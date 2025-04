R70: 'Um forte abraço em cada um e repito: voltaremos!', diz Jair Bolsonaro após cirurgia

Certame

Estão abertas as inscrições para o concurso da Companhia Nacional de Abastecimento. Salários chegam a R$ 8.140,88.

Dinheiro

O governo federal paga nesta terça-feira (15) o abono salarial do PIS/Pasep 2025

para 4,3 milhões de trabalhadores.

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República (J. Bosco)

"Um forte abraço em cada um e repito: voltaremos!”

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, usou as redes sociais nesta segunda-feira (14) para tranquilizar os seus apoiadores após ser submetido a uma cirurgia no intestino, no domingo (13).

NAVIOS

CONFERÊNCIA

O governo brasileiro confirmou que serão três os navios de cruzeiro contratados para abrigar as delegações da COP 30, em Belém, em novembro. A terceira embarcação será o navio MSC Lirica, com capacidade para 2,6 mil pessoas. Anteriormente já estavam contratados pelo governo dois transatlânticos de luxo para abrigar os participantes: o Costa Diadema e o MSC Seaview. O Costa Diadema é operado pela empresa Costa Crociere e pertence à Carnival Corporation. O MSC Seaview é de propriedade da MSC Cruzeiros.

TERRA

TÍTULOS

O Tribunal de Justiça do Pará vai realizar, de 9 a 13 de junho, a Semana Solo Seguro Favela. Durante a parte acadêmica do evento serão discutidos aspectos jurídicos e sociais da regularização fundiária. No mesmo período serão feitas entregas de títulos de terra em Ananindeua, Canaã dos Carajás, Parauapebas, Curionópolis e Marituba, num total de quatro mil registros.

CHOCOLATE

COMPRA

Pesquisa realizada pela Nexus aponta que 52% dos brasileiros pretendem comprar ovo de Páscoa neste ano e que o gasto médio com chocolate e ovos de Páscoa deve ser de R$ 59 por unidade. Ainda de acordo com o levantamento, cada consumidor vai comprar três produtos. Filhos serão os principais presenteados (61%), seguidos por outros familiares (30%), cônjuge ou namorado (a) (19%), compra para si mesmo (14%), pais (8%) e amigos (1%).

PREÇO

Segundo a pesquisa, o preço alto é o principal motivo para não comprar ovos de Páscoa (36%), mas 26% não vão abrir mão desse item mesmo se estiver muito caro. Em geral, quatro em cada dez brasileiros (43%) afirmam que nunca compram ovos de Páscoa; 37% compram sempre e 19%, às vezes.

CARNE

ORIGEM

O Ministério Público Federal (MPF) marcou para 14 de maio, em Brasília (DF), o evento de divulgação dos resultados do segundo ciclo unificado de auditorias na cadeia econômica da pecuária na Amazônia Legal. Durante o evento serão divulgadas informações que permitam aos consumidores saberem quais são os frigoríficos, em toda a Amazônia brasileira, que estão abertos à análise de suas compras de matéria-prima, para garantir o respeito à legislação socioambiental. O objetivo é que a carne oferecida ao mercado consumidor tenha origem legal.

AÇAÍ

REGULAMENTAÇÃO

Entra em vigor hoje a portaria da prefeitura de Belém que regulariza o horário de comercialização na Feira do Açaí. A medida atende a demanda da Associação da Cadeia Produtiva de Açaí de Belém (ACPAB). A partir de agora, a feira vai funcionar das 19h às 7h. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) do município de Belém, três mil trabalhadores comercializam o fruto, diariamente, na feira anexa ao Ver-o-Peso. A expectativa é que restringindo o horário de venda, a oferta do fruto aumente e o preço caia.

CRIATIVIDADE

ENCONTRO

O Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá será palco do “Dia Mundial da Criatividade” 2025, o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. Com inscrições gratuitas, o evento será realizado nos dias 21, 22 e 23 de abril, com programações simultâneas em mais de 65 cidades brasileiras, incluindo Belém, além de edições internacionais em países da Europa e da Ásia Central.

JOVENS

Com o tema “Gerações Criativas: Transformando Talentos em Impacto”, a edição deste ano celebra a união entre diferentes gerações na criação de soluções inovadoras e transformadoras. O Hackathon reunirá jovens universitários para cocriar soluções tecnológicas e comunicacionais voltadas aos desafios da COP 30, que será sediada em Belém, em novembro deste ano. A proposta é fomentar ideias inovadoras e identificar talentos promissores para futuras acelerações e mentorias, fortalecendo um ecossistema criativo, inclusivo e sustentável.

EM POUCAS LINHAS

► Os imortais da Academia Paraense de Letras escolhem hoje sua nova diretoria. O jornalista Sebastião Godinho, cronista de O Liberal, encabeça uma das chapas, na qual figuram outros três articulistas da casa: Walbert Monteiro, Denis Cavalcante e Linomar Bahia. Na outra chapa, o atual presidente, Ivanildo Alves, busca a reeleição.

► A Organização Social Pará 2000, que administra o Mangal das Garças, Parque do Utinga e Estação das Docas, informou os horários de funcionamento dos complexos turísticos durante o feriadão de Semana Santa e Tiradentes. O Mangal das Garças funcionará de Sexta-Feira Santa (18) até a terça-feira (22), abrindo excepcionalmente na segunda (21), feriado de Tiradentes, e fechando na quarta-feira (23), para manutenção. O Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” funcionará da Sexta-Feira Santa até a segunda-feira, no feriado de Tiradentes, fechando na terça-feira para manutenção. A Estação das Docas funcionará de 10h à 1h na Sexta-Feira Santa e no sábado (19), e de 9h à 1h no domingo (20). O complexo também estará aberto na segunda, de 10h à meia-noite.

► O curso de Terapia Ocupacional da Universidade do Estado do Pará (Uepa) completa 40 anos em abril. Para comemorar está sendo realizada, até 16 de abril, no campus II do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), em Belém, uma programação que inclui mostras histórica, cultural e científica, além de homenagens e conferências. Com mais de 180 alunos ativos em Belém e 36 em Marabá, o curso da Uepa mantém forte atuação em pesquisa, extensão e atendimento à população, com cerca de três mil atendimentos mensais.

► A Defensoria Pública da União (DPU) enviou ontem recomendação à Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) para que a instituição adote processo seletivo especial destinado a pessoas migrantes e refugiados. A reitoria da Ufra tem 15 dias para se manifestar sobre as medidas tomadas.

► A 2ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude de Belém, Ioná Silva de Sousa Nunes, se reuniu ontem com representantes dos conselhos tutelares da capital. Na pauta, ações voltadas para crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social.