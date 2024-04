R70: 'Um mandato de cinco anos, sem reeleição, está de bom tamanho', diz Simone Tebet

Bilionários

Nova York, nos Estados Unidos, voltou a ser a cidade mais desejada para viver pelos bilionários pela primeira vez em 7 anos.

Demência

Diabetes, poluição e ingestão de álcool são fatores determinantes para a degeneração do cérebro, aponta estudo do Reino Unido.

Simone Tebet (J. Bosco)

“Um mandato de cinco anos, sem reeleição, está de bom tamanho.”

Simone Tebet, ministra do Planejamento, disse ver não apenas a reeleição, mas um mandato “curto” para chefes do Poder Executivo como um “câncer” para o Brasil.

FALTA DE LEITOS

SANTARÉM

O Ministério Público Federal (MPF) enviou manifestação à Justiça para que esta obrigue a prefeitura de Santarém, município localizado no oeste do Pará, a apresentar o cronograma detalhado e atualizado das obras do Hospital Materno-Infantil. Os trabalhos se iniciaram em 2013 e ainda não foram concluídos.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

No documento, o MPF lembra que ingressou com ação civil pública no ano de 2019, cobrando que a prefeitura de Santarém e a União apresentassem o cronograma de retomada das obras e o plano de recuperação e proteção da estrutura “já existente, em evidente deterioração decorrente das intempéries”.

SEM AVANÇO

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), há dois anos não há qualquer avanço na construção da unidade de saúde. Em 2022, a prefeitura informou que a obra estava 72,75% concluída. Nos últimos dias, profissionais de saúde do município vêm denunciando o aumento das mortes materno-infantis devido à falta de leitos para gestantes de risco e de UTI neonatais.

MARABÁ

Em Marabá, sudeste do Estado, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) ingressou com ação civil pública cobrando melhorias no atendimento pediátrico e a construção de um novo hospital destinado a bebês e crianças do município. Na ação, o MPPA informa que a decisão de ir à Justiça foi tomada após a condução de procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar “políticas públicas visando a regularização dos leitos de pediatria do Hospital Municipal de Marabá (HMM), considerando denúncias encaminhadas pelo Conselho Municipal de Saúde”.

MARGEM

PESQUISA

Pesquisadores da Petrobras, do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e de dez universidades de Estados que compõem a região geográfica da Margem Equatorial realizarão uma expedição científica na área. Eles ficarão cerca de um mês a bordo do Navio de Pesquisa Hidroceanográfico (NPqHo) “Vital de Oliveira”, operado pela Marinha do Brasil. São 28 cientistas, mais a tripulação do navio, totalizando 130 pessoas a bordo.

EXPLORAÇÃO

O objetivo é aprofundar estudos sobre a geologia marinha na região da foz do rio Amazonas, no Amapá. A Margem Equatorial se estende do Rio Grande do Norte ao Amapá e é considerada a nova e mais promissora fronteira exploratória em águas profundas do Brasil.

EXPORTAÇÕES

ESFORÇO

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e o Sindicato da Carne e Derivados do Estado do Pará (Sindicarne) emitiram um comunicado conjunto elogiando e agradecendo a atuação decisiva do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) em agilizar, internamente, a certificação de exportação de produtos de origem animal. A Fiepa e o Sindicarne destacam o esforço pessoal do secretário de comércio e relações internacionais do Mapa, Roberto Pessoa, e do ministro da pasta, Carlos Fávaro, que por meio da portaria 667, do último dia 26, determinaram ao próprio Mapa o prazo máximo de dois dias para a expedição da certificação. A portaria foi emitida em razão da “operação padrão” - uma espécie de greve silenciosa - que vem sendo feita nos últimos dias pelos auditores fiscais federais agropecuários, com base na instrução normativa anterior, que preconizava até cinco dias para que eles emitissem os certificados sanitários internacionais.

GREVE

Na “operação padrão”, em protesto por mudanças nas condições de trabalho, os fiscais estavam seguindo a instrução ao pé da letra, quando o mais apropriado para as exportações é emitir a certificação na hora, junto com a nota fiscal, pois assim os contêineres chegam aos portos com toda documentação necessária para o desembaraço aduaneiro. Com a operação, nos últimos dias foram registrados altos índices de perdas para o Estado do Pará, pois os contêineres estavam ficando parados nos portos, diminuindo os embarques, impondo freio à produção e gerando prejuízos com os custos extras.

Em Poucas Linhas

► O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, se reuniu na semana passada com o especialista da Divisão de Água e Saneamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para tratar do cronograma das obras de macrodrenagem, urbanização e duplicação da avenida Bernardo Sayão. No encontro, Rodrigues informou que a duplicação da avenida Bernardo Sayão está no trecho da Mundurucus até a Caripunas. O investimento é de R$ 63 milhões nesta fase da obra, que tem como objetivo abrir um corredor da Cidade Velha até a Universidade Federal do Pará (UFPA).

► A Caixa Econômica Federal anunciou que terão início hoje, por Muaná, os atendimentos de abril da Agência-Barco Ilha de Marajó. A unidade atende os moradores da região marajoara, onde não há unidades físicas do banco. Os próximos municípios atendidos serão Limoeiro do Ajuru, Curralinho, Gurupá, Afuá, Anajás, Bagre, Oeiras do Pará, São Sebastião da Boa Vista e Soure.

► O feriadão de chuva resultou na redução da demanda por viagens para Mosqueiro e Cotijuba. Na Sexta-feira Santa, 29, foram realizadas 30 viagens, das 5h às 21h, com aproximadamente 1.260 passageiros embarcados no terminal da linha Mosqueiro-São Brás. Já Cotijuba foi atendida por embarcação com capacidade para transportar 350 pessoas. Na sexta-feira, 29, dia de maior demanda, o navio partiu para a ilha transportando 335 passageiros.

► Atletas paraenses conquistaram medalhas no Campeonato Pan de Jiu-Jitsu 2024, organizado pela “International Brazilian Jiu-Jitsu Federation” (IBJJF). O evento foi realizado em Kissimmee, nos Estados Unidos. A atleta Vitória Gabriella Nogueira dos Reis conquistou título inédito para o Estado, com duas medalhas de ouro. Outro destaque foi Ricardo Filho (conhecido como Zito), de 15 anos. O jovem trouxe para o Pará a medalha de prata na categoria meio-pesado juvenil.