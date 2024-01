R70: 'Um completo absurdo e mais uma tentativa de criar falsas narrativas para atacar os Bolsonaros'

Concurso público

Termina hoje o prazo para a apresentação de pedidos de isenção da taxa de inscrição no Concurso Público Nacional Unificado.

Rede privada

Segundo a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, em quatro semanas, o número de testes de dengue aumentou 77%.

Flávio Bolsonaro (J. Bosco)

"Isso é um completo absurdo e mais uma tentativa de criar falsas narrativas para atacar o sobrenome Bolsonaro.”

Flávio Bolsonaro, senador (PL-RJ), negou que tenha recebido da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) informações que pudessem beneficiá-lo.

LIXO

MONTES

A prefeitura de Belém ainda tem dificuldades para dar andamento ao cronograma de recolhimento de lixo em diversos bairros de Belém. No bairro da Pedreira, duas das principais avenidas da área, a Pedro Miranda e a Marquês de Herval, seguem cheias de lixo doméstico, que se somam a entulhos como madeira e até colchão. O mesmo cenário existe no bairro do Telégrafo, com várias esquinas colecionando montes de lixo. Em um dos trechos mais críticos, na rua Djalma Dutra, na esquina com a travessa Curuçá, o monte de lixo quase toma toda a pista. Na mesma rua, no cruzamento com a travessa 14 de Março, a situação é tão grave que os moradores resolveram queimar o lixo anteontem à noite. Pela quantidade, porém, as chamas atingiram níveis tão altos que a vizinhança, com medo, acionou o Corpo de Bombeiros, que foi até o local apagar o fogo.

AGRO

CADASTRO

Criada por uma parceria entre o governo do Estado e a Embrapa Amazônia Oriental, a plataforma do programa AgroTag Pará realiza neste mês o cadastramento de produtores rurais para acesso às políticas do Programa Territórios Sustentáveis (PTS), do governo estadual. Após o cadastro, as famílias acessam benefícios e contrapartidas do programa, como análise de solo, insumos e serviços - para implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs), técnica que reúne culturas alimentares com essências florestais, recuperando o solo degradado e garantindo a sustentabilidade socioambiental.

FERRAMENTA

O Sistema AgroTag Pará, composto pelo aplicativo em aparelhos celulares e pelo site, é uma ferramenta que apoia o trabalho de técnicos e gestores na coleta de dados do campo, verificação do uso das terras e dos sistemas produtivos agropecuários e florestais, além do monitoramento das propriedades rurais.

FIEPA

B20

Pela primeira vez sob o comando da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o B20 Brasil será lançado na próxima segunda-feira, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). O evento é a versão brasileira do Business 20, o fórum de diálogo mundial que mobiliza quase mil representantes do setor privado dos países-membros, com a missão de construir e propor recomendações relevantes que influenciem o G20 na agenda de interesse do setor produtivo.

PRESENÇA

O setor industrial do Pará será representado pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará, Alex Carvalho, no lançamento do evento, que terá ainda as presenças de autoridades como o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, e CEOs de empresas brasileiras e estrangeiras.

JOVENS

TURMA

Jovens do Acará, no nordeste paraense, estão participando de um programa profissionalizante especial. É a primeira turma do Programa de Aprendizagem Industrial, uma parceria entre o Grupo BBF (Brasil BioFuels) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os jovens passarão por 1.304 horas de conteúdo, entre teoria e prática, e poderão vivenciar toda a rotina das áreas de produção e manutenção de uma grande indústria, além de conteúdos e debates importantes para a formação cidadã desses futuros profissionais. O programa começou no último dia 22 e vai até 30 de maio, quando a turma receberá os certificados.

MATRÍCULAS

VAGAS

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) abre, ao meio-dia de hoje, a consulta para as vagas remanescentes no site de pré-matrículas para o ano letivo na rede municipal de ensino de Belém. Após o preenchimento das solicitações e inserção das informações pedidas é fundamental que os interessados anotem o número do código do protocolo de confirmação, para a futura consulta sobre a lotação do aluno. As vagas ainda existentes foram levantadas após o período oficial de matrículas, encerrado no último dia 23, quando foram disponibilizadas 22.370 vagas. Nesse quantitativo está o aumento de 3.370 vagas em relação ao ano de 2023. Além dessas vagas, a Semec tem convênio com 26 unidades educativas para atendimento da educação infantil. O início do ano letivo de 2024 está programado para 29 de janeiro.

EM POUCAS LINHAS

► A prefeitura de Belém informou, por meio de nota, que a conclusão e entrega da obra da feira e mercado do bairro da Pedreira estão previstas para o fim de fevereiro. O problema, segundo observador atento do local, é que para cumprir com o prometido a prefeitura teria, no mínimo, que adotar um ritmo de trabalho “japonês”.

► De olho no crescimento do turismo em Soure e Salvaterra, principalmente no carnaval, a empresa Master Motors vai ampliar para três o número de lanchas rápidas que fazem a travessia em duas horas. A vantagem da lancha, além da rapidez, é que os passageiros podem descer no município de Salvaterra ou em Soure.

► A empresa Henvil, que opera com ferryboats no transporte de passageiros, veículos e cargas até o porto de Camará, em Salvaterra, também vai criar novos horários no período carnavalesco, que podem ser conferidos diretamente pelo site da empresa.

► A disputa por vagas na Câmara Municipal de Belém promete ser acirrada, a julgar pela movimentação política. Embora de férias, já que as sessões legislativas ainda não voltaram, os vereadores fazem um trabalho de aproximação e até de reconquistas das bases eleitorais. Há quem reclame de assédios, tornando o processo uma “guerra fria”, já que os vereadores também estão, inclusive, mais próximos das agendas de inauguração da prefeitura de Belém. Algumas lideranças já pensam em “fechar” com candidatos que prometem retornar à vida pública.

► Encerrando a programação do espaço imersivo criado pela Vale em homenagem aos 408 anos de Belém, o projeto Vale Música ocorre novamente, hoje, às 18h, no 3º piso do Boulevard Shopping. Para valorizar a história e a cultura da capital, o repertório traz solos de trompete, duos de violino e ritmos bem paraenses como o carimbó, que prometem emocionar o público do espaço, que tem acesso gratuito.