R70: 'Trump pode ser decisivo', afirma Zelensky, presidente da Ucrânia, sobre 'parar Putin'

Advertência

Autoridade de saúde dos Estados Unidos sugere incluir alerta de câncer em rótulos de bebida alcoólica.



Oportunidades

Embrapa prorroga prazo de inscrições de concurso público com salários de até R$ 12,8 mil do dia 7 para 14 de janeiro.

(J.Bosco)

“Trump pode ser decisivo.”

VOLODYMYR ZELENSKY, presidente da Ucrânia, afirma que o presidente eleito dos Estados Unidos é capaz de “nos ajudar a parar Putin”. País está em guerra há 34 meses com a Rússia.

POSSE

DISTRITOS



O novo prefeito de Belém, Igor Normando, comanda hoje as cerimônias de posse simbólica nos três distritos que compõem a capital paraense. O primeiro evento será em Outeiro, às 10h, no Pistão da Água Boa. Em seguida, às 11h, Igor irá a Icoaraci, no Chalé Tavares Cardoso, e às 15h a posse simbólica será em Mosqueiro, na praça da Matriz. Com isso, Normando quer marcar um início de gestão descentralizada. Os eventos terão atrações musicais e uma fala do prefeito que foi oficialmente empossado no último dia 1º.

SANTA CASA

TRANSPLANTE

A Santa Casa de Misericórdia do Pará fechou o ano de 2024 realizando 12 transplantes hepáticos, três vezes mais que em 2023, quando o serviço foi iniciado sob a supervisão do Hospital Albert Einstein. Na unidade, os transplantes são feitos por equipe 100% da Santa Casa. Uma boa notícia tem sido o aumento expressivo das notificações de potenciais doadores, mas a efetivação da doação ainda precisa aumentar, o que depende da conscientização das famílias para aceitar doar os órgãos de pessoas com morte encefálica. Atualmente a Santa Casa tem capacidade instalada para fazer pelo menos um transplante por semana.

NOMEAÇÃO

DÚVIDA

O diretor-presidente da Agência Reguladora Municipal de Belém (Arbel), Ricardo Brandão Coelho, nomeou, no último dia 31, o jornalista Aldenor Júnior para o cargo de ouvidor da autarquia. No órgão, que tem autonomia em relação à gestão municipal, o mandato é de quatro anos e o indicado pelo prefeito é nomeado após sabatina de vereadores na Câmara Municipal. A nomeação de Aldenor, homem de confiança de Edmilson Rodrigues, gerou especulações sobre possível acordo entre o ex-prefeito e a gestão de Igor Normando.



ESCLARECIMENTO



Ontem, a equipe de Normando divulgou nota informando que a nomeação não tem relação com a atual administração. “A Arbel teve o seu atual gestor indicado pelo ex-prefeito Edmilson Rodrigues para cumprir um mandato de 4 anos, e, a mesma, tem autonomia para fazer nomeações, não tendo a gestão do atual prefeito, qualquer ingerência sobre o órgão (sic)”.

GOVERNO

PARCERIA



O governador Helder Barbalho, com secretários estaduais, se reuniu, ontem, com o prefeito de Belém para definir ações conjuntas para a capital. No encontro foi dado o primeiro passo para a formulação de um plano estratégico para áreas essenciais como saneamento, infraestrutura, segurança, saúde e turismo. Helder anunciou que haverá encontros com outros gestores municipais que tomaram posse em 1º de janeiro e que o ciclo de reuniões começou com a prefeitura de Belém em decorrência da realização da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) em novembro. Belém registra 30 obras estruturantes feitas somente pelo Estado.

TRANSPORTE

FISCALIZAÇÃO



A Agência de Regulação e Controle dos Serviços de Transporte Público do Pará (Artran), que em julho de 2024 assumiu definitivamente as ações de fiscalização e controle da atividade, finalizou o ano com 143 autuações nos serviços de transporte intermunicipal aquaviários. Os dados foram divulgados ontem. Além disso, 32 notificações alcançaram empresas que funcionavam de forma clandestina. Já no setor rodoviário, as fiscalizações resultaram em 2.389 autos de infração. A Artran fez também 30 apreensões de veículos de empresas que deixaram de cumprir algum item de segurança e 25 apreensões de empresas que realizavam viagens clandestinas.



LOCALIZAÇÃO



Nas fiscalizações hidroviárias, a Agência realizou o maior número de autuações de empresas reguladas em Belém e Santarém. Entre as notificadas para se regularizarem, a maior parte é de Santarém. No rodoviário, Belém teve o maior número de multas aplicadas. Já os municípios com recorde de apreensões de veículos regularizados foram Castanhal e Santa Maria. E de veículos clandestinos, o maior número de apreensões ocorreu em Capanema.

Em Poucas Linhas

➤ A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) abriu inscrição, até amanhã (5), para vagas remanescentes para ouvintes no Congresso Internacional de Direitos Humanos da Amazônia (Cidhama). O evento vai ser realizado entre os dias 16 e 17 de janeiro no Teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas, em Belém. As inscrições podem ser feitas no site da Seirdh.

➤ Até terça-feira (7), proprietários de veículos automotores podem ganhar descontos no pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com finais de placas 01 a 31. Os descontos são de 15% do valor do imposto para quem está há dois anos sem multa; 10% para quem não recebeu multas no ano passado; e 5% nas demais situações.

➤ O prefeito Igor Normando começou ontem as exonerações de servidores públicos com cargo de confiança na gestão anterior. O primeiro listão foi publicado no início da tarde.

➤ Mais duas paraenses, vítimas da queda do desabamento da ponte na divisa entre Pará e Tocantins tiveram os corpos liberados e foram enterradas ontem. Cássia de Sousa Tavares, de 34 anos, e a filha, Cecília Tavares Rodrigues, de 3, foram sepultadas em Tucuruí. O marido de Cássia estava no veículo com a família e foi resgatado com vida.

➤ Os novos prefeitos devem se cadastrar, ainda em janeiro, no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). A ação passou a ser necessária em razão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que impede a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) de ter acesso aos dados pessoais dos novos gestores. Prefeitos reeleitos não precisam fazer o cadastramento. O Siconfi é responsável por receber dados contábeis, orçamentários e fiscais dos entes da federação. A não habilitação do prefeito no Siconfi compromete o encaminhamento das informações do município e prejudica o recebimento de transferências de recursos do governo federal.