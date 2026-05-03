R70: 'Um dia daqueles que a gente nunca mais esquece', diz Flávio Bolsonaro sobre derrubada de veto

Mega-Sena

Aposta de Curitiba que ganhou mais de R$ 127 milhões era simples e custou R$ 42.

Evelio Menjivar-Ayala

Papa Leão XIV nomeia como bispo ex-imigrante ilegal de El Salvador que entrou nos EUA escondido em porta-malas.

DÉA

HOMENAGEM

Esta edição traz reportagem especial sobre a trajetória de dona Lucidéa Maiorana que, ao longo das últimas quatro décadas, presidiu o grupo do qual O Liberak faz parte. O falecimento de dona Déa - como era carinhosamente conhecida - ganhou repercussão nacional, sendo destaque em alguns dos mais importantes veículos de imprensa do País. As justas homenagens se justificam, afinal sob o comando da matriarca, o Grupo Liberal se consolidou entre os mais modernos e influentes do Brasil.

ROYALTIES

JULGAMENTO

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) anunciou que acompanha com atenção e preocupação o julgamento previsto para o dia 6 de maio, no Supremo Tribunal Federal (STF), que trata da divisão dos royalties de petróleo e gás no País. Em jogo está uma discussão de grande impacto econômico e federativo, que pode movimentar cerca de R$ 40 bilhões por ano. Para o Pará - Estado com potencial estratégico na Margem Equatorial - a manutenção do modelo atual é fundamental, pois garante compensação pelos impactos socioambientais da atividade, além de representar uma importante fonte de receitas e estímulo ao desenvolvimento regional.

ATENÇÃO

A eventual redistribuição desses recursos para estados não produtores pode comprometer essa lógica de compensação territorial, gerando insegurança jurídica e afetando diretamente a atração de investimentos. Há ainda o alerta para possíveis reflexos sobre outros mecanismos, como a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), essencial para estados mineradores. A Fiepa vai acompanhar de perto o julgamento, com análise técnica e atuação institucional.

JUSTIÇA

MARAJÓ

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, deve desembarcar no Pará neste mês para participar do encerramento, no Marajó, do Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal. Coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o programa será realizado no arquipélago entre os dias 18 e 22 de maio. A ação vai envolver mais de 50 entidades parceiras do Judiciário, do Executivo e da sociedade civil. Juízes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) serão designados para atuar no programa durante os cinco dias, podendo proferir sentenças em casos variados e homologar acordos conciliatórios.

CIDADES

As atividades vão se concentrar nos municípios de Breves e Portel, ocorrendo simultaneamente. Juntas, as duas cidades têm cerca de 170 mil habitantes, entre moradores dos núcleos urbanos e comunidades rurais e ribeirinhas. Além disso, os moradores do município de Melgaço, cidade próxima com 27 mil habitantes, também serão atendidos. Diariamente, um barco da prefeitura de Melgaço fará o deslocamento gratuito de cidadãos interessados em receber os serviços ofertados.

SERVIÇOS

No período serão oferecidos serviços de emissão de documentação e orientação previdenciária e trabalhista. Também haverá atendimentos de saúde, com participação de equipes especializadas, incluindo profissionais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado de São Paulo (USP), do Hospital Albert Einstein e da Força Nacional do SUS. Na área previdenciária, a adoção de processos totalmente eletrônicos agiliza a comunicação com o INSS.

SUPREMO

NORTE

Após a rejeição, pelo Senado Federal, da indicação do advogado-geral da União Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá encaminhar um novo nome para ocupar a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso. Nos bastidores de Brasília, ganha força a articulação por uma indicação feminina da Região Norte. Entre os nomes ventilados, aparece o de uma promotora paraense, com passagem pela Procuradoria do Estado do Amapá e que teria o apoio político do senador Davi Alcolumbre (União Brasil). Por enquanto, tudo segue no campo das conversas reservadas.

EM POUCAS LINHAS

► A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) concedeu ao Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) o título de Utilidade Pública. A medida, já sancionada pelo Executivo, reforça a importância da instituição, que atua no estado desde 1986. E, como parte das comemorações pelos 70 anos de atuação da entidade no Brasil e 40 no Pará, a Alepa realizará sessão especial solene no dia 13.

► O Congresso Técnico da XVII Feira da Indústria do Pará abrirá com uma palestra sobre inteligência artificial e como essa ferramenta pode aumentar drasticamente a produtividade das pequenas e médias empresas locais. Os interessados já podem garantir sua vaga no site da Fiepa.

► O Hospital Ophir Loyola promove nos dias 7 e 8 a campanha de doação de sangue “Amor Que Cresce, Amor Que Cuida”, em celebração ao Dia das Mães. A ação será realizada no Centro de Cuidados Paliativos Oncológicos (CCPO), no bairro do Jurunas, em Belém. Referência em oncologia na Região Norte, o hospital destaca que pacientes em tratamento frequentemente dependem de transfusões de sangue.

►Cerca de 400 pessoas devem participar da primeira edição da Corrida Feirão Solidário, alusiva ao Dia das Mães, no próximo dia 10, em Capitão Poço. A programação gratuita contará com aulão de ritmos e café da manhã para os participantes. A iniciativa tem o apoio do deputado federal Júnior Ferrari (PSD) e do deputado estadual Erick Monteiro (MDB).

► O prefeito de Bujaru, Miguel Júnior (MDB), assinou neste 1º de maio a ordem de serviço para a construção de uma nova orla na entrada do município, no nordeste paraense. A iniciativa prevê a urbanização de mais um espaço de convivência para moradores e visitantes, ampliando a estrutura já existente na cidade e valorizando a área de acesso ao município.

► A família Maiorana segue agradecendo às inúmeras manifestações de pesar e solidariedade pela perda da matriarca Lucidéa Maiorana que faleceu na última quinta-feira (30), aos 91 anos, no estado de São Paulo.