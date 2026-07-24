Mais tradicional coluna do jornalismo paraense. Aborda temas do cotidiano com atenção especial à economia e aos bastidores da política do Pará e do Brasil. | Twitter: @reporter_70

R70: 'Um dia me perguntaram se eu faço constitucionalismo de resistência', diz Cármen Lúcia

Danos morais

Justiça Federal determina indenização de R$ 300 mil ao filho de João Cândido, o líder da Revolta da Chibata.

“Resiliente”

FMI elogia Pix e cobra autonomia financeira do Banco Central em relatório divulgado ontem.

PL

APURAÇÃO

O Diretório Estadual do Partido Liberal do Pará divulgou nota afirmando que a direção da legenda “acompanha, com preocupação”, os acontecimentos envolvendo dois parlamentares do PL “de grande relevância para o cenário político paraense”. No documento, assinado pelo presidente do PL no Estado, deputado federal Joaquim Passarinho, a direção garante estar apurando os fatos e “conduzindo o processo com a seriedade, a responsabilidade e a imparcialidade que o caso exige”. Após a conclusão da apuração, segundo a nota, o PL “adotará as medidas cabíveis, em conformidade com o Estatuto Partidário e o Código de Ética da legenda”.

IMBRÓGLIO

O imbróglio a que se refere a nota envolve o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL-PA) e o vereador Zezinho Lima, do mesmo partido. Nas redes sociais, Éder Mauro denunciou a existência de uma suposta ação coordenada para produzir e divulgar acusações falsas contra ele. O objetivo seria prejudicar a candidatura de Eder Mauro ao Senado. Na denúncia apresentada, Éder Mauro aponta o vereador John Wayne, do MDB, presidente da Câmara Municipal de Belém, como aliado de Zezinho Lima.

DENÚNCIAS

De acordo com Éder Mauro, documentos entregues a ele incluem comprovantes de transferências via Pix, registros de conversas e ligações entre o responsável pela gravação e pessoas apontadas como envolvidas no caso. Após a divulgação de Éder Mauro, o vereador Zezinho Lima também usou as redes sociais para acusar o deputado de ter cometido fraudes envolvendo emendas parlamentares da saúde. Na tarde de quarta-feira (22), Zezinho foi à sede da Polícia Federal, em Belém, onde protocolou a denúncia.

ODONTOLOGIA

ESCUTA

O Ministério Público Federal (MPF) promove, no dia 18 de agosto, escuta pública sobre a importância da Odontologia Hospitalar.

ENCONTRO

O evento será na sede do órgão em Belém, das 14h às 18h. O encontro deve reunir Conselho Regional de Odontologia do Pará, Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa); Câmara Municipal de Belém; Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa), além de hospitais públicos e privados. A escuta pública tem como objetivo ouvir usuários, profissionais de saúde e entes públicos sobre essa área considerada essencial para o cuidado de pacientes internados.

DÍVIDAS

EXTINÇÃO

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou cartilha para orientar os tribunais de Justiça de todo País a cumprirem à medida que determina a extinção de ações que envolvam dívidas com instituições financeiras abaixo de R$ 10 mil. A orientação é para que esses processos sejam extintos mesmo sem julgamento do mérito. Segundo informações do CNJ, a medida “busca evitar que a Justiça continue abrindo e mantendo processos para cobrar dívidas de pequeno valor quando não há chance real de receber esse dinheiro”. Com isso, será possível reduzir os custos para a Justiça e melhorar a administração dos processos em andamento.

PARLAMENTAR

AMEAÇA

A deputada estadual Lívia Duarte (Psol/PA) divulgou nota informando que voltou a sofrer ameaças de morte. Desta vez, segundo ela, a ameaça sugere o uso de bomba e a contratação de um matador de aluguel para a execução do crime. Lívia Duarte registrou boletim de ocorrência do caso na Polícia Civil. Esta foi a quarta ameaça de morte recebida por Lívia Duarte durante o atual mandato.

TRABALHO INFANTIL

PLANOS

Apenas Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Sul têm planos decenais de enfrentamento ao trabalho infantil vigentes. Nas outras 24 unidades da federação, esses documentos estão vencidos, em elaboração ou atualização, aguardam publicação ou ainda não existem. Os dados foram apresentados na quarta-feira (22) pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes no Trabalho (FNPETI), no estudo inédito Mapeamento dos Planos Estaduais e Distrital de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes no Trabalho. Os planos estaduais definem responsabilidades do poder público, estabelecem metas e desempenham papel estratégico na articulação entre áreas para a promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Em Poucas Linhas

► Termina hoje o prazo para recursos à lista de selecionados para participar do Beco do Artista na 29ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. O resultado está disponível no site do Mapa Cultural do Pará.

► Até o domingo (26) a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) realiza a 7ª edição do Projeto Verão, em Salinópolis. A programação inclui atividades de esporte, recreação e lazer voltadas para crianças a partir de 7 anos, adolescentes, jovens, adultos e idosos. As atividades são realizadas na Usina da Paz de Salinópolis.

► Podem ser feitas até 10 de agosto as inscrições para os cursos oferecidos pelo Sesc Casa de Artes Cênicas. Serão oferecidos 17 cursos em modalidades como balé clássico, dança contemporânea, dança de salão, teatro musical, expressividade e oratória, além de um ateliê dedicado à pesquisa e montagem de espetáculos. As inscrições podem ser realizadas pelo site sesc-pa.com.br ou presencialmente na Central de Atendimento do Sesc Casa de Artes Cênicas.

► O Ministério Público Federal realiza, em 13 de agosto, em Belém, audiência pública para debater os direitos da população em situação de rua na capital. Também serão coletadas informações e demandas, para subsidiar a atuação do órgão.