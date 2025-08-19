R70: “Trump quer colecionar vitórias; por que não entregar algumas vitórias?”, diz Tarcísio

Aposentados e pensionistas

Prova de vida já foi feita por 90% dos beneficiários do INSS. Governo alerta sobre risco de golpe.

Transferência de renda

Caixa começa a pagar Bolsa Família de agosto. Receberão o benefício neste mês 19,2 milhões de famílias.

DESEMBARGO

LISTA

O presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), desembargador Roberto Gonçalves de Moura, e o vice-presidente do TJPA, desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, receberam, ontem, a lista sêxtupla com os nomes dos advogados que concorrem ao desembargo pelo Quinto Constitucional. A lista foi entregue pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), Sávio Barreto, acompanhado pela vice-presidente da OAB-PA, Brenda Araújo. A eleição do novo desembargador será feita em votação durante sessão do Tribunal Pleno. A data não foi divulgada, mas a previsão é de que a escolha ocorra nesta quarta-feira.

DÍVIDAS

NEGOCIAÇÃO

De acordo com a Serasa, nos primeiros sete meses do ano houve crescimento de 13,16% no número de consumidores do Pará que negociaram suas dívidas, em relação ao ano passado. Assim como no cenário nacional, os jovens de 18 a 25 anos do Pará foram os que mais negociaram, respondendo por 64,76% dos acordos. Segundo especialistas do órgão, o crescimento revela que a educação financeira e o acesso facilitado à negociação têm feito diferença para uma geração que ainda está aprendendo a lidar com as finanças.

CLÁSSICO

RELANÇAMENTO

Nesta terça-feira, em meio às comemorações de seus seis anos de existência, a Editora Pública Dalcídio Jurandir irá lançar, durante a 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, o romance “Chove nos Campos de Cachoeira”. A obra do autor paraense que dá nome à editora é um dos dois destaques entre as 15 publicações do escritor que serão lançadas nesta Feira. No domingo, houve o lançamento de “Transtempo”, romance autobiográfico de Benedicto Monteiro, com a presença de Wanda Monteiro, filha do autor e escritora homenageada pela Feira do Livro deste ano.

RELATÓRIO

FOZ

O Museu Emílio Goeldi e o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP) apresentam nesta quarta-feira o relatório “Cenários Estratégicos para a Ampliação do Conhecimento Científico e Proteção da Biodiversidade da Foz do Rio Amazonas”.

PROPOSTAS

O documento, fruto de ampla articulação de cientistas, gestores públicos e sociedade civil do Pará, Amapá, Maranhão e São Paulo, propõe a criação de um instituto de pesquisa e a implantação de um mosaico de áreas marinhas visando a conservação da sociobiodiversidade da região. O lançamento ocorre no Campus de Pesquisa do Museu Goeldi, às 9h, e será transmitido pelo canal do YouTube da instituição.

SECRETARIADO

MUDANÇA

A vice-governadora Hana Ghassan deixou o cargo de secretária de Estado de Planejamento e Administração. Hana acumulava duas funções, e a saída da pasta de Planejamento ocorreu a pedido da própria vice-governadora. O secretário adjunto de Planejamento e Orçamento, Ivaldo Renaldo Ledo, assumirá a pasta. Hana seguirá com os compromissos como vice-governadora coordenadora do Comitê Estadual da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro em Belém.

HOSPEDAGEM

APOIO

O secretário extraordinário para a COP 30, Valter Correia, está em Belém para uma série de encontros com o setor de hospedagem, com foco na acomodação dos participantes da Conferência em novembro.

FIEPA

Em visita à Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Correia reafirmou que o evento não será retirado da capital paraense, tanto pelo simbolismo de ser no coração da Amazônia, quanto pelos investimentos já feitos aqui. Ele, inclusive, fez um balanço positivo sobre o avanço das obras de infraestrutura. Durante o encontro, o presidente da Fiepa, Alex Carvalho, aproveitou para reiterar o apoio do setor produtivo ao esforço de resolver a questão da hospedagem.

Em Poucas Linhas

A construção da nova ponte estaiada entre Icoaraci e Outeiro, em Belém, segue normalmente após o acidente ocorrido no domingo (17), quando um empurrador atingiu equipamentos utilizados na obra. O governo do Estado informou que o impacto não causou danos estruturais à ponte e nem registrou vítimas.

A Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport) firmaram parceria para apresentar um projeto de asfaltamento e requalificação urbana da via Transportuária, localizada no distrito de Miritituba, em Itaituba, sudoeste do Pará.

A requalificação urbana será realizada nos 2,6 quilômetros iniciais do acesso portuário, através da parceria com a prefeitura de Itaituba, e contará com pavimentação completa, implantação de sistema de drenagem, construção de sarjetas e calçadas, ciclofaixa, sinalização horizontal e vertical e pontos de abrigo cobertos, além de proporcionar melhor mobilidade urbana.

A Central de Custódia Provisória da Cidade Nova, em Ananindeua, e a Unidade de Custódia e Reinserção de Mosqueiro, distrito de Belém, foram as mais recentes casas penais do Pará contempladas com equipamentos de videoconferência para realização de audiências e visitas virtuais. Com isso, oito unidades prisionais do Estado já estão com sistemas instalados. Até o fim deste ano, 27 receberão os kits.

A medida é fruto do acordo de cooperação técnica assinado entre Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do Ministério da Justiça.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) iniciou nova fase do programa CNH Pai D’égua, edição especial mães atípicas. Depois de finalizar as matrículas em Belém e região metropolitana, serão contempladas mulheres residentes nas regiões do Marajó, Abaetetuba, Capanema, Paragominas, Tucuruí e municípios da região.

De acordo com o edital, podem participar mães inscritas e atualizadas no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) até 28 de fevereiro de 2025.