organização do evento.

► Estão abertas as inscrições ao XI Festival da Canção da Transamazônica (Fecant), que será realizado de 27 a 29 de novembro, em Altamira, na região do Xingu. As inscrições são gratuitas, abertas a todo o Brasil e podem ser realizadas até o próximo dia 12 de setembro somente pelo site do Festival. Neste ano, serão distribuídos mais de R$ 43 mil em prêmios em dinheiro aos primeiros colocados das etapas Kids, Regional e Nacional.

► A Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém realiza, hoje, audiência pública para discutir a criação da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) no Estado do Pará. Durante a audiência serão tiradas dúvidas sobre o funcionamento da unidade criada para sensibilizar a sociedade no que diz respeito à ressocialização de condenados.

► Os três primeiros lugares do II Prêmio Brasil Chocolate do Cacau à Barra foram conquistados por chocolates que utilizaram as amêndoas cultivadas no assentamento Tuerê, no município paraense de Novo Repartimento. O concurso integrou a programação da Feira Brazil Bean to Bar Chocolate Week, evento que promove o chocolate fabricado por chocolateiros que adquirem a barra diretamente dos produtores.