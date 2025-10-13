R70: 'Um evento histórico, que alguns não acreditavam', diz Benjamin Netanyahu sobre reféns livres

Saúde

Casos de câncer em jovens adultos de até 50 anos aumentam 284% no SUS entre 2013 e 2024. Alta segue tendência mundial.

Meio ambiente

Lixo cria “rochas de plástico” e ameaça a ilha de Trindade, o ponto mais distante e isolado do Brasil.

CÍRIO

BUSCA

Mais uma vez os paraenses deram exemplo para o mundo. Realizaram um evento que, segundo estimativas oficiais, reuniu mais de 2 milhões de pessoas sem uma ocorrência grave. O Círio de Nazaré mobilizou os fiéis ao longo de quase cinco horas em uma caminhada que emocionou quem esteve presente e quem acompanhou pela TV ou pela Internet, onde, aliás, o Círio ficou entre os assuntos mais procurados nos mecanismos de busca como o Google ao longo da manhã. Os números mostram que a festa atraiu a curiosidade de Norte a Sul do País em uma demonstração de que o Natal dos paraenses há muito ganhou reconhecimento também fora do Estado.

FLORESTA

IMPORTÂNCIA

Pesquisa encomendada pelo Greenpeace Internacional e conduzida pela Opinium e divulgada na pré-COP em Brasília aponta que 86% das pessoas entrevistadas em 17 países em cinco continentes acreditam que a proteção das florestas é fundamental no combate às mudanças climáticas. Os resultados também mostram que 82% das pessoas querem que seus governos tomem mais medidas em relação às florestas para conter o desmatamento.

AÇÕES

O estudo foi realizado entre 5 e 17 de setembro com uma amostra de 17 mil participantes maiores de 18 anos - foram mil respondentes por país, representativos nacionalmente por idade, gênero e região. Os países pesquisados foram Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Colômbia, Dinamarca, França, Alemanha, Indonésia, Quênia, Malásia, Países Baixos, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Os resultados específicos do Brasil evidenciam que 93% dos entrevistados acham que seus governos deveriam fazer mais para combater o desmatamento; 92% acreditam que proteger as florestas é fundamental no combate às mudanças climáticas; e 80% confiam nos povos indígenas mais do que em qualquer outra entidade que proteja as florestas.

EXPECTATIVA

Segundo a pesquisa, os entrevistados querem ver seus governos cada vez mais lidando com a destruição das florestas. Eles acreditam que os resultados mais eficazes podem ser alcançados com a cooperação global por meio de acordos internacionais para acabar com o desmatamento (77%) e com o compromisso com um novo plano de ação para deter a destruição de florestas e outros ecossistemas (75%). Quando se trata de proteção florestal, as populações confiam mais nos povos indígenas e comunidades locais (78%), bem acima dos governos nacionais (49%) ou empresas (42%). Segundo os dados, 75% das pessoas concordam que os povos indígenas devem receber financiamento para proteger as florestas.

POVOS

CÚPULA

A Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi) está presente na Cúpula Mundial dos Povos Indígenas e da Natureza, realizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O evento integra a programação oficial do Congresso Mundial da Natureza da IUCN 2025 e reúne lideranças indígenas de diversos países, além de representantes de governos, instituições multilaterais e organizações voltadas à conservação ambiental

INDÍGENAS

Durante o encontro, foi inaugurado o primeiro Pavilhão dos Povos Indígenas, espaço autogerido que simboliza a vida nos territórios tradicionais e apresenta experiências de conservação, gestão territorial e transmissão de conhecimentos. A secretária de Estado dos Povos Indígenas, Puyr Tembé, representou o Pará no painel “Tudo, em todos os lugares, ao mesmo tempo: abordando os riscos do excesso climático”.

GÁS

TRANSPORTE

A Gás do Pará (GdP) recebeu representantes do Grupo Reicon para discutir uma possível parceria voltada ao transporte de gás natural no Estado. A reunião ocorreu na sede da Companhia e teve como pauta principal a avaliação de soluções logísticas para levar o produto de Barcarena até municípios do oeste e sudeste paraenses, além das cidades da Região Metropolitana de Belém. Durante a reunião foram apresentados projetos de expansão da rede de atendimento para regiões como o Baixo Amazonas e o Baixo Tocantins. A Companhia busca alternativas para distribuir o gás natural liquefeito (GNL) em larga escala para localidades como Marabá, Juruti, Oriximiná e Munguba. Paralelamente, a GdP desenvolve um projeto para o transporte de gás natural comprimido (GNC) por carretas em um raio de até 150 quilômetros de Barcarena, visando atender a Região Metropolitana e viabilizar o uso do gás natural veicular (GNV) como alternativa mais econômica e menos poluente.

Em Poucas Linhas

► Quase uma unanimidade a impressão de que a Trasladação já é uma procissão que reúne quase tantos fiéis quanto no Círio de domingo. A condução da imagem do colégio Gentil para a Sé na noite de sábado atraiu neste ano, estimados 1,9 milhão de fiéis.

► O governador do Pará, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan, assistiram à passagem da berlinda com a imagem da Rainha da Amazônia na Estação das Docas. A atriz Dira Paes, que estrela a próxima novela global das 21h, acompanhou a passagem na Santa do palanque montado pelo Banco da Amazônia. No mesmo espaço, o padre influencer Patrick e o mascote Zé Gotinha, um dos mais tietados da manhã.

► As 17 Usinas da Paz espalhadas pelo Pará celebraram o mês das crianças com uma série de atividades voltadas ao lazer, à cultura e à inclusão social. Desde o início de outubro, as unidades recebem famílias com programações que envolvem brincadeiras, oficinas, apresentações artísticas, práticas esportivas e espaços de recreação inclusiva, reunindo centenas de crianças em diferentes municípios. A programação alusiva ao Dia das Crianças segue até o fim de outubro, com oferta gratuita de cursos, serviços e atividades para todas as idades.

► Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) no Baixo Amazonas apreenderam, na sexta-feira (10), no município de Santarém, 17,65 m³ de madeiras de diversas essências, destinadas a uma empresa comercial exportadora de Belém. A carga tem valor de R$ 37.076,09. Na ação, realizada em conjunto com a Polícia Militar, a madeira foi encontrada em um porto. Durante a checagem da documentação fiscal, constatou-se que a destinatária estava com o regime de benefício fiscal revogado perante a Sefa. Foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 9.801,93, em imposto e multa.